Звон кастрюль вместо фейерверка и взвешивание мэров: как отмечают Новый год в других странах

Приближаются новогодние праздники - самый универсальный праздник планеты, который отмечают во всех уголках мира. Фото: Shutterstock

Приближаются новогодние праздники - самый универсальный праздник планеты, который отмечают во всех уголках мира. Правда, делают это везде по-разному. Многие слышали, что в Италии, например, в канун Нового года принято выбрасывать из окна старую мебель. Правда, живущие на Апеннинах люди утверждают, что традиция это уже почти отмерла. Зато остались другие: итальянцы провожают год в одежде красного цвета - это к удаче, а на праздничном столе обязательно должно быть блюдо из чечевицы - к деньгам.

А вот какие еще интересные новогодние традиции есть в разных странах мира.

КУХОННЫЙ ОРКЕСТР. Ирландия

Когда часы бьют полночь и наступает 1 января, все ирландцы высыпают на улицы и оглашают их звоном сковородок и кастрюль. Считается, что это отгоняет злых духов и вообще весь негатив на следующий год. Традиция пользуется популярностью во многих странах мира, где есть большая ирландская диаспора - например, в США и Австралии.

ГАДАНИЕ ПО ЯБЛОКУ. Чехия

Чтобы узнать, насколько удачным для них будет наступающий год чехи разрезают яблоко на две половины и смотрят на его сердцевину с семечками. Лучше всего, если она окажется в форме пятиконечной звезды: это означает, что весь год обладателю этого яблока будет во всем сопутствовать везение. А вот если сердцевина будет напоминать крест, то ничего хорошего в следующие 12 месяцев ждать точно не стоит.

ПРЫЖОК В БУДУЩЕЕ. Дания

Датчане под бой курантов (или, если быть точными, под бой часов на здании копенгагенской Ратуши) забираются на свой стул или кресло, а в первую секунду нового года дружно спрыгивают на пол. Согласно поверью, это позволяет оставить все негативные чувства в уходящем году и как бы впрыгнуть в новый год свежим и совершенно обновленным.

ПРОГУЛКА С ЧЕМОДАНОМ. Латинская Америка

Эта традиция наверняка понравится завзятым путешественникам. В странах Южной и Центральной Америки в новогоднюю ночь можно увидеть людей, которые обходят вокруг своего дома с пустым чемоданом. Примета такая - если гулять с пустым чемоданом в последние часы года, то в следующем году будет много новых интересных поездок. А если хочется ускорить отпуск, то надо пробежаться с пустым чемоданом наперегонки с другом.

12 ВИНОГРАДИНОК. Испания

Главная испанская новогодняя традиция - это поедание 12 виноградных ягод ровно в 23:59. Считается, что этот обычай пошел с начала ХХ века якобы из-за небывалого урожая винограда в Аликанте. Сейчас испанские супермаркеты продают дюжину виноградин в индивидуальных упаковках, подчас очищенные и без косточек.

Праздник круглый год

Но не только новогодними празднованиями удивительны традиции разных народов мира. «Комсомолка» вспомнила еще три незабываемых обычая.

ПРАЗДНИК ПЛОДОРОДИЯ. Япония

15 марта в стране восходящего солнца отмечается праздник плодородия Хонэн-мацури. С особой серьезностью к нему относятся в городе Комаки. Там местные жители ежегодно облачаются в национальные одежды и устраивают масштабное шествие через весь город, прихватив с собой главный атрибут праздника - гигантский кипарисовый фаллос. Деревянная конструкция в длину достигает 2,5 метров, при этом вес ее значительный - 250 кг. Половой орган символизирует храброго воина Такэ-ина-данэ, супруга богини плодородия Тамахимэ-но микото. К шествию добавляется всевозможная атрибутика в форме фаллоса - конфеты, пельмени и брелки. Видимо, только так в Японии можно обеспечить высокий уровень урожая.

ПРОКОЛИ СЕБЯ. Азия

В Юго-Восточной Азии - Индии, Малайзии, Таиланде, Сингапуре, Мьянме - там, где проживают тамилы, отмечается Тайпусам. Обычно этот праздник приходится на полнолуние месяца тай (январь-февраль). По легенде, в этот день жена Шивы Парвати передала богу войны Муругану копье, которым он заколол демона Сурападмана. За это индуисты возносят благодарение божеству и молят его о защите и помощи через танец кавади. Главной его составляющей является прокалывание различных частей тела: щеки, язык, руки, ноги.

Аналогичная мистерия проходит и на Пхукете, правда, осенью и называется вегетарианским фестивалем. Во время ритуального поедания лапши с овощами участники прокалывают себе щеки, вставляя в отверстия разные предметы.

ДЕНЬ ТОЛСТОГО МЭРА. Великобритания

На юго-востоке Англии, в городке Хай-Уиком уже много лет в мае принято публично взвешивать мэра. Почему-то считается, что таким образом политик докажет свою порядочность. Если за год он поднабрал, то, значит, не чист на руку и крадет кусок хлеба у народа и за это местные жители имеют полное право его освистать. Традиция уходит корнями в 1937 год, тогда ставили на весы не только мэра, но и его советников. Тех, кто прибавил в весе, горожане могли закидать гнилыми овощами и яйцами.