Ушастый логотип и пушистый символ года: «МИР» представил новогоднее оформление канала и соцсетей

К Новому году МТРК «Мир» запустила праздничное оформление — на канале и в социальных сетях теперь хозяйничает символ наступающего года. Новый стиль канала, запущенный в этом году в честь 30-летия, эффектно адаптировался к зимней эстетике. В титрах, отбивках и заставках прежние соты, только теперь они выполнены изо льда с сияющими морозными узорами.

Новогодний логотип дополнили двумя вариантами анимации. Оба с символом наступающего года – белым кроликом. В первом варианте на логотипе покажутся его длинные уши, а во втором – и сам анимированный зверек.

А вот в заставках и промороликах снимались уже настоящие кролики – Зая и Валера. Валера успел подружиться со всеми ведущими канала «МИР» и помог им провести праздничную эстафету новогодних пожеланий. Праздничный ролик стал символическим переходом от символа прошлого года к символу новому: полосатый котик – герой «МИРового Нового года» 2022 – превратился в кролика, который отправился в путешествие по всем программам и студиям «МИРа». А Зая покорил сердца съемочной группы на съемках заставки с заснеженными домиками. К этому ролику команда «МИРа» относится с особым трепетом.

Руководитель промо МТРК «Мир» Екатерина Якушева: «Макросъёмка в промо была нашей давней мечтой. Мы сами отстроили декорации заснеженного города, сделали деревянные домики, и начали снимать. Хотелось создать волшебную атмосферу и добавить неожиданный твист. Так в нашем сказочном городе появляется большой и очень милый Зая».

Пушистый символ наступающего года посетил и каждый филиал телерадиокомпании, но немного заблудился на оживленных улицах городов Содружества. На помощь кроликам пришли дети «МИРа». Получилась добрая новогодняя история с путешествием ушастых зверьков и пожеланиями счастливого нового года из каждой столицы стран СНГ.

На своих digital-ресурсах «Мир» в этот Новый год делает ставку не только на кроликов, но и на популярный жанр инфотейнмент. В соцсетях «МИР» расскажет короткими развлекательными роликами и постами об истории праздника, традициях и о том, как правильно встретить 2023 год – год кролика.

Лонгриды с традициями разных стран, праздничными рецептами и квизами на знание новогодних фильмов будут ждать на информационно-аналитическом интернет-портале MIR24.TV.

Целая серия тематических роликов в социальных сетях и видеохостингах ответит на самые интересные вопросы: от истории производства первых елочных игрушек до автора главной новогодней песни «В лесу родилась елочка».

Все зрители и читатели @mir24tv смогут попутешествовать по новогоднему миру и побывать в праздничном Санкт-Петербурге, Баку, Ереване, Тбилиси, Душанбе, Минске и увидеть празднично украшены столицы стран СНГ и Грузии – в фотолентах и специальных видеороликах. А в Telegram традиционно выйдут новогодние стикеры с главным символом наступающего года – кроликом. Как обещает команда «МИРа», эта зима будет белой и пушистой, а Новый год будет выглядеть ярко!