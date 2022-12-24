"К" значит "Киев"? Военная автоколонна в Белоруссии вызвала панику на Украине

Грузовики с буквой "К" напугали украинцев. Фото: Министерство обороны Республики Беларусь

"Кошмар! Ужас! Два диктатора договорились! По дорогам Белоруссии движутся колонны военной техники, на машинах которой обозначена зловещая литера "К"! Это означает, что русские и, наверное, белорусские военные вместе с ними отправились в поход на Киев! Все на защиту ридной Неньки!" - такие настроения сейчас царят и разгоняют в украинских медиа и частных пабликах, приводя в качестве доказательств фотографии, на которых явно военные грузовики в эти дни идут по белорусским дорогам. В кабинах сидят военные, а у каждого грузовика на радиаторе закреплен значок с буквой "К" в желтом квадрате.

Уже раздались свежие истеричные вопли с требованием к союзникам дать дополнительные транши денег и вооружений в связи с возникновением "новой угрозы" для столицы Незалежной. Украинские военные эксперты увидели тут явное сходство с литерами "Z", "О" и "V", которые были нанесены на российскую военную технику в момент начала военной спецоперации на Украине. И решили, что "К" обозначает Киев. По логике, а что же еще она может означать в таком случае. Русофобия, похоже, выела или отбила остатки их последних мозгов.

Потому что ларчик в этом случае открывается не просто, а очень просто. Данная буква в таком варианте написания и размещения на автомобиле означает ни больше, ни меньше, чем констатацию того факта, что данное транспортное средство осуществляет движение в составе организованной автоколонны. Это, безусловно, предупреждение, но всего лишь автомобилистам на этой же дороге, чтобы они сохраняли повышенное внимание и не проявляли излишней склонности к разного рода маневрам. Например, к обгонам, особенно, по "встречке".

ПДД учить надо, свидомые!

Кого-то я сейчас этим успокою, кого-то наверняка огорчу, но к Киеву, а, тем более, к его якобы предстоящему штурму, вся эта история не имеет ровным счетом абсолютно никакого отношения. А что касается военных, то никто и не скрывает, что российские военные, в том числе, и мобилизованные обучались на полигонах Белоруссии по программе боевого слаживания.

Так что, господа украинские аналитики могут не взывать к европейским и американским союзникам с просьбой прислать еще денег и вооружений, демонстрируя в качестве подтверждения новой угрозы данные фотографии.

Не прокатит.