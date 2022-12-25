«Я виноват»: Муж Славы заявил, что любит певицу и хочет ее вернуть

Певица Слава. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Певица Слава (Анастасия Сланевская) недавно сделала громкое заявление о разрыве с миллионером Анатолием Данилицким. Супруги прожили вместе почти 20 лет. О причинах развода Слава не сообщила, но по ее словам ясно, что она очень обижена на мужа, хоть и не признается в этом. Артистка намекнула, что проблемы в их браке копились уже несколько лет, и сейчас она решила поставить точку в этих отношениях.

«Причины рассказывать не хочу, потому что было много чего хорошего, но в последние годы было много всего плохого. Я красивая, прекрасная, талантливая, готова к новым отношениям. Знакомьте. Буду счастлива познакомиться с сексуальным, красивым, богатым, ответственным, заботливым. Обязательно, чтобы вкусно пах. Вот так бывает», - обратилась 42-летняя Слава к своим поклонниками.

Муж звезды, 70-летний Анатолий Данилицкий решил не оставлять без внимания это заявление и впервые прокомментировал их разрыв. Бизнесмен озвучил в комментариях свою версию происходящего. Предприниматель признался, что по-прежнему любит Славу и надеется вернуть ее. А если не получится вернуть, то хотя бы сохранить дружеские отношения.

«Я Анатолий. Муж Насти. Отец Антонины. Все, что Настя заявила - это эмоциональная реакция на проблемы, которые у нас накопились. Мы не смогли встретиться и серьезно обговорить. Я и виноват. Во многом. Тем не менее, я ее люблю и хочу сохранить добрые отношения, если нельзя вернуться в то время, когда мы были неразделимы», - признался мужчина.

С Анатолием Данилицким певица прожила 18 лет. Фото: Борис КУДРЯВОВ

Неизвестно, удалось ли экс-супругам поговорить по душам. Но встретиться у них точно получилось. 24 декабря Анатолий и Анастасия воссоединились на дне рождения дочери Антонины. Наследница звезды отметила 11-летие, по этому случаю родители устроили ей веселый праздник.

«С днем рождения Тошеньку! Моя любимая, моя желанная и долгожданная, моя-моя! Доченька, будь самой счастливой и любимой», - написала Слава в соцсетях.

День рождения Тони Слава решила отметить в ландшафтном парке. К празднованию присоединился и Анатолий Данилицкий. Слава опубликовала видео в соцсетях, где она непринужденно общается с экс-супругом.

«Детям - аттракционы, родителям - портвейн», - пошутила певица, показав на заднем плане Анатолия. Правда, позже в ресторане за общим столом супруги сидели уже раздельно.

С бывшим генеральным директором Национальной резервной корпорации Анатолием Данилицким Слава познакомилась еще на заре своей карьеры в шоу-бизнесе. Бизнесмен был на 28 лет старше Славы, и к тому же женат, но певицу этот факт не волновал. Ради Славы Данилицкий расстался с женой и переехал к молодой избраннице. Он как родную принял дочку Славы от первого брака Александру. В декабре 2011 года у гражданских супругов родилась общая дочь Антонина. Когда Слава была беременна, Данилицкий предложил ей оформить отношения, но до загса они в итоге так и не дошли. А недавно стало известно, что супруги уже год живут раздельно, в разных квартирах.