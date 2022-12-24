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Новый год24 декабря 2022 9:40

Названы три самых опасных продукта на новогоднем столе: злоупотребление ими сделает утро 1 января еще тяжелее

Диетолог Исакова перечислила три самых опасных продукта на новогоднем столе
Анна КУКАРЦЕВА
Бесчисленное количество не самых правильных блюд может быть опасно

Бесчисленное количество не самых правильных блюд может быть опасно

Фото: Shutterstock

В новогоднюю ночь, следуя традиции, мы мечем на стол все самое вкусное и самое (иногда) дорогое. И не всегда осознаем, чем это может грозить. Каким образом может быть опасно бесчисленное количество не самых правильных блюд, рассказала телеканалу «Доктор» врач-диетолог Первой Градской больницы им. Н.И. Пирогова Светлана Исакова:

- На первое место по опасности для организма я бы поставила жареное жирное мясо. И в целом жирные блюда (например, копченую грудинку, - прим. Ред.). Это не только добавит лишних кило, но и может спровоцировать заболевания желудочно-кишечного тракта. На втором месте большое количество алкоголя. Без него, конечно, не обойтись, но старайтесь соблюдать меру (и не смешивай разные сорта алкоголя! - прим. Ред.). Во-первых, алкоголь сильно обезвоживает организм, во-вторых может спровоцировать приступ панкреатита (воспаление поджелудочной железы — прим. Ред.). Третье — майонез. Всегда можно найти здоровую альтернативу жирной заправки.

ЧЕМ МОЖНО ЗАМЕНИТЬ ОПАСНЫЕ ИНГРИДИЕНТЫ В САЛАТАХ

* Жареное мясо с высокой калорийностью и с повышенным содержанием канцерогенов, которые вредны для нашего организма, или колбасу попробуйте заменить на тофу, отварную курицу или креветки.

* Чипсы, сухарики, особенно промышленного производства, значительно повышают калорийность салата и содержание в нем соли. Для приятного хруста разнообразия вкуса их можно заменить на миндаль, кунжут или фисташки.

* Жирные заправки (сметана, майонез, растительное масло) – основной источник калорий. Для снижения калорийности используйте для заправки салатов сок лимона, соус из 10% сливок с зеленью или огурцом. Также подойду мацони, греческий йогурт с зеленью.

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