Внебрачная дочь Жириновского перестала стесняться и сказала об отце все, что думает

Владимир Жириновский Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В годовщину смерти Владимира Жириновского на его могиле собрались соратники, друзья и самые близкие. Острому на словцо политику на Новодевичьем кладбище установили памятник в полный рост. Трогательные слова в память об отце сказала его тайная дочь Анастасия Петрова.

У Владимира Жириновская была насыщенной не только политическая, но и личная жизнь. Единственная законная супруга Галина Лебедева родила от Владимира Вольфовича сына Игоря. С супругой Владимир Вольфович развелся в 1978-м. Но через два года они, как сами рассказывали, снова стали жить вместе, уже не оформляя отношений. При этом повенчались в 1996-м.

Также было известно, что у Жириновского есть двое внебрачных детей - Олег Эйдельштейн и Анастасия Боцан-Харченкова (в девичестве Петрова). О них он открыто говорил широкой аудитории. Политик признал отпрысков и всячески поддерживал.

Кадр эфира "Россия 1"

Эйдельштейна он представлял во время телеэфира. Младшему сыну, кстати, дал фамилию своего отца. С матерью Олега, осетинкой Жанной Газдаровой, политик познакомился на Кубе в 1985-м, где они вместе работали.

А про мать Петровой говорил, мол, давно бы женился на ней, если бы в России было разрешено многоженство.

Сейчас единственной дочке Жириновского 40 лет. Она ведет тихую и непубличную жизнь. Впервые общественность увидела ее на похоронах Жириновского. Потом она дала откровенное интервью Андрею Малахову, в котором рассказывала, что Владимир Вольфович был ей любящим родителем, гулял на ее свадьбе и встречал с внучкой из роддома. Политик брал дочь в загранпоездки, например в Ирак. А весь ковидный карантин они провели вместе на даче.

На публике Настя называла отца исключительно по имени отчеству. А 6 апреля 2023 года, никого не стесняясь, дочь впервые произнесла сокровенное: "Я очень горжусь, что именно этот человек, выдающийся государственный деятель России Владимир Вольфович Жириновский является моим отцом. Вечная ему светлая память. Спи спокойно, папа".