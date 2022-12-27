«Нас ждут до последнего. И верят - спасём»: глава МЧС Александр Куренков рассказал о героях, зарплатах и спасателях в Донбассе

Глава МЧС России Александр Куренков. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Прилетит вдруг волшебник к Яну Васильеву

… - Вообще-то, Александр, к интервью я сильно не готовился.

- И не надо, товарищ генерал-лейтенант. У меня есть информация, что вы только что с Ёлки желаний приехали. Это правда?

- Абсолютная. Эта волшебная ёлка стоит в «Белом доме». На ней - такие кругленькие картонные шарики. А в них – информация от разных ребятишек - о том, что они хотят получить в подарок к Новому году.

- Вы взяли шарик?

- Да. Три. Первый ребенок - мальчик Ян Васильев из Республики Татарстан, мечтает полетать на вертолете. Малышу 4 годика…

Могли бы Яна прямо сразу и покатать. (В этот день министр как раз летел в Казань, и журналисты «Комсомолки» - с ним.) Но не хотелось бы родителей мальчика вот так - без всякой подготовки: «Вот за вами - вертолёт. Полетели!» Сначала подготовимся основательно и обязательно устроим праздник. Как в песенке поется: прилетит вдруг волшебник в голубом вертолете. Свою авиацию (МЧС) я уже настроил.

- А кто еще получит подарки от МЧС и какие?

- Полина Базаева, Москва, 9 лет. Она мечтает побывать в роли кинолога. У нас в Москве есть отряд «Лидер», и в нем - кинологическая служба. Мы с огромным удовольствием Полиночку пригласим, покажем наших собачек… познакомим с теми, кто с ними работает.

А Юра Семкин, из Смоленской области, ему 5 лет, мечтает побывать в пожарной части.

Я даже заулыбался, когда снял этот шарик, и думаю: это точно желание наше, профильное. Абсолютная случайность, честное слово. Никакой задуманности, проверенности не было, просто повезло, что все три желания оказались в сфере нашей профессиональной деятельности.

Калининград. В рамках рабочего визита глава МЧС России Александр Куренков вручил государственные и ведомственные медали специалистам пожарно-спасательной части №1. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Чрезвычайных ситуаций - более чем на треть меньше

- Александр Вячеславович, каким был для вас, для МЧС уходящий год - по сравнению с предыдущим: легче, тяжелее?

- А давайте в цифрах посмотрим.

В 2022-м чрезвычайных ситуаций зафиксировано на 39 % меньше, чем в 2021-м..

- Интересно, в каких сферах граждане стали аккуратнее?

- Меньше было аварий на автомобильном и железнодорожном транспорте, объектах ЖКХ, а также снизилось количество чрезвычайных ситуаций, связанных с опасными гидрологическими явлениями.

- То есть, речь - о наводнениях.

- На 11% произошло меньше пожаров.

- Но леса опять горели весьма интенсивно, к сожалению.

- Да, это больная тема, несмотря на то, что все-таки погибло леса меньше, чем в прошлом году.

В 2022-м авиация МЧС России привлекалась к тушению лесных пожаров больше двух тысяч раз. Это очень много! Единственное, что дает хоть какое-то утешение: в 21 случае именно за счет применения наших воздушных судов удалось уберечь от огня населенные пункты в 11 регионах Российской Федерации.

- А какая обстановка на воде?

- К сожалению, происшествий на воде в этом году случилось на 14 % больше, чем в прошлом.

Но нашим сотрудникам удалось спасти почти 45 тысяч человек, эвакуировано из опасных зон почти 190 тысяч.

Директор Департамента информационной политики МЧС Роман Охотенко, глава МЧС Александр Куренков и журналист "Комсомольской правды" Александр Гамов. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Тушить пожары полетят беспилотники

- Я внимательно наблюдаю за главой МЧС. По-моему, вы летаете по стране чаще, чем наш президент.

- Нет, президент летает не меньше, я вас уверяю.

- А вы почему?

- Самый простой ответ – Хочется успеть многое.

У нас же много задач, поставленных и указами президента, и постановлениями правительства. И для того чтобы выполнить эти распоряжения в срок и достойно, полноценно, необходимо ежедневно работать на «больших оборотах»: самому вникать во все детали, чтобы понять проблемы и потребности областей, краев, республик.

- Специализированной техники достаточно?

- Будем переоснащать наши подразделения, поставлять новую технику и оборудование.

В этом году получили почти полторы тысячи единиц новой техники. Еще столько же закупим в ближайшие три года.

В 2023-м на вооружение поступят 4 вертолета Ми-8, а чуть позже и 4 вертолета Ми-38.

И продолжим работу по цифровизации, а также импортозамещению системы связи ведомства.

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

- Над чем сейчас работают ученые научно-исследовательских институтов МЧС России?

- Интересных разработок множество. Вот наши ученые создали плавающий пожарно-спасательный вездеход ПТС-ПС «ТРИТОН» и робототехнический комплекс МРК-15 для проведения аварийно-спасательных работ. Успешно прошел испытания новый подводный аппарат Ровбилдер 600. Сейчас ученые ведомства разрабатывают новые образцы пожарных рукавов, пожарной техники, оборудования и испытательной базы к ним с улучшенными техническими характеристиками и применением современных материалов. Окончание работы запланировано на 2023 год.

Также мы опробовали беспилотники для тушения пожаров высотных зданий.

В Краснодарском крае ведутся испытания нового снегоболотохода в пожарно-спасательном исполнении.

А в Ямало-Ненецком автономном округе тестируются образцы беспилотной авиации для работы в Арктической зоне на дальних расстояниях.

- Насколько я знаю, арктическая тема вообще становится все актуальнее в мире.

- Да, и я считаю особо важным развитие арктических спасательных центров в рамках освоения Северного морского пути.

Ученые ведомственных институтов разрабатывают технику и оборудование, способные работать при аномально низких температурах.

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Нужны немалые деньги, чтобы построить вертолеты арктического класса. Они уже готовы, некоторые из них буквально в конце декабря поступят в МЧС. Наверное, сначала они прилетят в Санкт-Петербург, а оттуда, после подготовки, будут базироваться в Архангельске и Мурманске, которые мы совсем недавно посещали. И прежде всего решали вопрос о том, где и как будут жить экипажи и техники, которые станут обслуживать вертолеты.

Вообще, работа в суровых условиях Арктики требует не только особой техники, но и специальных навыков у спасателей, хорошей подготовки. Очень уж суровые условия, там нужны люди сильные и умелые.

Бейрут. Сотрудник МЧС России с собакой на месте поисково-спасательных работ после взрыва в городском порту. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

О зарплате и жилье

- В свое время ваш предшественник на посту главы МЧС и коллега по прежней службе Евгений Зиничев поставил перед Президентом России вопрос о низких зарплатах у рядовых пожарных и бойцов МЧС. Что-то поменялось?

- Ну, уровень оплаты труда работников реагирующих подразделений МЧС России доведен с 18 до 32 тысяч рублей в месяц. Но, как вы можете сами видеть, цены на продукты и услуги растут. Поэтому вопрос об увеличении заработной платы по-прежнему актуален. Соображаем совместно с Минфином России.

В следующем году еще работники ряда категорий получат прибавку к зарплате. Например, с 1 января 2023 года членам поисково-спасательных формирований МЧС России будет выплачиваться процентная надбавка от 15 до 40 % за работу в высокогорных районах в зависимости от расположения над уровнем моря.

Глава МЧС Александр Куренков на торжественной церемонии принятия присяги курсантами Академии государственной противопожарной службы МЧС России на ВДНХ. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

- А как обстоят дела с жильем? Квартиры нынче дорогие.

- Предоставляем жилищные субсидии. Вот в 2022-м их получили 118 пожарных, 30 военнослужащих и 8 - гражданских, которые у нас трудятся.

В этом году ввели в эксплуатацию 5 объектов капитального строительства: в Хабаровске, Астрахани, Иркутске и Красноярске. В 2023-м продолжим работать и в этом направлении.

Спасатели Донбасса

- На время проведения СВО какие-то дополнительные директивы появились в МЧС? Скажем, повышенный режим готовности? Увеличилось ли количество личного состава?

- Да нам некогда расслабляться, у нас всегда режим повышенной готовности. Что касается Специальной военной операции - ряд наших сотрудников добровольно направились в районы ведения СВО для помощи мирному населению.

Спасатели выполняют работы по ликвидации последствий обрушений зданий и сооружений.

Разминировали участки леса, которые определены администрациями для заготовки дров населению на территории Донецкой и Луганской Народных Республик. Освобождаются от мин и снарядов будущие строительные площадки. Очищаются от взрывоопасных предметов места прокладки газопроводов.

Наши подразделения провели эвакуацию населения Херсонской области.

В настоящее время оперативные группы МЧС России в составе 23 человек и 3 единиц техники находятся на территориях Запорожской и Херсонской областей. Специалисты оказывают методическую помощь Военно-гражданским администрациям по вопросам защиты населения и территории от ЧС природного и техногенного характера, по обеспечению пожарной безопасности, по координации доставки гуманитарной помощи.

На сегодняшний день свыше 1 тысячи колонн МЧС России привезли почти 110 тысяч тонн грузов гуманитарной помощи.

40 сотрудников МЧС РФ и 19 единиц техники на территории Донецкой Народной Республики снабжают население питьевой водой, а котельные – технической, чтобы обеспечить отопление домов.

Пункты теплоты

- Были времена – радиаторы самолетами в Сибирь возили. А как нынче страна зимует?

- Сегодня мы готовы к работе при аномально низких температурах.

В зоне особого внимания – автодороги. В сильный мороз разворачиваем мобильные пункты обогрева. Чтоб водители и пассажиры могли переждать непогоду, согреться, произвести мелкий ремонт авто. Это мы делаем ежегодно – привычная работа.

- Да, с морозом шутки плохи.

- Эх, если б проблемы холода исчерпывались затратами на создание таких «пунктов теплоты». Гораздо хуже другое: из-за плохой работы ЖКХ, которое недостаточно обогревает жилые дома, да и из-за большого количества старых зданий, в которых люди мерзнут и вынуждены пользоваться всякого рода дополнительными обогревателями, да и из-за беспечности и безответственности самих граждан морозы из года в год ставят перед МЧС одни и те же проблемы: возрастает количество бытовых пожаров.

К сожалению, мы можем действовать только пропагандой, уговорами, зайти в жилище, чтоб оценить его на предмет пожарной безопасности, инспектор не вправе. Вот и остается только взывать к инстинктам самосохранения людей.

И все же в этом году нам удалось снизить количество пожаров на 10%, но более 330 тысяч возгораний - это, согласитесь, огромная цифра.

* * *

- Александр Вячеславович, я вас очень хорошо запомнил по вашей службе в охране Президента России.

- Я вас тоже.

- Мне довелось делать интервью со многими вашими бывшими коллегами - в частности, с Алексеем Дюминым (ныне губернатор Тульской области), Дмитрием Мироновым (бывшим губернатором Ярославской области, ныне - помощник Президента России.) И все признавались - они используют опыт, который получили, работая с Владимиром Путиным. А вы что переняли у президента?

- Да много качеств… Честность. Верность тому делу, которое тебе поручили.

- А попасть на прием к Главе МЧС?

- Вы знаете, я надеюсь, что все же нетрудно. Хотя, наверное, на каком-то этапе мои подчиненные пытаются меня пожалеть и сдерживать тех людей, которые хотят задать мне вопросы. Я это понимаю, поэтому, по возможности, сам захожу в подразделения, чтобы поздороваться с людьми на занятиях и, пользуясь небольшим перерывом, о чем-то спросить.

Те ребята, кто посмелее, достаточно быстро ориентируются и сами задают мне вопросы, которые их интересуют. Кого-то приходится немножко разговорить, они смущаются…

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

ОЧЕНЬ ЛИЧНОЕ

Детство начиналось с барака

- А ваши родители кем были?

- Я родился в Подмосковье. Мой папа работал на обувной фабрике обувщиком, мама там же - закройщицей.

Первые свои полтора года я прожил в бараке, в заводском общежитии.

Потом отцу дали квартиру.

Мамы уже давно нет, папа жив (дай Бог ему здоровья).

«С собой у меня всегда банка тушенки»

- Кроме документов, одежды что-то с собой в командировки берете?

- Иногда у меня в сумке лежит банка тушенки. Мне губернатор Свердловской области подарил из косули тушенку, она шикарная, мне очень нравится, и я беру с собой на случай, если не будет никакого питания. Я могу в любой момент этой банкой поделиться с кем угодно. С тем, кто не взял ничего.

- На всех не хватит – народу много.

- Ну, если совсем голодно… хоть по ложечке...

«Икону Николая Чудотворца вожу с собой»

- А еще что с собой берете? Я понимаю, глупо про книги спрашивать…

- Книги не беру, верно – времени на них нет. У меня две ладанки есть, помимо крестика. Одна Святого Николая, другая - Александра Невского. Ну, потому что мое имя по святкам связано с Александром Невским, меня мама так назвала. Иногда икону Николая Чудотворца вожу с собой, она совсем маленькая, с ладошку.

- В Кремле есть молебная комната и даже были ситуации, мы не будем о них вспоминать, когда Владимир Владимирович посещал эту комнату. А в МЧС что-либо подобное есть?

- Конкретно в министерстве на Ватутина такой комнаты нет. У меня в кабинете висят две иконы – одна, икона Святого Николая, не видна посетителям. Вторая – Владимирской Божией матери, она висит у меня в кабинете, как заходите, справа, за дверью, рядом с флагом МЧС. У каждой иконы есть своя история. Приходите, расскажу.

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Почему не нужно ночевать на работе

- Какой продолжительности у вас рабочий день?

- Я приезжаю в 9 часов утра, а уезжаю после 22 часов. Иногда в 23 часа, иногда в ноль часов, иногда в три часа ночи. Бывает, уходил и в 4.30 утра. Спал два с половиной часа, вставал и шел на службу.

Однажды супруге сказал – давай я буду ночевать на работе. А она отвечает: тогда мы вообще не будем с тобой встречаться. Поэтому я стараюсь заскакивать домой хоть на час, хоть на 10 минут…

«Рискуя жизнью...»

- Народ в МЧС - это особая порода? Правда же!

- Александр, вы знаете, наши люди какие… Вот военнослужащий, особенно если он хотел быть военным с детства, готовит себя к службе Родине, к ее защите, к самопожертвованию. Он понимает, что может погибнуть. И подсознательно готовит себя к этому.

То же самое и со спасателями. Люди, которые выбирают эту профессию, знают, что, спасая жизни других, могут погибнуть по разным причинам. Но они душой, сердцем принимают принцип: если не я, то кто? И идут на риск с открытыми глазами.

- Мы с вами на днях летали в Казань - на «Созвездие мужества», где чествовали лучших спасателей России, Мой друг, фотокор Володя Веленгурин, говорит: «А почему в такую даль? Раньше эти праздники всегда проводили в Москве»…

- Для нас это - никакая не даль. Это - наша страна. Я не исключаю, что в следующем году мы соберём это замечательное созвездие в Мурманске или, допустим, на Сахалине, где трудятся наши спасатели.

- Когда по поручению президента Владимира Путина вы вручали орден Мужества командиру военизированного горноспасательного отряда из МЧС ЛНР Алексею Ветушинскому - я заметил, вы волновались не меньше награждённого…

- Всегда за оперативными сводками стараешься разглядеть, представить себе живого человека. А здесь спасатель, на счету которого - ликвидация последствий аварий на десятках шахт и оказание помощи сотням пострадавшим - сам на сцену поднимается.

- Под гром аплодисментов.

- Да. В октябре 2022-го, - во время разборки железобетонных конструкций разрушенного здания, после ночного обстрела в одном из поселков Луганской Народной Республики, Алексей был ранен. Но - не ушёл со своей позиции.

И еще я часто вспоминаю случай, который произошёл в июле этого года на шахте «Распадская-Коксовая» в Кузбассе. После землетрясения там обрушилась порода. 188 горняков успели выбраться на поверхность, а двое остались под завалами. Одного из них вскоре нашли погибшим. А Леонид Моисеев провел шесть суток под завалами, в страшной духоте, без еды, совершенно один.

Маячок, который был установлен на его шлеме, подавал сигналы, а другой связи с шахтером не было.

И шахтера нашли!

Наши горноспасатели рассказывали - они проводили работы - то есть, искали шахтера - вдоль конвейерного состава. Услышали голос, стук..

Использовать технику спасатели не могли. Одна ошибка могла привести к обрушению породы, и Леонид бы погиб.

Через проемную трубу подали ему воду. Замерили расстояние, установили, что оно составляет 25 метров, приняли решение больше не рисковать и полезли вперед. Спасатели просто герои. Они, рискуя собственной жизнью, пролезли, добрались к шахтеру, оказали ему первую помощь. И в течение трех часов они его достали.

Нас ждут до последнего. И верят - спасём.

Александр, это - не лозунг. Это - позиция. Которая - в душе. Можно сказать - главное наше правило.

МЧС предупреждает:

Не оставляйте заряжаться на ночь аккумуляторные батарей (power bank), телефоны, электросамокаты и гироскутеры.

Бесконтрольная зарядка опасна. Частой причиной пожара является воспламенение аккумуляторной батареи. Это особенно опасно, когда вы спите.

Напоминаем, достаточно трёх вдохов угарного газа, чтобы потерять сознание, во сне это происходит незаметно. Часто, погибшие на пожаре даже не просыпаются.

Мы рекомендуем оборудовать дом пожарными извещателями, они разбудят вас при возникновении дыма.