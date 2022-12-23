Киев уверен, что конфликт на Украине скоро завершится. Но у России на этот счет другое мнение

Конфликт в течение двух-трех месяцев не завершится Фото: REUTERS

Российские военные приноровятся к зенитно-ракетным комплексам Patriot, как успешно противостоят уже поставленному натовскому оружию сейчас. Однако такие оставки ведут к существенному затягиванию конфликта. Такое мнение высказал военный историк и эксперт Юрий Кнутов в утреннем эфире на радио «Комсомольская правда».

ПОЧУВСТВОВАЛИ ЗАПАХ ДЕНЕГ

- Секретарь СНБО Украины Данилов назвал ближайшие два-три месяца конфликта решающими. А вы что скажете? Или это на годы? – спросил Иван Панкин, один из ведущих утреннего шоу «Что будет».

- Конфликт в течение двух-трех месяцев не завершится, - сказал Юрий Кнутов. – Он будет продолжаться, возможно, два-три года. Причем эта продолжительность определяется не столько нами: если бы не помощь НАТО, мы бы спецоперацию уже победоносно завершили месяца три назад. К тому времени мы уничтожили основные виды вооружений ВСУ - от 80 до 95 % танков, бронеавтомобилей, самолетов, зенитно-ракетных комплексов, РСЗО и дальнобойной артиллерии. Киевскому режиму просто нечем было бы воевать.

Потом пошла техника советского образца из стран бывшего Варшавского договора, которые ныне в НАТО. Ее мы тоже демилитаризовали, и сейчас в основном уже идет вооружение чисто натовское.

В этих условиях вести речь о том, что мы сейчас начнем проводить наступление, как в годы Великой Отечественной войны, разрезать, окружать, громить, - это бесполезно.

Тактика выдавливания применяется достаточно успешно. Я думаю, что она и дальше будет применяться успешно.

Не надо, кстати, забывать, что у нас и демилитаризация блока НАТО идет более-менее неплохо. На последнем совещании по поставкам оружия киевскому режиму из 30 стран 20 заявили, что их военные арсеналы иссякли. А из оставшихся 10 только США готовы поставлять оружие примерно в тех же объемах, в каких поставляют и сейчас. Если бы не политика США, то можно было бы говорить, что через два-три месяца спецоперация завершится нашей победой и капитуляцией киевского режима. К сожалению, Вашингтон не заинтересован в этом. Военно-промышленный комплекс США только почувствовал запах денег. Долгое время Афганистан позволял им получать достаточно серьезные доходы, а операция на Украине увеличила размеры таких доходов от продажи оружия в десятки раз по сравнению с Афганистаном. На них обрушился денежный водопад, с чего вдруг они должны от этого отказаться? Ни за что! Они будут проплачивать своим лоббистам колоссальные гонорары, будут давить на другие государства, чтобы эта война продолжалась. А на то, что гибнут люди, им наплевать. Произойдет затягивание конфликта по вине Вашингтона, в первую очередь.

- Тогда зачем глава СНБО Данилов делает такие заявления?

- Таким образом они пытаются поднять настроение в своих вооруженных силах и у населения, дают глоток оптимизма. Уж слишком сильная там сейчас депрессия. Они говорят: мы Мелитополь через два-три месяца захватим, выйдем к Крыму. Летом Зеленский уже собирается отдыхать у моря, имея в виду, что Крым будет украинский.

Военный историк и эксперт Юрий Кнутов Фото: Ульяна СКОЙБЕДА

У PATRIOT МАССА НЕДОСТАТКОВ

- Владимир Путин сказал, что Россия не намерена повторять ошибки прошлого, когда ради повышение обороноспособности разрушало экономику страны. «Мы не будем заниматься милитаризацией страны и экономики». О каких ошибках идет речь?

- Имеется в виду советский период, когда производство товаров народного потребления находилось на задворках. Телевизоры, радиоприемники производили в основном из выбракованных деталей. Выпускались транзисторы для оборонных нужд, проверили партию, какое-то количество оказалось неисправных, эту всю партию отправляют на производство телевизоров. А потом они через полгода ломаются. Это все вызывало серьезное недовольство. Деньги уходили на вооружение, содержание армии. В 80-е годы мы оказались в таком положении, что магазины пустые, одежда непонятно какого размера и формы. И все это сформировало серьезнейшее недовольство, которое, в том числе, способствовало краху Советского Союза.

- Мы посмеивались, когда Украине передавали HIMARS. Но HIMARS оказались очень боеспособными. Теперь американцы передают Украине ЗРК Patriot…

- Вначале были «Джавелины», мы их очень боялись. А потом оказалось, что придумали интересную штуку, дешевую, примитивную и простую, но очень эффективную, которая защищает от них бронетехнику. Такая же история с HIMARS. Били они точно, эффективно. Прошло время, отработали технологию, как их сбивать: появились алгоритмы, записали телеметрию полета, разработали программное обеспечение. Поставили другие ЗРК, сбиваем до 80 %. Такая же история будет с Patriot: поначалу будут работать эффективно, мы будем их изучать, посмотрим частоты, характеристики… У них есть масса уязвимых мест. Сектор не 360 градусов, а 90 градусов. Большая проблема с мобильностью. 25 минут комплекс разворачивается и сворачивается. Наши комплексы это делают за 5 минут. В современных боевых действиях 25 минут – это чрезвычайно много. За это время комплекс можно обнаружить и уничтожить. У нас есть противорадиолокационные ракеты, которые тоже будем дорабатывать под частоты Patriot.

HIMARS били точно, эффективно. Прошло время, отработали технологию, как их сбивать. Фото: Global U.S. Air Force/globallookpress.com Press

Один Patriot стоит 1 млрд. долларов. Одна ракета Patriot стоит от 3 до 4 миллионов. Дальность от 80 до 200 километров. Европейский вариант ракет в той же Германии - это дальность 160 километров. Комплексы, развернутые на территории Польши, вдоль границы с Украиной, создадут фактически бесполетную зону над территорией Западной Украины. Вот в чем опасность. Там можно размещать базы, штабы, склады, учебные центры, командные пункты на Западной Украине. И все это будет прикрыто Patriot, которые на польской территории, по которой мы стрелять не можем.

Один Patriot стоит 1 млрд. долларов. Одна ракета Patriot стоит от 3 до 4 миллионов Фото: EAST NEWS

То, что Patriot дадут на Украину, - хотят посмотреть, как эти системы ведут себя в реальных боевых условиях. Они будут эффективны против крылатых ракет. А вот против дронов – я сомневаюсь. Это то же самое, что золотыми пулями стрелять по воробьям.