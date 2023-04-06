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Общество6 апреля 2023 14:45

Праздник для активных: Аэрофлот до 15 мая продлевает бесплатный провоз спортивного снаряжения

Причем, как горнолыжного, так и водного
Павел ЧЕРНЫШОВ
Фото: www.aeroflot.ru

Фото: www.aeroflot.ru

Аэрофлот до 15 мая продлевает акцию по бесплатной перевозке снаряжения для горных лыж и водных видов спорта. Таким образом, любители активного отдыха смогут сэкономить, путешествуя во время майских праздников.

По условиям акции пассажир может бесплатно взять с собой один комплект лыжного снаряжения или снаряжения для сёрфинга, кайтсёрфинга, вейкбординга, виндсёрфинга, дайвинга общим весом до 23 кг. Воспользоваться услугой могут путешественники с билетами по любым тарифам, кроме безбагажных.

Поддержка спорта и здорового образа жизни россиян — один из приоритетов социальной политики предприятия. Авиакомпания ежегодно предлагает бесплатную перевозку спортинвентаря пассажирам, тем самым стимулируя интерес к активному отдыху.

Добавим, что предложение действует на собственные рейсы Аэрофлота, а также на рейсы авиакомпаний «Россия» и «Аврора», выполняемых под кодом SU. Услуга не предоставляется на рейсах SU3000-5399 и не действует на трансферные перевозки с участием авиакомпании Победа.

Активный отдых: Горные лыжи и сноуборд