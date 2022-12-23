Готовы к новогодним приключениям? Аэрофлот объявил распродажу для любителей спонтанных путешествий

Фото: www.aeroflot.ru

Аэрофлот предоставляет возможность незабываемо встретить Год Кролика. Накануне наступающего 2023 года авиакомпания новогоднюю распродажу авиабилетов экономкласса для самых быстрых, решительных и легких на подъем путешественников.

Ежедневно, с 23 по 30 декабря, только на сайте авиакомпании и в мобильном приложении будет открываться продажа для перелета на два дня вперед по 23 новым направлениям. Вылет может быть совершён в течение следующих одного-двух дней после даты покупки. Стоимость авиабилетов в одну сторону по акции — от 2 023 рублей, включая аэропортовые сборы.

Перечень направлений каждый день будет публиковаться в телеграм-канале Аэрофлота и на официальном сайте авиакомпании.

В распродаже участвует безбагажный тариф Лайт, который можно комбинировать с другими тарифами бренда Лайт для перевозок туда и обратно. Предложение действует на прямые перелеты по всей маршрутной сети Аэрофлота, включая маршруты, где рейсы выполняются авиакомпанией «Россия».

«Благодаря этой предновогодней акции у пассажиров Аэрофлота будет возможность совершить спонтанное путешествие по различным направлениям маршрутной сети авиакомпании и сделать свои новогодние праздники и каникулы ещё более яркими и запоминающимися», - отмечают в «Аэрофлоте».