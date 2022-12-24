Пожар в доме престарелых в Кемерово. Фото: МЧС России
Огонь вспыхнул в частном доме престарелых в Кемерово на улице Таврической. В это время все постояльцы учреждения уже спали — на часах было уже два ночи по местному времени.
- Дым из окон валил страшный, полыхало так, что половина улицы озарилась, - рассказывает один из очевидцев.
Сам дом престарелых оказался незаконным. И находится он в здании, больше похожем на строительные вагончики.
- На момент прибытия первых подразделений наблюдалось открытое горение из окон и на кровле, - рассказали в МЧС России. - Подразделения пожарной охраны незамедлительно приступили к действиям по поиску людей и тушению пожара.
Пожар в доме престарелых в Кемерово. Фото: МЧС России
К сожалению, спасти смогли из огня не всех стариков. 12 человек погибли, двое пострадали.
- Через час после прибытия к месту ЧП огонь был локализован, - говорят в МЧС. -
Предварительная площадь пожара составила 180 квадратов.
Пока пожарные тушили огонь, полиция начала искать руководство дома престарелых. Пока что сообщается о том, что найти никого не могут.
А тем временем названа причина пожара в частном доме престарелых в Кемерово. Огонь вспыхнул из-за неправильной эксплуатации печи. Об этом сообщили в правоохранительных органах Кемерово.
- Судьба семи человек неизвестна, - сообщили экстренные службы Кемерово. - Пожар хоть и локализован, идет разбор завалов.