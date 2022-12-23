Что ждет российскую оборонку? Владимир Путин дал ответ

Президент России Владимир Путин во время совещания с руководителями организаций оборонно-промышленного комплекса России. Фото: Пресс-служба президента РФ/ТАСС

Еще за несколько дней было известно, что Владимир Владимирович собирается в пятницу провести совещание с руководством оборонки. Только поначалу ходила информация, будто президент поедет на Уралвагонзавод. Муниципалы в Нижнем Тагиле до асфальта вычистили все дороги, где мог бы проехать глава страны. Местные шутили, что так коммунальщики не старались еще никогда.

Но в последний момент в Кремле сообщили, что Путин посетит Тулу. Точнее с губернатором области Алексеем Дюминым он приехал в цех тяжелых машин завода «Щегловский вал». Там президенту показали нашу новейшую технику.

Российский лидер даже залез на один из броневиков по лестнице и заглянул в открытый люк.

- Важнейшая, ключевая задача предприятий оборонно-промышленного комплекса – обеспечить наши подразделения, передовые части всем необходимым: вооружением, техникой, боеприпасами, снаряжением, причем в требуемом объеме и нужного качества в короткие сроки, - заявил Путин чуть позже на совещании с промышленниками.

- Отдельный и крайне важный вопрос – это обеспечение организациями ОПК обратной связи с подразделениями, которые участвуют в специальной военной операции. Специалисты, инженеры многих предприятий выезжают прямо на передовую, помогают быстро восстанавливать повреждённую технику, возвращать её в строй, проверяют, как она работает, как действует, как воюет, а конструкторы вносят изменения в типовые образцы для улучшения их характеристик, - рассказал Путин.

Он добавил, что сам увидел изменения, которые успели внести в конструкцию бронетехники с начала СВО.

Российский лидер поручил не прекращать получение обратной связи с фронта. Модернизация должна идти постоянно. Впрочем, для оборонки такая работа не нова – первые отзывы пошли еще из Сирии.

- Я знаю, что и в Сирию ваши сотрудники, коллеги выезжали, прямо на месте принимали решения, работали, и эта работа была весьма эффективной и продолжается весьма эффективно, - признал президент.

Министр обороны Сергей Шойгу несколькими днями ранее на Коллегии Минобороны докладывал, что гособоронзаказ в этом году выполнен на 91%.

- Для наращивания боевых возможностей осуществлён перенос поставок наиболее востребованных образцов с 2024 и 2025 годов на 2023 год. В целях оптимизации поставок вооружения сформирован подекадный план-график, - рассказал на Коллегии Сергей Кужугетович.