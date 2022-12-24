Геннадий Онищенко назвал лучший способ избежать похмелья на Новый год

Геннадий Онищенко Фото: Иван МАКЕЕВ

…- Геннадий Григорьевич, это помощник академика Онищенко побеспокоил. Надеюсь, не зря вам позвонил. Я прямо запутался, помогите разобраться…

- В чем же, Александр?

- Вот многие специалисты-токсикологи считают, что смешение за новогодним столом разных видов алкоголя может негативно отразиться на здоровье. И опьянение наступит гораздо быстрее, а похмельный синдром будет в разы тяжелее. Помогите достойно подготовиться к Новому году!

- Самое радикальное и самое эффективное средство – это даже не выставлять алкоголь на стол.

- А как же тогда праздновать наступление Нового года-то?

- За счет внутренних резервов надо веселиться.

Это же радость - видеть рядом своих близких…

- Ну, предположим.

- И еще - вам радостно от того, что предстоит сказочная ночь, в результате которой наступит Новый год.

- А как же!

- А, значит, - и новые надежды.

Даже если поставить для некоторых неустойчивых товарищей алкоголь на стол, ведь можно его и не потреблять.

- Вот тут я не уверен.

- Пусть постоит – да и все.

И - продолжать веселиться за счет искренней радости общения, а не за счет повышенного, но - искусственного настроения.

- Так а как же - вообще без похмелья потом, что ли?

- Похмельный синдром, Саша, если выпить - в любом случае имеет место.

А ещё, если алкоголь некачественный и там много сивушных масел, то последствия будут тяжелыми.

- Да, уж…

- В любом случае, даже если алкоголь - самый качественный, после прекращения своего воздействия на организм человека он всегда дает негативную реакцию

- Прямо страшно стало аж - вы так говорите…

- А для молодых людей, которые связывают встречу Нового года с созданием новой семьи, и даже - с рождением детей…

- Ясное дело!

- Так им же вообще нужно воздержаться от любого потребления алкоголя. Потому что это может негативно повлиять на будущее потомство, на здоровье мамы и так далее.

Поэтому, я как раз и предлагаю самую эффективную профилактическую меру – обойтись на Новый год без алкоголя.

- А как же чокаться-то?

- Можно и не чокаться. Налейте туда воды, если вам так нужно это сделать.

В стакан… В фужер ли…

Чокайтесь водой, ничего в этом пагубного нет. И это не нарушит никакую традицию.

Тем более, что это же будет Год водяного черного кролика - доброго, радушного, мягкого, пушистого животного.

И год должен быть таким. И встречать его на фоне алкогольной интоксикации – это безумие.

- А если не будет аппетита, настроения, как тогда? Без выпивки-то.

- Настроение будет. Потому что, хозяином своего настроения являетесь вы сами. Так что - вы его сгенерируете за счет внутренних резервов.

- А ежели не сгенерирую? Вам не кадется, что я вам зря позвонил?

- Вам, я полагаю, виднее.

А, вообще, я думаю, что наша с вами беседа, Саша, в любом случае, провокационная.

- Как?

- Она напоминает о том, что существует такая вредная привычка как потребление алкоголя в нашем обществе на Новый год.

- А то, поди, забудем!

- И если кто-то склонится в сторону его непотребления, будем только радоваться.

Поэтому, давайте воздержимся. Вот это будет самым эффективным.

И тогда у нас не будет головная боль насчет того, что с чем смешивать. Договорились?

- Ну, не знаю, не знаю, не уверен. Но я попробую…