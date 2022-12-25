Группа активистов разных рас вывесила плакат с требованием прекратить британскую военную поддержку в адрес Киева. Фото: стоп-кадр видео

Вечером в сочельник — канун Рождества для западных церквей — английский политик Томми Робинсон преподнёс «подарок» министру обороны Соединённого Королевства — Бену Уоллесу. У входа в его штаб-квартиру (на фото видны характерные наличники вокруг окон знаменитого здания в Вестминстере) группа активистов разных рас вывесила плакат с требованием прекратить британскую военную поддержку в адрес Киева.

Надпись на плакате говорит сама за себя: «Послание Бену Уоллесу. Вместо приоритетных поставок оружия Украине, почему бы не призвать к справедливости для жертв банд насильников в Соединённом Королевстве — и поставить во главу угла именно их?».

Речь о многочисленных случаях, когда организованные группировки из числа «новых англичан» подвергали насилию детей и подростков в британской глубинке при бездействии полиции. Самый известных из таких эпизодов имел место в городке Телфорд, где, как установили журналисты, в течение 40 лет банды мигрантов безнаказанно изнасиловали порядка тысячи девочек-подростков.

Некоторые из более современных подобных трагедий расследовал сам Томми Робинсон, выпуская документальные фильмы. За что столкнулся с политической травлей и даже сидел в тюрьме по абсурдному обвинению во «вмешательстве в деятельность суда» (активист просто пришёл на заседание, где рассматривалось дело одной из жертв мигрантских изнасилований, и стал снимать процесс на камеру).

Впрочем, «рождественский пикет Томми» у здания Минобороны продлился недолго: вскоре к стратегическому объекту подъехала полиция, и акцию пришлось прекратить. Тут можно вспомнить, какой дружный «хор голосов осуждения» начинается на Западе, когда в России, например, разгоняют несанкционированные митинги экстремистских политических организаций. Но в Лондоне — «это же другое».

Однако активист явно не собирается останавливаться. Тремя днями ранее он провёл похожий пикет у лондонского посольства Украины против финансирования этой страны премьером Риши Сунаком — по мнению английских патриотов, тратить «на Незалежную» десять миллиардов фунтов, когда сами Британские острова столкнулись с энергокризисом, — это глупость.