В оставшиеся до Нового года дни вполне можно сделать модное и необычное украшение для елки самостоятельно

«Здравствуй, Дедушка Мороз, борода из ваты» - новогодний пароль, который все мы помним с детства, как и «В лесу родилась елочка».

Так вот: из ваты может быть не только борода, но и весь Дед Мороз целиком, и Снегурочка, и зайка серенькой, и вообще любой персонаж, на которого хватит вашей фантазии.

Ватные елочные игрушки снова вошли в моду. Выглядят они стильно. Старшему поколению создают ностальгическое настроение перед праздником, для молодежи это скорее винтажный флер. Праздничные украшения из ваты легко заказать в интернете - их продают и на маркетплейсах, и через соцсети. Но стоят они недешево, от 3 тысяч рублей и больше. А если игрушка не «под старину», а действительно сделана в советское время - не удивляйтесь ценнику в 30 тысяч. И такие предложения для ценителей антиквариата тоже есть.

Впрочем, в оставшиеся до Нового года дни вполне можно сделать модное и необычное украшение для елки самостоятельно.

СОВЕТСКИЕ ВАТНЫЕ ИГРУШКИ

Ватные игрушки появились в России еще в XIX веке. Вновь о них вспомнили после 1935 года - технология дешевая, легко наладить массовое, хоть и ручное производство.

Советские мастера не ограничивались классическими зверушками и птицами, ягодами и грибами. Изобретали актуальные и даже злободневные сюжеты: ватных спортсменов, пионеров и передовиков труда. После героического дрейфа Ивана Папанина на елках появились полярники с белыми медведями. А когда вышел фильм «Цирк» с Любовью Орловой, на зелёный ветках закачались ватные акробаты и клоуны.

Фото: Shutterstock

Из ваты делали и фигуры побольше - их ставили под елку. И это, конечно, в первую очередь Дед Мороз.

Многие игрушки того времени действительно произведения искусства, созданные работниками профессиональных художественных артелей.

Только в 1960-х годах производство ватных игрушек стало механизированным и действительно массовым, по однотипным лекалам, с одинаковыми пластмассовыми лицами.

А сейчас - хорошо забытое старое! - елочные игрушки из ваты снова делают вручную. И часто стилизуют под старину.

ПОЧЕМУ ВАТА

Дёшево и легко купить, где бы вы ни жили.

Вата мягкая, податливая, с ней легко работать - и легко переделывать неудавшиеся фигурки при необходимости.

Можно раскрашивать в разные цвета доступными красками, добавлять детали из ткани, бумаги, полимерной глины, папье-маше.

С ватой легко и безопасно экспериментировать дома, даже не имея опыта. Стеклянный шар выдуть вот так запросто не получится.

Экологичный материал.

Каждая игрушка получается уникальной.

КАКИЕ МАТЕРИАЛЫ НУЖНЫ

- Вата.

- Проволока для каркаса. Если фигурка сложная, возможно, пригодится проволока разного диаметра и жесткости.

- Кисти разного размера - чтобы окрашивать крупные детали и прорисовывать мелкие, а также кисть для клея.

- Клей ПВА, разведенный водой, или крахмальный клейстер.

- Фольга.

- Ножницы, кусачки, круглогубцы.

- Нитки для скрепления деталей (белые хлопчатобумажные).

- Краски - практичнее всего акриловые

Материал, из которого будете делать лицо, если оно подразумевается. Картон, полимерная глина и молды для нее (специальные формы). Как вариант, купить готовую голову или лицо для куклы, такие заготовки продаются в интернете, любых размеров, с разными эмоциями, для ангелочков, красавицы или Деда Мороза. Но можно обойтись без сложностей и начать с яблока, подберезовика, футбольного мяча или рыбки.

Материалы для декора - тут всё зависит от вашей фантазии и задумки: мелкие блестки, цветные нитки, бумага с орнаментом и так далее.

ЭТАПЫ СОЗДАНИЯ ВАТНОЙ ИГРУШКИ

1. Эскиз - карандашом, фломастером, в приложении для рисования на планшете.

2. Каркас из проволоки. Если нужен дополнительный объем, проволочный каркас обматывают фольгой.

3. Тонкие слои ваты наматывают на каркас, скрепляют нитками и промазывают клеем, формируя детали фигурки. Если это человек - туловище, руки, ноги, одежда. Если животное - лапы, уши, хвост и так далее. Иногда советуют сразу же смачивать полоски ваты в клейстере. Слои ваты добавляют, пока не получится нужная форма, объем, пропорции. Да, работа кропотливая. Именно поэтому начинать лучше с простых форм. Понравится - станете настоящим ватным скульптором.

4. Надо дать клею высохнуть, на это уйдут как минимум сутки-двое. Если игрушка сложная, этапов наматывания ваты и сушки может быть несколько.

5. Раскрашиваем. Хорошо поверх краски нанести слой акрилового лака для закрепления.

Все! Готово неповторимое украшение для домашней елки, неожиданный подарок друзьям или - кто знает - будущая семейная реликвия.