«У этого чудовища миллион подписчиков»: Треш-стример избил дочку и признался в педофилии в прямом эфире

В соцсетях Дмитрия полно счастливых фотографий с дочерью Фото: СОЦСЕТИ

- Папа, мне больно! Ты мне больно сделал, я домой пошла, - в слезах кричит маленькая девочка, вырываясь из рук отца.

- Я тебе больно не делал. Я тебе просто дал понять, что так себя вести нельзя. Прямой эфир идет. Тебе мама всегда дозволяет все? Так нельзя, - отвечает на ее просьбы отпустить отец.

Все это происходило в прямом эфире 33-летнего треш-блогера из Иваново Дмитрия Серова. Когда в одном из эфиров появилась его 9-летняя дочь Соня (имя изменено, - прим. Ред.), какое-то время все шло хорошо, но неожиданно отец вышел из себя и с размаху ударил девочку по ноге. Ребенок заплакал. Вскоре этим видео заинтересовалась полиция.

Утром 6 апреля в соцсетях блогера появилось радостное видео из аэропорта, где он рассказывает подписчикам, что улетает в Екатеринбург, как только снимет 300 долларов с карты. Но не тут-то было… В этот же день его задерживают. Уголовное дело возбуждено по статье «Истязание».

Раньше знакомые семьи не слышали, чтобы он поднимал руку на дочь, а вот жену периодически бил Фото: СОЦСЕТИ

С матерью Сони Оксаной (имя изменено, - прим. Ред.) Дмитрий уже давно не живет. Несколько лет назад женщина с трудом, но выставила его с вещами за порог, настояв на разводе. Подруги Оксаны до сих пор вспоминают об их браке, как о страшном сне.

- Он был тираном. Они развелись, потому что Дима бил ее. Он официально, насколько я помню, нигде не работал, только блогерством занимался, много пил и был неуравновешенным, - вспоминает в разговоре с KP.RU одна из подруг Оксаны. – Она мне жаловалась, что он ее терроризирует и бьет. Вместе с подругой она ходила к участковому, чтобы тот его утихомирил.

После беседы с полицией Дмитрий ненадолго притих, но потом взялся за старое – размахивать кулаками.

- Многое Оксана никому не рассказывала, боялась, - вспоминает женщина. – Потом Оксана второй раз вышла замуж, была счастлива. Новый муж и дал отпор Диме, чтобы он не лез больше. Правда, два года назад он разбился насмерть в ДТП. Теперь она одна двух дочек тянет.

Вскоре и Дмитрий нашел себе новую любовь, но продержалась она недолго - тоже ушла из-за побоев. Общаться с Соней Дмитрий не перестал. На его странице множество счастливых совместных фотографий. Но за красивой картинкой в соцсетях, как оказалось, скрывалась жестокость. На допросе мужчина и сам не смог объяснить, за что ударил ребенка.

- Она разговаривала с подписчиками, отвечала, - вспоминает Дмитрий, сидя перед следователем.

По информации KP.RU, у мужчины уже был срок за изнасилование несовершеннолетней Фото: СОЦСЕТИ

- Вас что-то вывело из себя?

- Особо нет. Но… Что есть, то есть, - спотыкается блогер.

По информации KP.RU для Дмитрия это уже не первое задержание. В 2006 году мужчина получил срок за изнасилование. Тогда в полицию обратилась мама несовершеннолетней девочки, над которой надругался неизвестный. Дмитрия быстро вычислили и назначили наказание в виде лишения свободы на два года.

КОНЧЕННЫЙ ПЕДОФИЛ

О педофилии, к слову, мужчина и сам говорил, а точнее - кричал, на одном из своих видео.

- Я же конченый! Я педофил! – эмоционально заявлял мужчина на камеру.

Только если такое заявление и сошло ему с рук, после увиденного избиения дочери часть подписчиков накинулась на мужчину с гневными сообщениями:

«И у этого чудовища миллион подписчиков?», «Айда встретимся, я тебя побью!», «Здоровый мужик бьёт маленькую хрупкую девочку, это нормально?», - негодуют бывшие поклонники.

Чем еще, кроме блогерства, мужчина зарабатывал на жизнь, неизвестно Фото: СОЦСЕТИ

В этот раз за истязание собственной дочери Дмитрию может грозить уже до семи лет лишения свободы. Сама девочка сейчас находится с матерью, ее здоровью ничего не угрожает.

СПРАВКА "КП"

Дмитрий Серов ведет свой канал почти на миллионную аудиторию. В его блоге 914 тысяч подписчиков.

Одна из его рубрик носит название: «Посиделки с пивом». Видео у блогера соответствующие - на протяжении двух часов Дмитрий с друзьями распивает алкоголь и общается с поклонниками своего творчества.

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