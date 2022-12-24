Пожар в доме престарелых в Кемерово. Фото: МЧС России

Огонь вспыхнул в частном доме престарелых в Кемерово на улице Таврической. В это время все постояльцы учреждения уже спали — на часах было уже два ночи по местному времени.

- Дым из окон валил страшный, полыхало так, что половина улицы озарилась, - рассказывает один из очевидцев.

Сам дом престарелых оказался незаконным. И находится он в здании, больше похожем на строительные вагончики.

- На момент прибытия первых подразделений наблюдалось открытое горение из окон и на кровле, - рассказали в МЧС России. - Подразделения пожарной охраны незамедлительно приступили к действиям по поиску людей и тушению пожара.

Пожар в доме престарелых в Кемерово. Фото: МЧС России

К сожалению, спасти смогли из огня не всех стариков. 12 человек погибли, двое пострадали.

- Через час после прибытия к месту ЧП огонь был локализован, - говорят в МЧС. -

Предварительная площадь пожара составила 180 квадратов.

Пока пожарные тушили огонь, полиция начала искать руководство дома престарелых. Пока что сообщается о том, что найти никого не могут.

А тем временем названа причина пожара в частном доме престарелых в Кемерово. Огонь вспыхнул из-за неправильной эксплуатации печи. Об этом сообщили в правоохранительных органах Кемерово.

- Судьба семи человек неизвестна, - сообщили экстренные службы Кемерово. - Пожар хоть и локализован, идет разбор завалов.