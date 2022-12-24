«Люблю абьюзеров»: Агата Муцениеце раскрыла подробности нового романа

Агата Муцениеце. Фото: Лариса КУДРЯВЦЕВА/ЭГ

Агата Муцениеце рассказала, что счастлива в новых отношениях. Актриса не назвала имя своего нового избранника, но намекнула, что он вспыльчивый и очень ревнивый. Таким же темпераментом отличался бывший муж Муцениеце Павел Прилучный. Звезда «Мажора» прожил в браке с Агатой девять лет, она родила ему двоих детей – Мию и Тимофея. Супруги расстались отнюдь не друзьями. Муцениеце обвинила мужа в том, что он злоупотреблял алкоголем и поднимал на нее руку. Павел же заявил, что она оговорила его ради пиара.

Муцениеце после развода долгое время была одна и не завязывала романов. В новом интервью YouTube-каналу «Под ключ» она поделилась своими вкусами в отношении мужчин. Актриса призналась, что ей нравится персонаж волка-оборотня в книге «Священная книга оборотня» Виктора Пелевина. Ее собеседник, писатель Александр Цыпкин, был явно обескуражен - он отметил, что персонаж грубый и хамоватый.

«Да мне просто нравятся такие образы», - сообщила Агата.

Цыпкин в недоумении ответил актрисе, что персонаж является абьюзером.

«Да, обожаю их! Обожаю абьюзеров! Это реально правда! Недавно совершенно начала общаться с молодым человеком. И он тоже такой ревнивый абьюзер! Как я обожаю! Еще пока держится», - поделилась Муцениеце.

Павел Прилучный и Агата Муцениеце были женаты с 2011 по 2020 годы. Фото: Лариса КУДРЯВЦЕВА/ЭГ

Павел Прилучный и Агата Муцениеце были женаты с 2011 по 2020 годы. После развода Агата так и не нашла своего счастья. Актриса признавалась, что у нее было несколько романов. Однако она их быстро завершила, потому что чувствовала, что это не те отношения, которых она хочет.

А вот Павел быстро утешился после расставания с женой. Уже через месяц после развода он отдыхал в Крыму с коллегой по театру Мирославой Карпович. А в августе этого года он сыграл пышную свадьбу с актрисой Зепюр Брутян.

В одном из интервью Прилучный назвал свою жизнь после развода с Муцениеце «тремя годами ада». В ответ Агата оставила в соцсетях философский комментарий, который многие называют предупреждением для ее соперницы – нынешней жены Прилучного Зепюр Брутян.

«Если бы я искала себе в дальнейшем какого-то, в этих отношениях в приоритете у меня была бы честность. Меня не устраивает красивая картинка в соцсетях, которая потом оборачивается адом. Мужчина может иметь шанс тебе изменить, ты даже можешь ему это позволить, но в итоге он просто не должен захотеть этого сделать», - заявила Агата.

Напомним, в том же интервью Павел признался, что положил глаз на миниатюрную брюнетку Зепюр еще во время своего брака с Агатой. Правда, актер оговорился, что его отношения с женой в то время уже складывались не самым лучшим образом.