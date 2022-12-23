Минобороны сообщило об уничтожении американских артсистем, что обстреливали Донецк

Работа украинских артиллеристов на донецком фронте. Фото: REUTERS

На прошедшем брифинге официальный представитель Минобороны Игорь Конашенков сообщил число потерь ВСУ за сутки: на Купянском направлении уничтожено более 30-ти украинских военнослужащих, на Красно-Лиманском направлении более 40 украинских военнослужащих и наемников, на Донецком более 80-ти украинских военнослужащих и наемников, а на Южно-Донецком до 45.

Генерал-лейтенант отметил, что на Красно-Лиманском направлении в районах урочища Медвежьего, а также Серебрянского лесничества в Луганской народной республики уничтожены две диверсионно-разведывательные группы ВСУ, а также по всей линии соприкосновения сожжены десятки танков и бронемашин.

За сутки силами ПВО, оперативно-тактической авиацией, ракетными войсками и артиллерией поражены: Су-25 и Ми-8 воздушных сил ВСУ, 10 беспилотников, два реактивных снаряда системы залпового огня «HIMARS», станция контрбатарейной борьбы производства США AN/TPQ-50, радиолокационная станция украинского зенитного ракетного комплекса С-300, 62 артиллерийских подразделения ВСУ на огневых позициях, два склада артиллерийских боеприпасов ВСУ, живая сила и военная техника в 87-ми районах.

Кроме того, в ходе контрбатарейной борьбы под Донецком нашими воинами были уничтожены две артиллерийские системы М777 производства США и две украинские боевые машины системы залпового огня «Град», из которых велись обстрелы населенных пунктов ДНР.

БОЕВАЯ СВОДКА

Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены:

351 - самолет

189 - вертолетов

2704 - беспилотных летательных аппарата

399 - зенитных ракетных комплексов

7207 - танков и других боевых бронированных машин

936 - боевых машин реактивных систем залпового огня

3702 - орудия полевой артиллерии и минометов

7722 - единицы специальной военной автомобильной техники