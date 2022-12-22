В правительстве России подвели итоги "Цифровой трансформации - 2022"

Заместитель Председателя Правительства Дмитрий Чернышенко Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Заместитель председателя Правительства России Дмитрий Чернышенко провёл в Координационном центре итоговое в 2022 году совещание с руководителями цифровой трансформации (РЦТ) федеральных органов исполнительной власти и субъектов России.

"Мы выстроили эффективное взаимодействие с руководителями цифровой трансформации всех уровней. Благодарю вас за проделанную работу, а также поздравляю победителей, возглавивших рейтинги", - сказал Черненко.

Лидирующие позиции в процессе цифровизации российских систем заняли Росгвардия - первое место, Росаккредитация - второе, и третье место разделили Минсельхоз и Казначейство. Среди регионов отличились Татарстан, Белгородская, Тульская области и Ханты-Мансийский автономный округ.

Планы по цифровизации России на 2023 год

Минцифры поручено представить предложения по ротации РЦТ на основе годового рейтинга до середины февраля 2023 года. В методику оценки в 2023 году добавлен новый критерий - перевод информационных систем на платформу "ГосТех".

"Минцифры поручено представить предложения по ротации руководителей цифровой трансформации по итогам работы в 2022 году. Комплексное импортозамещение промышленного ПО – это стратегическая задача на ближайший год, которую поставил перед нами Председатель Правительства Михаил Владимирович Мишустин. Минцифры будет администрировать эту работу", - отметил вице-премьер Черненко.

Работа ведется ежедневно, по словам зампреда правительства, кабмин рассматривает проекты органов власти по миграции на "ГосТех". Планируется в 2023 году перенести на платформу системы информации 11 субъектов и 12 федеральных ведомств.

"До 2024 года будет переведено 85 информационных систем ФОИВов. Это будет конец эры "лоскутных" разработок и старт строительства радикально нового государственного ИТ-ландшафта", - утверждает Черненко.

А уже с 1 января 2023 года законодательные структуры готовы функционировать в режиме государственного облачного оператора, который предоставляет сервисы на платформе на базе распределенных ЦОДов.

Вместе с тем завершается подготовка программного обеспечения платформы "ГосТех", функционал которой уже доступен на федеральном и региональном уровне.

"Это позволит сделать перевод ГИС на платформу очень быстрым и обеспечить оперативный вывод новых государственных цифровых сервисов для граждан и бизнеса", - добавил директор ФКУ "Государственные технологии" Василий Слышкин.

В завершении Дмитрий Чернышенко поручил до конца 2023 года разработать и утвердить стратегии цифровой трансформации для новых регионов.

Цели "Цифровой трансформации - 2022"

Благодаря комплексной работе руководителей цифровизации российской системы в 2022 году достигнуты показатели национальной цели "Цифровая трансформация", поставленной Президентом Владимиром Путиным, а также национальной программы "Цифровая экономика".

Напомним, по указанию Президента с 2023 года для федеральных органов исполнительной власти необходимо обеспечить обязательный переход и использование платформы "Гостех", а для регионов – с 2024 года. Готовится Указ Президента о графике и порядке перевода.

Еще одной темой совещания стал перевод социально-значимых услуг в электронный вид.

Как отметили в Минцифры, до 25 декабря в режиме онлайн должны стать доступны выпуск на материальном носителе полиса обязательного медицинского страхования (ОМС), выбор или замена страховой медицинской организации, а также выдача свидетельства о допуске транспортных средств к перевозке. Всем Федеральным органам исполнительной власти (ФОИВам) было поручено организовать данную работу.