Оскандалившаяся Лорак нелепо оправдалась после обвинений в финансировании ВСУ

Ани Лорак не так давно вернулась в Россию. Перед этим она много чего наговорила о ситуации в мире Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Ани Лорак продолжает оправдываться после неудачной попытки усидеть на двух стульях. После начала спецоперации России на Украине певица уехала в Европу. Оттуда, правда, тайно приезжала в Россию. А недавно стало известно, что она все-таки вернулась в Москву, хотела устроить гастроли, но большинство ее концертов отменила принимающая сторона – руководство и жители российских городов. А все потому, что артистка, признаваясь в любви России, переводила деньги на Украину.

Ани Лорак не так давно вернулась в Россию. Перед этим она много чего наговорила о ситуации в мире. За ее длинный язык общественники даже потребовали причислить звезду к иноагентам. В российских регионах один за другими были отменены ее концерты. Сначала в Краснодаре, затем в Ростове-на-Дону, позже - Воронеже. Местные власти заявили, что певица "финансировала украинскую армию" и почти год не могла определиться: оставаться ли ей на Украине или перебираться работать в Россию. "Мы - жители - против того, чтобы в нашем городе «устраивали шоу» люди, которые признаются в любви правящей на Украине власти, воюющей против нас", - заявил мэр Краснодара Евгений Наумов.

Теперь оскандалившаяся знаменитость вынуждена объясняться. Сначала она написала большой пост в соцсетях, где попыталась оправдать переезд в Россию, а заодно признаться в любви Украине: "Ультиматум правительства моей собственной страны, прижавший меня к стене, стал тем переломным моментом, который подтолкнул меня к переезду в Россию... Несмотря ни на что, Украина всегда в моем сердце".

Подобный пассаж вызвал лишь новую волну негатива. Поклонники из двух стран ополчились на артистку и требуют от нее сделать выбор.

После этого загнанная в угол звезда решила объясниться в интервью. "Я собирала деньги на помощь матерям и детям. Тем, кто остался без дома. Я поддерживала мою семью. У меня братья, мама, папа дочь. Все на моих плечах, я кормилец. Лето провела в медитации, йоге. Отвлекалась от происходящего и работы, а потом пришло время принимать решение", - заявила артистка в эфире шоу "Алена, блин!"

Правда, куда на самом деле могли пойти деньги певицы, известно лишь «правительству ее собственной страны», которое поставило ей ультиматум. На что и указали россияне, отказавшиеся принимать беглую звезду с распростертыми объятиями.

Однако, кажется, Лорак не унывает. По словам певицы, впереди у нее много планов. Она хочет сделать новое шоу и запустить курсы для женщин, где планируется поделиться своим опытом сохранения красоты и молодости. В сентябре Лорак исполнится 45 лет. Она прибегает к помощи аппаратной косметологии, которая многим не доступна. "У меня пилинги, сыворотки, увлажнение. Еще нужно пить много воды, под запретом газировка, жирное, хлеб. И после трех часов дня лучше ротик закрывать. Хочешь есть - лист салата", - сообщила артистка.