Поворотные кресла и кнопка вызова официанта: новый вагон-бистро добавили в состав двухэтажного поезда Москва - Адлер

Фото: Валентина ПРОКОФЬЕВА

Новейший двухэтажный вагон-бистро включили в один из двухэтажных составов сообщением Москва – Адлер. Основное отличие нового вагона-бистро от предыдущих поколений в более просторном обеденном зале на втором этаже. Корреспондент kp.ru посмотрела, какие услуги и сервис получат пассажиры.

«Ресторан и удобное рабочее место»

Путешественники, следующие на двухэтажном поезде из Москвы в Адлер, теперь смогут побывать в новом вагоне-бистро.

- Вагон был изготовлен в декабре на Тверском вагоностроительном заводе. Он кардинально отличается от предшественников, здесь новая просторная планировка обеденного зала. Разместиться смогут 36 человек, - рассказал Владимир Пястолов, генеральный директор АО «Федеральная пассажирская компания».

Фото: Валентина ПРОКОФЬЕВА

В зале есть четырехместные столики и новинка - поворотные кресла, обращенные к окну - фактически у пассажиров появится возможность общаться в формате «друг напротив друга» с рядом сидящим или создать отдельную зону для себя. Пассажиры смогут не только вкусно поесть, но и комфортно поработать с ноутбуком.

- Все столики оснащены устройствами для беспроводной зарядки мобильных устройств, розетками и USB-разъемами, - уточнил Владимир Пястолов.

В салоне вагона-бистро установили дополнительную кофемашину и информационные табло. Предусмотрены надоконные полки для личных вещей пассажиров и стеллаж для багажа. В зоне бара на первом этаже расположена барная стойка и посадочные места, можно посмотреть трансляции телевизионных программ на ТВ-панелях.

Фото: Валентина ПРОКОФЬЕВА

Главное отличие вагонов-бистро от вагонов-ресторанов заключается в том, что еда поставляется в стерильных контейнерах с замороженной едой. Она готовится поварами из свежих продуктов на специализированных фабриках.

- Блюда нужно только разогреть и красиво сервировать на фарфоровую посуду. Такая технология позволяет сократить время ожидания заказа, - рассказала Екатерина Сапсай, начальник Управления организации питания АО «Федеральная пассажирская компания».

- Какие позиции в меню?

- Включены супы - любимая многими «Солянка», и куриная лапша. Есть различные салаты, котлеты по-киевски, пицца, паста с тигровыми креветками, вегетарианский плов и детские блюда, а также напитки и десерты.

Фото: Валентина ПРОКОФЬЕВА

В канун Нового года было разработано специальное меню, куда вошел салат «Оливье» с перепелиным яйцом, филе морского окуня под сливочным соусом, утка новогодняя с рисом и ягодным соусом, говядина с черносливом и десерт «Тирамису» с ягодами.

«Новые технологии и хиты из меню»

Перемещать готовые блюда в обеденный зал будут по специальному лифту с первого этажа, где расположено сердце ресторана - кухня. Здесь установили индукционные плиты, самые современные пароконвектоматы и профессиональные печи СВЧ, посудомоечные машины. Еда хранится в специальных холодильниках при температуре от - 18 до +6 градусов. Это позволит обеспечивать продуктовый запас - больше замороженных горячих блюд для длинных маршрутов или охлажденных блюд (салатов, закусок) для поездов с короткими маршрутами.

Фото: Валентина ПРОКОФЬЕВА

- В ближайшее время мы получим еще несколько вагонов-бистро нового модельного ряда. Таким образом, будет уже пять таких вагонов, четыре из них войдут в составы поездов Адлер – Москва и сообщением Казань - Москва, а один курсирует и радует пассажиров в туристическом поезде «В Карелию», - рассказал Владимир Пястолов, генеральный директор АО «Федеральная пассажирская компания».

Фото: Валентина ПРОКОФЬЕВА

Первые пассажиры современного вагона-бистро уже успели познакомиться с новой концепцией и оценить представленные блюда. Чаще всего заказывали котлету по-киевски и запеченное куриное бедро. Маленькие пассажиры оценили мини-сосиски с макаронами. Хитом стало и специальное предложение для пассажиров – пицца. Самым популярным салатом стал «Цезарь», а среди десертов – «Орешки со сгущенкой» и «Чизкейк».

Фото: Валентина ПРОКОФЬЕВА

Кстати

Единый сервис и меню

В вагонах-бистро будет действовать концепция питания, подразумевающая единые меню, цены и оформление. Сейчас она внедрена в 13 поездах:

- 1/2 Москва – Волгоград;

- 103/104 Адлер – Москва;

- 25/26 Москва – Воронеж;

- 31/32 Москва – Тамбов;

- 23/24 Москва – Казань;

- 737/738 Москва – Брянск;

- 739/740 Москва-Брянск;

- 71/72 Белгород – Москва;

- 59/60 Нижний Новгород – Санкт-Петербург;

- 35/36 Санкт-Петербург – Адлер;

- 21/22 Санкт-Петербург – Мурманск;

- 740/739 Москва – Воронеж;

- 737/738 Москва – Воронеж.