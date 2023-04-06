Выдача ипотеки растет на 50% каждый месяц: ПСБ подвел итоги года работы в Крыму

Совокупная клиентская база крымского и севастопольского филиалов ПСБ достигла 50 тысяч клиентов – физических и юридических лиц. Таковы итоги первого года работы банка на полуострове.

ПСБ стал первой системно значимой финансово-кредитной организацией, которая с апреля 2022 года начала предоставлять банковские услуги в Крыму.

Банк представлен офисами во всех крупнейших городах полуострова – Симферополе, Севастополе, Ялте, Евпатории, Феодосии, Керчи, банкоматная сеть насчитывает более 70 устройств. К апрелю объем средств, размещенных на счетах клиентов ПСБ, достиг порядка 9 млрд рублей. Кредитный портфель вырос до 7 млрд руб. Благодаря ПСБ финансовые услуги и банковские сервисы для крымчан стали более доступными и вышли на новый уровень.

ПСБ предоставляет на полуострове все виды банковских услуг. Отдельное внимание - работе с физическими лицами. Банк кратными темпами увеличивает объемы привлечения средств граждан – портфель пассивов частных клиентов в настоящее время составляет 5,5 млрд рублей. Порядка 45% из них приходится на вклады. При этом особенно активно растет количество депозитов на срок от одного года и выше. Кредитный портфель составляет почти 3 млрд рублей. Высокую востребованность – 86% портфеля – демонстрируют потребительские займы.

ПСБ делает финансовые инструменты для своих клиентов максимально доступными и внедряет самые современные цифровые сервисы. Так, порядка 31% потребительских кредитов клиенты получают через мобильное приложение и интернет-банк.

Крымчане также активно берут ипотечные кредиты. В ПСБ отмечают, что объемы выдачи ипотеки ежемесячно растут более, чем на 50%. Наибольшей популярностью у заемщиков пользуются «Военная ипотека», «Госпрограмма-2020», а также рефинансирование в ПСБ ипотечных займов, оформленных ранее в других кредитно-финансовых организациях.

Крымчанам уже выдано 25 тысяч дебетовых, кредитных, зарплатных карт ПСБ. Больше всего востребованы дебетовые карты «Твой кешбэк» и «Твой банк», у которых широкий спектр выгодных опций и высокодоходная программа лояльности. Их выбирают 74% клиентов ПСБ. При этом каждая пятая банковская карта направляется держателю с доставкой – для удобства своих клиентов ПСБ предоставил им дистанционный сервис по выдаче карт.

ПСБ также активно работает с крымскими предприятиями и органами власти. Так, банк одобрил ведущим застройщикам полуострова проектное финансирование более чем на 20 млрд рублей. Предприниматели заключили кредитные договоры на сумму более 2 млрд рублей. У малого и среднего бизнеса в ПСБ открыто более 3 тысяч расчетных счетов, а объем привлеченных средств от юридических лиц превысил 3 млрд рублей. Самые востребованные продукты от ПСБ для бизнеса - расчетно-кассовое обслуживание, эквайринг, кредиты, корпоративные карты, электронные банковские гарантии.

В ПСБ отмечают, что организация работы банка в Крыму и Севастополе была амбициозной задачей.

- Стартовый этап благодаря слаженной работе большой команды единомышленников и профессионалов завершен. Приоритетом для нас является обеспечение населения и предпринимательского сообщества качественными, отвечающими современным потребительским запросам банковскими продуктами и услугами, - говорит заместитель председателя ПСБ Константин Басманов.

В ПСБ отмечают, что это только начало. Банк продолжит расширять свое присутствие на полуострове.