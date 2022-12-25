Татьяна Навка в короне на троне восхитила мужа: что ей подарил Дмитрий Песков

На новое шоу Татьяну Навку вдохновила легенда о Шахерезаде
Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
Каждый год олимпийская чемпионка Татьяна Навка представляет накануне Нового года сказочное шоу. На сей раз Татьяну вдохновила легенда о Шахерезаде.
На ледовой арене «Мегаспорт» знаменитая спортсменка оживила героев этой истории о сладкоголосой восточной чаровнице.
В главных ролях новогодней премьеры выступили (пока ещё не в полном составе) звезды мирового фигурного катания - Татьяна Навка, Пётр Чернышёв, Камила Валиева, Виктория Синицина, Никита Кацалапов и Елизавета Туктамышева.
В главных ролях новогодней премьеры выступили звезды мирового фигурного катания
Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
Петра Чернышева с трудом узнали поклонники. Гримеры максимально состарили фигуриста с помощью бороды и грима, поскольку Чернышев играет в постановке пожилого короля.
- Я счастлива, что в наших проектах участвуют самые лучшие и всемирно известные фигуристы. Благодаря профессионализму, индивидуальности и таланту каждого из них рождается настоящая магия на льду! Тонкая, изящная и невероятно красивая Виктория Синицина в роли Шахерезады, убедительный и харизматичный Никита Кацалапов в роли Шахрияра и несравненная Камила Валиева в роли Богини – вместе они творят настоящее чудо! - поделилась с репортерами Татьяна.
Петра Чернышева с трудом узнали поклонники
Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
Декорациями с использованием новейших 3D-технологий, невероятными костюмами ручной работой и конечно же, фирменными трюками Татьяны (например, полетом чемпионки над ареной) в вип-партере любовался муж Навки Дмитрий Песков, который после шоу вручил ей в качестве подарка букет.
Фирменными трюками Татьяны Навки в вип-партере любовался ее муж Дмитрий Песков
Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
А вместе с ним и почти вся их семья - Лиза Пескова, Саша Жулина и конечно же, общая дочь Татьяны и Дмитрия Надежда.
В антракте Надя общалась со своими друзьями - детьми Филиппа Киркорова и дочерью Жасмин.
Киркоров и Жасмин озвучили главных героев «Истории любви Шахерезады»
Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
Кстати, Киркоров и Жасмин озвучили главных героев «Истории любви Шахерезады». Зрители услышали голоса и других звезд - Валерии и Ани Лорак.
Филипп как всегда удивлял новым нарядом. Артист надел на премьеру костюм в гобеленовом стиле: куртку, шорты и лосины. Понятно, что образ артиста тут же попал под острые языки модных критиков. Но Филиппу к таким пересудам не привыкать, он готов и дальше нас удивлять.
Филипп Киркоров как всегда удивлял новым нарядом
Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
- На мне не может быть одежда, сшитая «тяп-ляп», поэтому я обращаюсь к именитым дизайнерам, - делится Филипп Киркоров. - Из-за высокого роста у меня нестандартный размер. Все, что продается в магазинах, я себе купить не могу. Магазины такой размерный ряд и такой рост не закупают. Самые лучшие бренды создают для меня эксклюзивные вещи, в которых я потом появляюсь на мероприятиях. И все начинают это обсуждать. А за все красивое и «ах-ах» надо платить большие деньги.
По словам артиста, все свои наряды он покупает сам. Мол, бренды, конечно, что-то дарят, но в основном все вещи Филиппа куплены на его гонорары.
- Бесплатно только птички поют. Каждый хороший труд должен быть оплачен, - улыбается Киркоров.
Не могла пропустить премьеру ледового шоу и Ольга Бузова
Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
Не могла пропустить премьеру ледового шоу и Ольга Бузова. За кулисами поющая теледива познакомилась с Дмитрием Песковым.
- Я рада с вами лично познакомиться, у вас потрясающая семья! - обратилась Бузова к Пескову.
Дмитрий Сергеевич доброжелательно заметил, что считает Бузову нестоящей трудягой: «Вы чудесная! Мне Таня на самом деле говорила, что надо с вами познакомиться!».
Анна Калашникова предложила Юрию Антонову спеть дуэтом
Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
А вот маэстро Юрий Антонов долго беседовал со звездой ток-шоу, певицей Анной Калашниковой.
- Юрий Михайлович потерял перед представлением кепку, забыл, где оставил. Рада, что легенда оправился после операции на ноге. Я предложила Антонову записать дуэт в новом году или разрешить мне перепеть его легендарный хит «Двадцать лет спустя». Маэстро обещал подумать, - рассказала KP.RU Калашникова.
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