Россия построит колонию на Луне: «кирпичи» будут делать на месте

Фото: Роман Белоусов / «Комсомольская правда»

Видные российские учёные из космических подразделений Российской академии наук и МГУ на неформальной встрече наметили «дорожную карту» для полётов к Луне. Форум был организован Фондом Андрея Мельниченко, который ставит своей целью привлечь в науку молодое поколение. Он помог взглянуть на колонизацию естественного спутника Земли с позиции космических геологов, инженеров, врачей и химиков.

КЛАДОВАЯ РЕСУРСОВ ДЛЯ ПОЛЕТОВ НА МАРС

Китай — единственная страна, которая успешно высаживалась на Луне в XXI веке. Очень хорошо, что мы будем вместе строить лунную базу. Международное сотрудничество — залог к успеху.

«Технологии стали намного совершеннее с момента начала освоения Луны», — отметил доктор физико-математических наук, заведующий лабораторией Института космических исследований Российской академии наук Максим Литвак.

Просто поставить собственный флаг на поверхности Луны уже не так интересно, как в 1960-е гг. Все хотят от спутника Земли пользы — научных достижений и открытий, добычи полезных ископаемых и т. д.

Максим Леонидович Литвак, д.ф.-м.н., профессор РАН, заведующий лабораторией ИКИ РАН. Источник: Роман Белоусов / «Комсомольская правда»

Луна сможет стать полигоном для полётов на Марс — на ней стоит отработать закрытый цикл рециркуляции воздуха/воды/пищи и т. д. Будут разработаны новые материалы и технологии для защиты от радиации, которые потом смогут применяться и на Земле.

Кандидат геолого-минералогических наук, заместитель заведующего лабораторией метеоритики и космохимии ГЕОХИ РАН Светлана Демидова считает, что ресурсы Луны нужно активно задействовать. На полюсах там залегают пласты водяного льда, который станет не только питьевой водой, но ракетным топливом. Ведь воду можно расщепить на водород и кислород.

Светлана Ивановна Демидова, к.г.-м.н., заместитель заведующего лабораторией метеоритики и космохимии ГЕОХИ РАН. Источник: Роман Белоусов / «Комсомольская правда»

«Реголит можно спекать для строительства защитных сооружений», — добавила Светлана Ивановна.

Возможность использовать инопланетную почву исследуют. Зачем везти защиту с Земли, если можно производить кирпичи на месте, добавляя в реголит различные примеси.

ОТ РАДИАЦИИ ПРИКРОЕТ КОЛПАК

Доктор технических наук, заведующий лабораторией методов и средств обеспечения радиационной безопасности при космических полётах Института медико-биологических проблем РАН Вячеслав Шуршаков напомнил, что на Луне в два раза интенсивнее радиационное излучения, чем на МКС. Потому жить на лунной базе нельзя будет дольше двух лет. И время одной экспедиции не должно превышать 60 дней.

Чтобы увеличить время пребывания на Луне, базу можно обшивать кирпичами из реголита и водного льда. Вода хорошо останавливает радиацию. А чтобы идеально защитить человека, базу стоит спрятать на дно озера с водой глубиной 10 м.

Вячеслав Александрович Шуршаков, д.т.н, заведующий лабораторией методов и средств обеспечения радиационной безопасности при космических полетах ИМБП РАН. Источник: Роман Белоусов / «Комсомольская правда»

А на время сна (и во время солнечных вспышек) космонавты будут надевать специальный шлем.

«Это будет какой-то колпак. Хорошо защищает полиэтилен, или — сейчас модное направление — композитные материалы. Или, простите за тавтологию, композицию полиэтилена и композита…и если случится солнечное протонное событие, ухудшится радиационная обстановка, то по рекомендации нашей службы космонавтам будет дана команда "Надеть колпаки!" И они их наденут», — добавил учёный из ИМБП.

Поможет в исследованиях новых технологий защиты от радиации и новая российская орбитальная Станция, которую планируют запустить после 2028 года. Она будет обращаться на орбите, где радиационный фон на 30% выше, чем у МКС.

10 соток для огорода

Космонавтов надо обеспечить продовольствием, и выращивать его придется на Луне. Чтобы накормить одного лунного обитателя свежими овощами, потребуется 10 соток посевной площади. Стоит организовать не только добычу воды из лунного льда, но разработать новую систему очистки овощей. Ведь лунный грунт из-за малых размеров очень сложно отфильтровать, рассказал доктор физико-математических наук, декан факультета космических исследований МГУ Василий Сазонов.

Василий Викторович Сазонов, д.ф.-м.н., декан факультета космических исследований МГУ. Источник: Роман Белоусов / «Комсомольская правда»

ВОПРОСЫ РЕБРОМ

Наш корреспондент задал всем четверым ученым вопросы, что называется, на засыпку. Вот какие ответы мы получили в результате мозгового штурма.

Как инженеры, биологи и врачи собираются защитить космонавтов от лунной пыли? Она мелкая, острая, мгновенно везде забивается, портит технику и вызывает рак!

Общим мнением был придуман идеальный план:

— нужен специальный шлюз с системой глубокой очистки скафандров;

— сами скафандры стоит модернизировать — надевать поверх них дополнительный тонкий кожух;

— после выхода из скафандра, космонавт должен будет посетить воздушный шлюз, чтобы удалить остатки пыли уже с одежды и тела, а скафандр в это время поставить «на проветривание»;

— лунная база должна строиться по принципу чистого помещения.

Как все-таки целесообразнее защитить модули от радиации? Можно ли закапывать базу в лунный грунт вместо обшивки её кирпичом?

— Можно, но надо брать грунт не с поверхности (он может «фонить», на Луне есть залежи урана и тория), а с небольшой глубины.

Лавовые трубки тоже защитят от радиации, в них можно установить часть модулей, но найти одновременно все условия в одном месте (водный лёд, отсутствие радиации, лавовые трубки и т д.) очень сложно.

В конце концов, можно комбинировать защиту, прикапывая модули глубже 70 см в грунт, обшивая лунными кирпичами и насыпая сверху реголит.

Александр Михайлович Чередник, исполнительный директор Фонда Андрея Мельниченко, организатор «Научного кафе». Источник: Роман Белоусов / «Комсомольская правда»

ТАК ВСЕ-ТАКИ, КОГДА НА ЛУНУ?

«Всё идёт по плану», — сказали учёные. На Луне Россия точно окажется, видимо, уже в следующем десятилетии.