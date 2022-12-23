Более 1600 российских школьников посетили профориентационные экскурсии акции «Наука рядом» в 2022 году

Экскурсии акции «Наука рядом» проходили ежемесячно, они были приурочены к профессиональным праздникам.

Во время экскурсий учащиеся смогли получить практические навыки использования современного оборудования и пообщаться с практикующими специалистами в области космоса, транспорта, инженерии, энергетики и других научно-технических направлений, узнать подробности о работе ученых и достижениях российской науки.

«Мы проводим акцию “Наука рядом” уже второй год подряд. В 2022 году она вошла в состав одноименной инициативы Десятилетия науки и технологий. За эти два года экскурсии “Науки рядом” позволили более чем 4 тысячам российских школьников посетить наукоемкие предприятия, познакомиться с многообразием профессий и даже провести самостоятельные эксперименты. Надеюсь, что к реализации этой инициативы присоединится еще больше научных лабораторий и технологических компаний, чтобы у ребят была возможность прикоснуться к разным профессиональным сферам, сравнить их между собой, разобраться в уникальных особенностях и примерить на себя», – отметила генеральный директор АНО «Национальные приоритеты» София Малявина.

В 2022 году экскурсии акции «Наука рядом» проводились с июня. За это время школьники посетили атомный ледокол «Ленин» в Мурманске, выделили ДНК клубники в Ростове-на-Дону, научились ориентироваться по звездам в планетарии Оренбургского государственного университета, обучили «командам» робота в Томске, увидели, как производят краску для денежных купюр в Тамбове, и многое другое.

В декабре экскурсии прошли в преддверии Дня энергетика. Экскурсанты – участники проектов АНО «Большая перемена» и активисты Российского движения школьников – посетили научно-технические и образовательные организации, связанные со сферой энергетики.

«Энергетические» экскурсии прошли на 63 площадках в 31 регионе России: в Вологодской, Воронежской, Ивановской, Иркутской, Калужской, Кировской, Кемеровской, Курской, Московской, Мурманской, Новгородской, Оренбургской, Пензенской, Псковской, Ростовской, Саратовской, Самарской, Смоленской, Тверской, Ярославской областях, Забайкальском, Красноярском, Пермском, Ставропольском крае, Республиках Марий Эл, Калмыкия, Коми, Чувашия, Адыгея, Чукотском автономном округе, г. Санкт-Петербурге. На экскурсиях учащиеся узнали, как работают энергетические компании и какие специалисты на них востребованы.

«Большинство проектов, поддерживаемых «Большой переменой», направлены на развитие талантов детей и подростков. Акция «Наука рядом» также помогает школьникам лично посетить исследовательские институты, университеты, заводы, высокотехнологичные предприятия и многие другие организации, которые развивают научно-технологическую сферу и активно используют инновационные технологии в своей работе. Во время экскурсий ребята не только получают знания, но и закрепляют их в интерактивной форме: с помощью квестов, проведения опытов, самостоятельного использования оборудования. Новый опыт приносит яркие эмоции и помогает лучше усвоить информацию, полученную во время экскурсий», – поделилась генеральный директор АНО «Большая перемена» Наталия Мандрова.

Например, в преддверии Дня энергетика в Красноярском крае школьники посетили площадки «Норильско-Таймырской энергетической компании» и филиала ПАО «Россети» – Красноярского предприятия магистральных электрических сетей. Участники экскурсий увидели механизм работы основных цехов Норильской ТЭЦ-1 – одного из основных источников электрической энергии в Норильском промышленном районе и единственного источника тепловой энергии для города Норильска и жилищного образования Оганер. Сотрудники Красноярского предприятия магистральных электрических сетей показали оборудование подстанции и объяснили, как энергетики управляют работой электрических сетей.

Восьмиклассники общеобразовательной школы №54 г. Кирова узнали о развитии энергетики в Музее истории энергетики и электрификации. Ребятам рассказали, как реализовывался План ГОЭЛРО в регионе и какие новые технологии энергетики используются сегодня в повседневной работе. Особый интерес у школьников вызвал макет первой вятской электростанции, которой в декабре этого года исполнилось бы 119 лет. Сейчас в ее модернизированном здании расположено управление «Кировэнерго».

«Группа «Россети» ведет постоянную работу в области профориентации школьников, содействует развитию навыков талантливых и мотивированных учащихся. При поддержке компании в регионах организованы энергокружки, энергоклассы и проводятся экскурсии на сетевые объекты, ежегодно проводится Всероссийская олимпиада для старшеклассников, Энергетическая проектная смена в ВДЦ «Орленок». Проект «Наука рядом» предоставляет уникальную возможность своими глазами увидеть, как научно-технические достижения и современные технологии меняют мир, способствуют развитию разных отраслей, в том числе электроэнергетики», – отметила Директор по управлению персоналом ПАО «Россети» Юлия Кузнецова.

На площадке АО «Тверьгорэлектро» тверские школьники научились самостоятельно собирать электрическую схему. Кроме этого, ребята узнали детали о процессе электроснабжения городских сетей, работе современного диспетчерского центра, познакомились с автопарком спецтехники, поучаствовали в работе автовышки и прошли уроки электробезопасности.

Преподаватели Майкопского государственного технологического университета провели экскурсию по лаборатории электроэнергетических систем кафедры нефтегазового дела и энергетики инженерного факультета. В ней учащиеся Адыгейской республиканской гимназии познакомились с работой учебных лабораторных стендов и узнали о перспективных направлениях развития электроэнергетики.

«Лаборатория электроэнергетических систем кафедры нефтегазового дела и энергетики инженерного факультета, которую посетили участники акции «Наука рядом», позволяет выполнять более 170 лабораторных работ по 12 дисциплинам направления подготовки специалистов в области электроэнергетики и электротехники. Во время экскурсии в лаборатории мы постарались сформировать у школьников полное представление о работе электроэнергетических систем и предложили им примерить на себя профессию электроэнергетика, наблюдая за работой модели реальной электрической сети, электрических машин, переключателей, осциллографа и других устройств», – прокомментировал доцент Майкопского государственного технологического университета Николай Старков.

В Забайкальском крае учащиеся 9 классов школы посетили Приаргунский государственный колледж. Школьникам показали лабораторию электротехники, рассказали о видах соединений электроприёмников и способах измерения электрических величин, а также научили пользоваться электронным монтажным столом для сборки электрических схем.

В Самаре школьники посетили Самарский государственный технический университет. На кафедре «Тепловые электрические станции» ребята узнали о принципе работы объектов генерации тепловой и электрической энергии, увидели макеты энергетического котла, интерактивного стенда газовой турбины и схемы атомной электрической станции. На кафедре «Теоретические основы теплотехники и гидродинамика» школьники увидели лаборатории термодинамики, тепломассообмена и гидравлики. На кафедре «Управление и системный анализ теплоэнергетических и социотехнических комплексов» прослушали лекции по системам автоматического управления технологическими процессами в промышленности, а также увидели метрологическое оборудование, блоки систем автоматического контроля, регулирования и сигнализации. А на кафедре «Промышленная теплоэнергетика» ребята познакомились с действующими лабораторными стендами по изучению автономной системы теплоснабжения, систем вентиляции и аэродинамики, изучению холодильного оборудования и компрессоров, теплообмена и свойств воздуха. Также школьники смогли воспользоваться профессиональным оборудованием из портфеля энергоаудитора.

«Отличительной особенностью акции “Наука рядом” этого года стало проведение экскурсий, посвященных конкретным профессиям. Школьники смогли узнать о специальностях, связанных со сферой космоса, энергетики, инженерии, транспорта и многими другими. Для обеспечения технологического суверенитета и совершения новых научных открытий важно помогать нашему подрастающему поколению знакомиться с самым широким спектром научно-технологических профессий и давать ребятам возможность выбирать наиболее близкие им направления», – рассказала Исполнительный директор Российского движения школьников Марина Мокшина.

В Десятилетие науки и технологий акцию «Наука рядом» проводят АНО «Большая перемена» (проект Росмолодежи, входящий в линейку президентской платформы АНО «Россия – страна возможностей»), «Российское движение школьников» и АНО «Национальные приоритеты».

Акция «Наука рядом» входит в инициативу «Наука рядом» Десятилетия науки и технологий, объявленного в России в 2022-2031 гг.

Более подробная информация об акции – на официальном сайте Десятилетия науки и технологий наука.рф.