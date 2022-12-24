Восстанавливая мемориал «Князь Игорь», курган разминировали четыре раза

Ведется системная работа по восстановлению памятников и обелисков, разрушенных на Донбассе. Фото: РВИО

После начала СВО в уходящем году на Донбассе Российское военно-историческое обществом в сжатые сроки смогло восстановить три знаковых мемориала. Это известный всей стране комплекс «Саур-Могила» - легендарный курган и стратегическая высота в Донецкой Народной Республике. Это памятник «Непокорённые», посвященный подвигу героев-молодогвардейцев. А также мемориал «Князь Игорь» в Луганской Народной Республике.

- Результаты впечатляют. Я говорю, в первую очередь, о роли в быстром восстановлении «Саур-могилы». Эту работу РВИО по поручению Президента России осуществило в рекордно короткие сроки, - отметил временно исполняющий обязанности Главы Донецкой Народной Республики Денис Пушилин.

Сейчас есть план строительства второй очереди мемориала «Саур-могила», пантеона воинской славы, и реконструкции памятника на месте шурфа шахты 4/13 бис, где фашисты казнили и захоронили борцов с нацизмом в годы Великой Отечественной.

Высокую оценку скорости и качеству работ специалистов РВИО дал и глава ЛНР Леонид Пасечник:

- За четыре месяца на мемориале «Непокоренные» сделано многое: стабилизирован фундамент памятника и ликвидированы трещины, благоустроена Аллея памятных плит с фотографиями молодогвардейцев. Этот мемориал - знаковое место для каждого жителя республики. В годы Великой Отечественной подвиг «молодогвардейцев» вдохновил весь советский народ на борьбу и победу.

Сегодня, по словам лидера Луганщины, его земляки также защищают свое право на мирную жизнь и свободу, как и герои «Молодой гвардии» 80 лет назад.

- Восстановление мемориала «Князь Игорь» у станицы Луганская, где 8 лет назад были остановлены боевики ВСУ, заслуживает уважения к специалистам, которые там работали. Фактически они трудились в условиях боевых действий. Четыре раза разминировали этот курган у Северского Донца. И каждый раз находили все новые и новые боеприпасы. У наших реставраторов никаких проблем не случилось, но в непосредственной близости было шесть подрывов на «лепестках», - сказал заместитель главы РВИО Николай Овсиенко.

На пресс-конференции, проходившей в агентстве ТАСС, он также сообщил, что на Донбассе при обстрелах с украинской стороны было разрушено около тысячи памятников и обелисков – такова была госполитика нынешнего киевского режима. Системная работа по их восстановлению ведется РВИО по поручению президента России.