Посмотри, как я любуюсь тобой. Как Мадонной Рафаэловой...

Когда-то спасенный трофей вернулся в Дрезден в связи с договоренностью СССР и ГДР Фото: EAST NEWS

Это было в те времена прошлого века, когда легче было увидеть репродукцию, чем оригинал. В полной мере это касалось «Сикстинской мадонны» Рафаэля. Когда-то спасенный трофей вернулся в Дрезден в связи с договоренностью СССР и ГДР. Во время Второй мировой мадонна находилась в опечатанном вагоне, вывезенном из Дрездена перед бомбардировкой. Город бомбили американцы и англичане, а вагон «выжил». Войска Советского Союза перевезли уцелевшие шедевры в Россию, и долгое время «Сикстинская мадонна» прожила в запасниках.

А потом мы смотрели на полотно гения только в художественных альбомах.

Но в жизни моей детской было и другое «знакомство»: в Ясной поляне, в имении Льва Толстого. В его кабинете до сих пор висят старинные литографии, подаренные молодому Льву Николаевичу его теткой – Александрой Андреевной Толстой. И это – пять фрагментов «Сикстинской мадонны». Они необыкновенно точны, даже кажутся фотографиями, и необыкновенно прекрасны.

То незабываемое чувство я пронесла сквозь годы, поэтому ни одна цитата русских восхищенных классиков 19 века по поводу Рафаэля не казалась мне преувеличением. Об этой картине, которой в нынешнем году либо исполняется 510, либо 511 лет (искусствоведы спорят) мы и поговорим. Гипотез и легенд за половину тысячелетия накопилось немало. Выбираем самые известные.

«Сикстинская мадонна»: изучаем сверху вниз

1. Зеленый занавес.

Зачем зеленой занавеской закрывать небеса? Эта деталь многим кажется второстепенной, как и та доска, на которую опираются пухлые ангелы снизу. Многие даже при тиражировании репродукций просто обрезают верх и низ под удобный формат. Есть версия, что зеленые портьеры напоминают о том, что, когда Иисус умер на кресте, разделилась завеса, отделявшая в Иерусалимском храме доступ к святыням и Царству небесному.

2. Мадонна с младенцем

Одна из распространенных легенд, ничем не подтвержденных документально: моделью для Мадонны была Маргарита Лутти, она же – Форнарина, юная дочь пекаря, потом постоянно позировавшая Рафаэлю. Как бы любовница. Может, даже гражданская жена. Существует знаменитый портрет Форнарины, картина хранится в Риме: полуобнаженная женщина прикрывает грудь, на предплечье – украшение с автографом Рафаэля. Хотя украшение было написано уже позже, учеником, а легенда про Форнарину вообще относится к 18 веку. Но известно, что Рафаэль как-то сказал: «Для того, чтобы написать красавицу, мне нужно увидеть много красавиц». И еще в его голове постоянно существовал образ матери, умершей в детстве мальчика Рафаэля, родившегося в Страстную неделю.

Возможно, поэтому так печален маленький Иисус на картине. Он видит не только свое будущее, но и будущее мамы, которая сходит с небес навстречу. Зритель думает, что это к нему, к каждому, кто видит картину. Я верю, что художник ждал сам свою утерянную давным-давно мать и звал ее с небес.

3. Святой Сикст с шестью пальцами

С левой стороны полотна – святой Сикст. Племянником Сикста четвертого был Папа Юлий Второй. С фамилией до сана – Ровере. Желудев, если перевести с итальянского. Дальше опять пошли легенды: то ли Рафаэль написал человека с шестью пальцами, которые означают шестерку – «Сикст», как Папу. То ли как бы лишний палец – это часть внутренней части ладони.

4. Святая Варвара, мать Санта-Барбары

Великомученица Варвара Илиопольская считается защитницей от внезапной и насильственной смерти. Самой это не помогло: ее история кажется какой-то жестокой чернушной сказкой: красавица-царевна сидит, замкнутая в башне язычника отца, потом вырывается на свободу, принимает христианство. Далее ее ловят, обезглавливают. По легенде, ее отец это сделал лично.

Сейчас Варвару почитают и католики, и православные. А «наша» знаменитая Санта-Барбара была названа в ее честь. Почему Рафаэль выбрал именно эту святую? На картине прообразами считались Джулия Орсини и Лукреция делла Ровере – две племянницы заказчика - папы Юлия Второго.

Сам по себе тот момент, что Варвара смотрит не на Христа, не на зрителей, а куда-то умильно и слегка лукаво на второстепенных ангелов… Она как будто все знает про будущее и понимает: от внезапной смерти она никого уже не остановит.

5. «Пухлые» ангелы

У нижнего края картины находится деревянная планка, на которую опираются ангелочки с крыльями странного цвета. Слишком темного. Эти ангелочки стали символом Дрезденской галереи. Чашки, блюдца, сервизы, сумки – все на продажу. Уважаю выбор: могли бы и Мадонну тиражировать, но скучающих мальчишек с крылышками используют почти на каждом дрезденском сувенире.

Один из исследователей произведения – Хуберт Гримме – искренне считает, что нижняя часть, на которой стоит еще и папская тиара, это доска траурной церемонии на похоронах Юлия Второго. А такие полотна потом не использовали на главном алтаре. Запрет. И в Риме картина не осталась. Пьяченца – городок, где в храме Сан-Систо, был использован главный алтарь. Там сейчас висит копия, поскольку однажды в войнах один ценящий прекрасное курфюст в Дрездене заплатил деньги. Много. Чтобы выкупить Рафаэля для своей коллекции. Счет шел на килограммы золота. Безумная цена по тем временам. А договор подразумевал еще и то, что в Пьяченце останется адекватная копия, которая была создана.

6. Облака – белогривые без гривы

Если рассмотреть внимательно левый верхний квадрат полотна, то множество либо ангелов, либо призраков можно увидеть. Они заглядывают почти сквозь зеленую портьеру. Они почти толпятся в воздухе. Выглядят жутковато, особенно рядом с таким домашним зеленым полотном.

Так и соединяется на полотне Рафаэля столь многое: скорбь, смерть, предчувствия, немного юмора, детали обыденного интерьера и мистика. И, хотя сегодня мы привыкли к его чудесам, как привыкают к тому, что небо голубое, а трава зеленая в хороший летний день, всегда полезно всмотреться не в бездну, а в прекрасное.