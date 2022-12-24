100 семей военных моряков получили комфортабельные квартиры

Дом был возведен специалистами Военно-строительного комплекса Минобороны России. Фото: стоп-кадр видео МО РФ

Минобороны опубликовало кадры торжественной передачи 100 семьям военнослужащих в военном гарнизоне Гаджиево в Мурманской области ключей от квартир в новостройке, возведенной специалистами Военно-строительного комплекса Минобороны России.

«При строительстве, учитывая суровые климатические условия, использовались современные технологии с применением эффективной теплоизоляции. В помещениях выполнена чистовая отделка, установлены энергосберегающие стеклопакеты, современное сантехническое и кухонное оборудование. Обеспечивать обслуживание и эксплуатацию нового жилого дома будет ФГАУ «Росжилкомплекс»», – сообщили в военном ведомстве.

ФГАУ "Росжилкомплекс" - специализированная структура Минобороны России, осуществляющая полномочия военного ведомства в сфере социальной защиты военнослужащих, и членов их семей, лиц гражданского персонала Вооруженных Сил РФ в части реализации жилищных прав.

В военном ведомстве подчеркнули, что учреждение осуществляет весь спектр работ по распоряжению специализированного жилищного фонда, от обеспечения служебными жилыми помещениями до проведения благоустройства и содержания жилых зон на территории военных городков.

Руководством Минобороны России уделяется особое внимание выполнению социальных гарантий в отношении военнослужащих, в том числе в реализации прав военнослужащих и членов их семей на обеспечение жильем.