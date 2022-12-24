Один из главных рождественских хитов может прозвучать в этом году в последний раз

Мазетти не смущает такая большая сумма. Они заявляют, что намерены идти до конца и активизировать свои усилия до такой степени, чтобы Last Christmas в этом году прозвучала бы в последний раз. Фото: СОЦСЕТИ

Не так уж и много песен удостоились неофициального права стать одним из символов Рождества. Одна из них – Last Christmas – в исполнении британского дуэта Wham!, в состав которого входил певец Джордж Майкл, вот уже более четверти века звучит по всему миру в преддверии одного из главных новогодних праздников.

Ее автором является Джордж Майкл. После Wham! шлягер позднее пытались перепеть многие другие исполнители, но людям нравится оригинальная версия.

Спустя рекордные 36 лет, в 2021 году этот сингл в очередной раз поднялся на первое место в главном песенном хит-параде Великобритании UK Singles Chart.

На YouTube клип Last Christmas в исполнении Wham! просмотрели по состоянию на сегодняшний день 757 миллионов раз! Почти 4 млн. пользователей Сети он нравится, 235 тыс. человек оставили на его странице свои комментарии, по большей части восторженные.

Но судьба этой песни под угрозой: британская парочка Томас и Ханна Мазетти стали собирать средства, чтобы выкупить все права на Last Christmas и убрать эту песню изо всех эфиров.

33-летняя Ханна в юности подрабатывала в кафе. И эта песня так часто звучала там, что девушка ее люто возненавидела. В некоторые дни Ханне приходилась слушать голоса Wham! более 100 раз за смену.

На ее призыв уничтожить Last Christmas откликнулись 327 человек, пожертвовавшие в общей сложности $62100. Всего же нужно собрать от 15 до 25 миллионов долларов.

Мазетти не смущает такая большая сумма. Они заявляют, что намерены идти до конца и активизировать свои усилия до такой степени, чтобы Last Christmas в этом году прозвучала бы в последний раз.