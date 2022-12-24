Взрывной циклон оставит миллионы американцев без Рождества

В ряде штатов США объявлено чрезвычайное положение
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США и Канаду накрыл т.н. взрывной циклон, который принес много снега и резкий перепад температур: так во многих штатах и провинциях температура воздуха понизилась с 0 градусов по Цельсию до -10 всего лишь за полчаса.
Ситуацию осложняет штормовой ветер со снегом.
Уже погибло 9 человек. Они умерли от обморожений, а также в результате ДТП. Более миллиона домохозяйств проведут наступающее Рождество без света.
В 13-и штатах США объявлено чрезвычайное положение, по тревоге подняты подразделения национальной гвардии.
Из-за снежного бурана отменены многие авиарейсы, закрыты автомобильные трассы. В штате Нью-Йорк из-за ледяных заторов на реках ожидают наводнения.
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Синоптики уверены, что в ближайшие несколько дней в разных уголках Нового света будут установлены или побиты десятки рекордов самой низкой за всю историю наблюдений температуры воздуха.