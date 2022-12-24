Почему украинские политики нагло хамят лидерам Запада: в Киеве раскрыли хитрую схему

Ради борьбы с Россией образ украинского президента был раскручен максимально Фото: REUTERS

Многие из нас уже который месяц удивляются, почему это наглость украинцев не получает должного отпора в европейских странах, почему "мельники" и прочие "кулебы" в открытую хамят, а в европах молча и покорно сглатывают. Секрет этой ситуации раскрыли сами украинцы. Наверное, по той причине, что европейцам, а теперь еще и американцам, было бы стыдно самим в этом признаться.

- В силу того, что ради борьбы с Россией образ и авторитет украинского президента Зеленского был раскручен максимально и стал глобален, они – Европа и США – в значительной мере зависят и от позиции Зеленского, - признал украинский политолог Руслан Бортник. - Если Зеленский начинает на международной арене кого-то критиковать, у того ухудшается положение внутри страны. Это касается Германии – сколько примеров, касается Франции, касается США. Получается круг замкнутый – мы зависим от них финансово и в военном плане, а они – от нас, имеются в виду элиты политические. Мы сегодня имеем влияние на порядки выше наших возможностей.

И украинцы этим вовсю пользуются, нагромождая нелепость на нелепость, прикрывая тупость самовозвеличиванием и еще более усугубляя собственную тупость своими же очередными высказываниями. Не надо думать, что там только Кулеба и его предшественник Климкина вместе с экс-министром инфраструктуры Омеляном, "внедрявшим на Украине гиперлуп, такие. Все, кто во власти, ничем не отличаются.

Вот, например, экс-посол Украины в США Валерий Чалый в эфире киевского телеканала "Эспрессо" очень жестко "предупредил" Байдена: "Джейк Салливан (советник Байдена по национальной безопасности – прим. авт.) должен снять барьер перед Джозефом Байденом для того, чтобы предоставить ATACMS ракеты, 300 километров хотя бы, и дальние дроны. Если этого не будет в ближайшие недели, я буду считать Джозефа Байдена очень зависимым от мнения какого-то ограниченного круга лиц".

Салливан должен сделать то-то и то-то, а не то Чалый будет считать. Трепещи, Белый дом!

Или, например, постпред Украины при ООН Сергей Кислица, претендующий на звание "тупее тупого" так обрадовался приему Зеленского в Конгрессе США и непосредственно аж самим Байденом, что вывесил в своем аккаунте новую версию флага США, исполненную в желтых и голубых цветах, вместо традиционного красного, белого и синего, и пафосно подписав сей акт укротворчества: "Они будут вместе столько, сколько нужно".

Американцев, правда, это творчество Кислицы очень сильно разозлило. Им не понравилось не только то, что Кислица заменил красные и белые полосы желтыми и голубыми, но и что белые звездочки штатов на фоне темно-синего прямоугольника Кислица заменил на желты звездочки на фоне голубого квадрата.

- Прекратите осквернять наш флаг!

- Убери свой грязный цвет с нашего флага!

Сотни, если не тысячи таких отзывов получил Кислица и сначала банил недовольных граждан США (какая смелость!), а потом все же уничтожил свой собственный твит. Потому, що не рабы, ясное дело.

И так ведь не только в международных отношениях, но и во внутренних делах, где тупость вперемешку с манией величия зашкаливает.

- Украина должна построить не менее 50 подземных высокотехнологичных заводов. Подземных, чтобы их не разрушали. Тогда по примеру предыдущих таких масштабных войн, когда можно было бы собственное производство разместить так, чтобы оно не было разрушено, - заявил на днях экс-министр по вопросам "временно оккупированных территорий", Вадим Черныш, и ныне не безработный, а аж председатель Центра совета исследований безопасности. Аналитик то бишь.

Всерьез заявил. 50 подземных заводов. И запитывать ты их чем будешь, педальной тягой? А оборудование на гиперлупе подвозить? А еще куча вопросов, числом не менее пятидесяти, ответа на которые нет. Показывающих всю убогость мышления хлопца, вытащенного с хутора, но хутор в котором остался и по сию пору. И ведь несет эту чушь абсолютно серьезно.

Впрочем, на самом высшем уровне дела обстоят не лучше. По сообщениям украинских ТГ-каналов, по возвращении из США Зеленский провел заседание свей Ставки, на котором потребовал от Залужного организовать новое успешное контрнаступление, которое необходимо завершить до февраля 2023 года, чтобы выйти на условия "справедливого", по украинской версии, мира. А все потому, что время до февраля дал Зеленскому Вашингтон, и, дескать, если война перейдёт в затяжную фазу, Зеленскому придется принять мирный план Вашингтона.

Ну пусть в таком случае Зеленский договаривается и устанавливает мир с Вашингтоном. Ребята забыли про одну "мелочевку". Плевать, что там скажут Вашингтон и Киев, потому что договариваться о мире придется не им между собой, а с Россией. Конкретно - с Путиным.

Но осмыслить это им не по силам, потому что в голове остались только питающие друг друга составляющие – тупость и величие. Изгнавшие остатки разума, потому что им надо расти, а объем мозга не бесконечен.