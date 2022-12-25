Последние новости о ситуации на и вокруг Украины на 25 декабря 2022 года: в Одессе отказались от переименования улиц, а соратники Зеленского просят нанести ракетные удары по Ирану

Мэр Киева Виталий "златоуст" Кличко сообщил горожанам, что в столице Украина остановлена работа всего наземного электротранспорта. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

А СКОРО И НА ТЯГЛОВОЙ СИЛЕ

Мэр Киева Виталий "златоуст" Кличко сообщил горожанам, что в столице Украина остановлена работа всего наземного электротранспорта.

- Из-за дефицита электроэнергии мы приняли решение о прекращении работы наземного электротранспорта столицы, — написал он в Telegram и уточнил, что речь идёт о трамваях и троллейбусах.

Теперь на всех маршрутах наземного электротранспорта будут ездить только автобусы и маршрутные такси, большинство которых подконтрольны компаниям самого Виталия Кличко и членам его команды. Вариант украинского изобретательства, когда трамвай по рельсам тащил трактор, по всей видимости, оказался неэффективным. Осталось дождаться, когда по Крещатику пойдет рейсовый гужевой грузовой и пассажирский транспорт, например, конка, широко использовавшаяся в 19-м веке, и ломовые извозчики на рысаках.

НА ВСЕХ УЛИЦ НЕ НАПАСЕШЬСЯ

Как сообщил член историко-топонимической комиссии горсовета Одессы Александр Бабич, в Одессе отказались от идеи переименовывать улицы в честь погибших в боях с российской армией украинских военных и отдельных воинских частей.

- Мы понимаем, что количество погибших будет еще расти и каждый из них заслуживает своей части нашей памяти. Если сейчас мы начнем в их честь называть улицы, то в следующем году в городе могут появиться десятки, а может, сотни таких названий. Потому что мы не сможем отказать ни одной матери, ни одному побратиму, если они напишут нам соответствующее обращение, - заявил Бабич. Вместо этого в Одессе планируют создать один большой монумент с именами каждого погибшего военного, волонтера, медика, спасателя, полицейского, нагвардейца и названиями всех подразделений, защищавших юг Украины.

Очень практичный подход. Учитывая темпы могилизации ВСУ, на всех "героев-захисников Украины" улиц не только в Одессе или Киеве. А и по всей стране не напасешься.

ВРЕМЯ ПРОТИВ ДЕНЕГ – КТО КОГО?

The Wall Street Journal пессимистично оценила перспективы Европы нарастить выпуск боеприпасов после того. как их значительные запасы были поставлены Украине. WSJ со ссылкой на свои источники в правительственных кругах и оборонной индустрии сообщила, что процесс сталкивается с серьезными трудностями. В частности, его тормозят отсутствие производственных мощностей, законодательные ограничения, нехватка специализированных рабочих, узкие места в цепочках поставок, высокие затраты на финансирование этой отрасли и даже экологические нормы. Даже если военные действия прекратятся в одночасье, по оценкам некоторых производителей боеприпасов, Европе потребуется до 15 лет, чтобы восполнить свои запасы при нынешних темпах производства.

Еще одно доказательство, что деньги могут компенсировать многое, но бессильны против времени.

УКРОБЕЖЕНЦЫ ЖИВУТ В ЛАТВИИ СРЕДИ ПЛЕСЕНИ И СЛИЗИ

В Латвии в центре для размещения беженцев "Муцениеки" поселили мигрантов из России, Беларуси и с Украины. Последние крайне недовольны бытовыми условиями и даже пишут жалобы на то, что живут в ненадлежащих условиях, среди плесени, слизи и прочей антисанитарии. Как заявляют некоторые семьи, у их детей уже начало портиться здоровье, но руководство центра, по их словам, не реагирует на их обращения и жалобы.

Впрочем, директор центра однажды снизошел до проживающих и популярно объяснил, что недовольные могут уехать куда угодно, если им что-то не нравится. Но беженцы заявляют, что покинуть Латвию они не могут.

Впрочем, на Украине сейчас им явно в ряде городов придется еще хуже.

В КИЕВЕ ГРЕЗЯТ О ВОЙНЕ С ИРАНОМ

Советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк в очередной раз озвучил свои грезы о войне с Ираном для наказания его за "сотрудничество с Россией".

По словам украинского чиновника, Иран якобы намерен усилить поставки "ракет и беспилотников для России", и тем самым он "унижает институт международных санкций".

- Важно отказаться от неработающих санкций, недействительной концепции резолюций ООН и перейти к более деструктивным инструментам — уничтожению заводов, аресту поставщиков, - заявил Подоляк, который ранее также призывал к уничтожению иранских предприятий, выпускающих баллистические ракеты и беспилотные ударные аппараты. Правда, каждый раз он не уточнял, кто же должен повоевать с Ираном для решения поставленных им задач.

Напомним, что ранее министр обороны Ирана Реза Аштиани разъяснил, что представители Киева на встрече экспертов не предоставили Тегерану документов, которые бы подтвердили применение Россией иранских дронов, а представитель МИД Ирана Насер Канани призвал Киев не испытывать терпение Тегерана необоснованными заявлениями.

Миша, конечно, редкий моральный урод, но всему ведь должен быть какой-то предел. Как его могли включить в состав делегации на переговоры с Россией. Или там все такие?

ИНТЕРНЕТ НА УКРАИНЕ ВЫРАСТЕТ В ЦЕНЕ УЖЕ ЧЕРЕЗ НЕДЕЛЮ

Интернет-провайдеры, работающие на Украине, объявили о повышении тарифов за оказываемые ими услуги. Так, например, ряд городских провайдеров Одессы объявили, что с 1 января поднимают абонентскую плату за домашний интернет, причем, достаточно существенно. Минимальный пакет, который сейчас у одного из провайдеров стоит 185 гривен в месяц, с 1 января обойдется в 259 гривен. Аналогичный рост цен зафиксирован и у других провайдеров. Подорожание стоимости услуг компании объясняют не только общей инфляцией, но и ростом стоимости оборудования для бесперебойной работы и необходимостью использовать генераторы, которым также требуется топливо для работы.

Кстати, качество интернета на Украине в последние недели прогнозируемо ухудшилось, поскольку генераторы не справляются с оборудованием ни компаний мобильной связи, ни интернет-провайдеров.

УГАРНЫЙ ГАЗ - В КАЖДЫЙ ДОМ

На Украине, как заявил в эфире всеукраинского телемарафона первый заместитель министра внутренних дел страны Евгений Енин, значительно выросло количество отравлений угарным газом.

- В ноябре было зафиксировано около 370 случаев отравления угарным газом. Буквально в первую неделю декабря таких случаев было уже около 100, — сообщил он. По словам замглавы МВД Украины, наибольшее количество отравлений зарегистрировано во Львовской, Киевской и Днепропетровской областях. То есть там, где наиболее развита городская инфраструктура, и местные жители зачастую не имеют понятия ни о том, как топить печь, имеют недостаточно знаний для правильного устройства и вывода дымохода и т.д. Из-за неправильной эксплуатации альтернативных средств обогрева, как сообщил Енин, значительно чаще стали происходить взрывы и пожары при отоплении домов.

ОДНОЙ СТРОКОЙ

- Республика Молдова, как сообщили в пресс-службе молдавского правительства договорилась закупать дрова у Румынии, чтобы "обеспечить энергетическую безопасность страны". Правда, они вряд ли будут обходиться дешевле российского газа.

- Виталий Кличко сообщил, что в Киеве удалось стабилизировать водо- и теплоснабжение жилых домов. За исключением, естественно, тех случаев, где работа котельных зависит от наличия электроэнергии.

- Секретарь СНБО Украины Алексей Данилов заявил, что рано или поздно Молдавия вступит в войну с Россией на стороне Украины. Если это и так, и Санду окончательно "двинулась кукухой", то для самой же Молдовы тем лучше, чем позже она на это решится.

- Урожай зерновых культур (вместе с масличными) в этом году на Украине снизился более, чем на 40 процентов. В следующем он уменьшится еще примерно на половину от нынешних 65 млн тонн.

- Капитан клуба НХЛ "Вашингтон Кэпиталз" блестящий форвард Александр Овечкин шикарно и не глядя через спину забил свой 802-й гол за карьеру в НХЛ, превзошел Горди Хоу в рейтинге голеадоров, и теперь впереди у него только одна пока еще не покоренная вершина - рекорд великого Уэйна Гретцки. Спрашивается, а при чем тут Украина? Совершенно ни при чем, нам просто приятно от этой новости.

СЛУШАЙТЕ ТАКЖЕ:

Как изменится ход спецоперации с наступлением нового года