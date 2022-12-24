Названы три самых опасных продукта на новогоднем столе: злоупотребление ими сделает утро 1 января еще тяжелее

Бесчисленное количество не самых правильных блюд может быть опасно Фото: Shutterstock

В новогоднюю ночь, следуя традиции, мы мечем на стол все самое вкусное и самое (иногда) дорогое. И не всегда осознаем, чем это может грозить. Каким образом может быть опасно бесчисленное количество не самых правильных блюд, рассказала телеканалу «Доктор» врач-диетолог Первой Градской больницы им. Н.И. Пирогова Светлана Исакова:

- На первое место по опасности для организма я бы поставила жареное жирное мясо. И в целом жирные блюда (например, копченую грудинку, - прим. Ред.). Это не только добавит лишних кило, но и может спровоцировать заболевания желудочно-кишечного тракта. На втором месте большое количество алкоголя. Без него, конечно, не обойтись, но старайтесь соблюдать меру (и не смешивай разные сорта алкоголя! - прим. Ред.). Во-первых, алкоголь сильно обезвоживает организм, во-вторых может спровоцировать приступ панкреатита (воспаление поджелудочной железы — прим. Ред.). Третье — майонез. Всегда можно найти здоровую альтернативу жирной заправки.

ЧЕМ МОЖНО ЗАМЕНИТЬ ОПАСНЫЕ ИНГРИДИЕНТЫ В САЛАТАХ

* Жареное мясо с высокой калорийностью и с повышенным содержанием канцерогенов, которые вредны для нашего организма, или колбасу попробуйте заменить на тофу, отварную курицу или креветки.

* Чипсы, сухарики, особенно промышленного производства, значительно повышают калорийность салата и содержание в нем соли. Для приятного хруста разнообразия вкуса их можно заменить на миндаль, кунжут или фисташки.

* Жирные заправки (сметана, майонез, растительное масло) – основной источник калорий. Для снижения калорийности используйте для заправки салатов сок лимона, соус из 10% сливок с зеленью или огурцом. Также подойду мацони, греческий йогурт с зеленью.