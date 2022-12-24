Сокровища на ваших антресолях: Самые редкие и дорогие елочные игрушки, которые стоят сотни тысяч рублей

На царской ели по стилистике того времени игрушки развешивались очень плотно. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Новый год к нам мчится! А значит, пришло время стряхнуть пыль с елочных игрушек... Но не для того, чтобы избавиться от части этого «хлама» - боже упаси! Ведь вы можете оказаться обладателем сказочных сокровищ - особенно, если сохранились игрушки советского времени.

Большинство из нас, правда, знать не знают, как они выглядят. Чтобы посмотреть вживую на ценные старинные игрушки и свериться со своей домашней «лавкой древностей», я отправился на выставку «Елки нашего детства» в московском Музее-заповеднике «Коломенское».

Удивительно, как много, оказывается, сохранилось украшений, возраст которых перевалил за 100 лет! На выставочной елке, убранной «как при царе», живого места нет: все увешано.

- Это не потому, что нам игрушки некуда девать, просто тогда так было принято - наряжать елку очень плотно, - пояснил «Комсомолке» пресс-секретарь музея Виталий Акиньшин.

До революции Дед Мороз под елочкой был одинок - Снегурочка появилась позже. Фото: Михаил ФРОЛОВ

- А почему Дед Мороз в одиночестве?

Оказывается, новогодних Снегурочек до революции вообще не было. Слишком печальна судьба у этого персонажа (в одних сказках она тает, в других - погибает). Все изменилось с приходом советской власти: пригожая девушка стала то ли внучкой, то ли просто неизменной спутницей розовощекого бородача. Так что если вам предложат «хорошо сохранившуюся дореволюционную Снегурочку», не верьте: это подделка.

От Ленина до Шостаковича

Игрушки до революции изготавливались в основном из тисненого картона - на знаменитой Дрезденской картонажной фабрике. Слоны, медведи, кабанчики, ангелочки... Но были и стеклянные шары, тоже немецкие. Они смотрятся вполне современно, правда, в отличие от нынешних тонкостенных довольно увесистые, потому что выдувались по технологии тех времен - как бутылки.

- Германия в то время была, как сейчас Китай. Там выпускали игрушки и открытки на русском языке по нашим заказам, - рассказала «Комсомолке» куратор выставочных проектов Музея-заповедника «Коломенское» Наталья Полонникова.

Эти зайчик и пингвин украшали елку в Горках, когда там жил Ленин. Фото: Владимир ПЕРЕКРЕСТ

Еще одна «фишка» выставки - новогодние игрушки Ленина.

- Сами по себе игрушки вполне обычные для того времени, но их уникальность в том, что они принадлежали Владимиру Ильичу, - говорит Полонникова. - Вообще, если игрушкой владел известный человек, то она для коллекционера намного ценнее. В прошлом году у нас выставлялись, например, обычные картонные игрушки из частной коллекции, когда-то принадлежавшие семье композитора Дмитрия Шостаковича.

«Картонки» за 100 тысяч

Картонная игрушка «Паровоз «Сталин», которая выпускалась в 30-х годах, встречается редко. Фото: Владимир ПЕРЕКРЕСТ

Кстати, о картонных игрушках, «картонках». Теперь они в цене. Самая популярная плоская «картонка» - это «Пограничник Никита Карацупа и его пес Ингус». В зависимости от сохранности за него просят от 20 тысяч до 100 тысяч рублей. За «Паровоз «Сталин», например, можно выручить до 4 тысяч рублей, а за «Автомобиль ЗИС-101» - 2 тысячи.

Но советский картонаж - это не только «войнушка» и «машинки». Хватало и «милоты» - она тоже сейчас в цене. Например, хорошо сохранившийся симпатичный медвежонок, пьющий из бутылочки молоко (50-е годы) стоит 3000 рублей.

Впрочем, не все игрушки тех времен, выражаясь словами классика, шевелят ум. Штамповалось и огромное число простеньких картонных рыбок, птичек, зверушек, абстрактных человечков, звездочек. Красная цена им - 100 - 200 рублей.

Найди комдива!

Летчицы с парашютами появились сразу после перелета экипажа Гризодубовой на Дальний Восток. Фото: Владимир ПЕРЕКРЕСТ

- До войны игрушечная промышленность мгновенно откликалась на важнейшие события, - рассказывает Виталий Акиньшин. - В октябре 1937-го состоялся рекордный перелет женского экипажа Валентины Гризодубовой Москва - Владивосток, и к Новому, 1938 году появляются елочные игрушки на эту тему - в том числе и очень редкий сейчас шар с тремя отважными летчицами. В том полете штурману Марине Расковой пришлось прыгать с парашютом - появляется посвященная этому ватная фигурка девушки-парашютистки. Идет освоение Арктики - и целая серия игрушек на эту тему.

Откликались «елочники» и на полюбившиеся фильмы - например, «Цирк» или «Старик Хоттабыч».

Но есть игрушки, которые сохранились только в документации артелей, которые их выпускали, и в магазинных прейскурантах. Вот бы найти их «живьем»! Например, шар с изображением Чапаева в развевающейся бурке.

Особо ценные раритеты. Фото: Дмитрий ПОЛУХИН

- Я точно знаю, такой шар выпускался, у меня есть документальные подтверждения, но самой игрушки я не видела и не слышала, что у кого-то она есть. А было бы интересно найти, - призналась «Комсомолке» известный коллекционер Лариса Петрикова.

К числу раритетов относятся и шары «Воздушный бой в Испании» - фото есть в интернете, но, видимо, игрушки уже прекратили хождение по перекупщикам и теперь отдыхают на полках у коллекционеров. Но если у кого-то из вас вдруг найдется еще один желтый шар с красным (нашим) и подбитым черным (фашистским) самолетиками, то его можно продать за хорошие деньги.

Только цифры. Фото: Дмитрий ПОЛУХИН

Расскажи, Снегурочка, где была

После войны выпуск игрушек ставится на промышленную основу. Но есть и редкие экземпляры.

- Высоко ценятся наборы, - говорит Акиньшин. - Их мало. Во-первых, обычно елочные украшения покупают не целыми наборами, а выбирают 1 - 2 игрушки. А во-вторых, стеклянные игрушки со временем бьются. А потому полных наборов в хорошем состоянии почти не осталось. Например, набор «Урожай» существует в родной коробке и в полном составе только в двух местах - у частного коллекционера, который нам его предоставил для выставки, и в Музее игрушки в Сергиевом Посаде.

Среди других популярных наборов и серий - «Сказки Пушкина», «Малахитовая шкатулка», «Доктор Айболит» и «Чиполлино», его стоимость может доходить до полумиллиона рублей.

Если говорить об отдельных игрушках, то те, на которых есть символика СССР, ценятся выше. На прищепке - дороже подвесных. Снегурочки, которые ставятся под елку, тоже стоят дорого, особенно хорошо прорисованные.

- Есть очень красивая саратовская Снегурочка, - рассказала одна из собирательниц елочных украшений. - Моя знакомая решила ее продать. Думала, хорошо, если дадут 10 тысяч рублей. Выставила ее на аукционе. И с удивлением увидела, что игрушка растет в цене и дошла до 90 тысяч!

КСТАТИ

Дирижабль, елка и родная «Комсомолка»

Тот самый дирижабль «Комсомолка», возможно, воплощенный в игрушке. Фото: Владимир ПЕРЕКРЕСТ

В елочную летопись вошла и «Комсомольская правда». В 1930 году был построен 50-метровый дирижабль СССР В-4 (позднее С-101). А сбор средств на его постройку как раз и организовала «Комсомолка» - поэтому дирижабль был назван ее именем. На нем проходили обучение будущие авиаторы, он участвовал в параде над Красной площадью 7 ноября 1932 года. Говорят, в 30-е годы выпускалась и елочная игрушка-дирижабль с надписью «Комсомольская правда». Но до наших дней дожил только елочный дирижабль СССР - за него можно выручить несколько десятков тысяч рублей.

ЗНАЙ!

Как правильно продавать ненужные украшения

Так что же делать, если обнаружили на полке старые елочные украшения? Прежде всего выбрать из них те, которые очень нравятся, и никогда с ними не расставаться.

По поводу остальных - посмотреть, что почем на популярных сайтах Avito.ru и Meshok.net. Надо учитывать, что цена может быть завышена. Позвоните, яростно поторгуйтесь, а потом с той цены, на которую согласится продавец такой же вещицы, как у вас, скиньте еще процентов 20 - это и будет реальная цена, за которую вы сможете продать свою вещь.

Сколько стоят игрушки, которые есть у многих дома. Фото: Дмитрий ПОЛУХИН

Еще варианты - свериться с каталогами, вступить в сообщества коллекционеров и поинтересоваться у них, прицениться в комиссионке.

Не всегда красиво - значит, дорого. Главное для коллекционера - уникальность. Поэтому, если у вас завалялись какие-то невзрачные Дюймовочки или Чебурашки, которых вы не нашли ни на одном сайте, то, может быть, у вас раритеты из пробной партии, не пошедшие в массовое производство. Такую вещицу можно предложить профессиональным коллекционерам.