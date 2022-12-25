Татьяна Навка в короне на троне восхитила мужа: что ей подарил Дмитрий Песков

На новое шоу Татьяну Навку вдохновила легенда о Шахерезаде Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Каждый год олимпийская чемпионка Татьяна Навка представляет накануне Нового года сказочное шоу. На сей раз Татьяну вдохновила легенда о Шахерезаде.

На ледовой арене «Мегаспорт» знаменитая спортсменка оживила героев этой истории о сладкоголосой восточной чаровнице.

В главных ролях новогодней премьеры выступили (пока ещё не в полном составе) звезды мирового фигурного катания - Татьяна Навка, Пётр Чернышёв, Камила Валиева, Виктория Синицина, Никита Кацалапов и Елизавета Туктамышева.

В главных ролях новогодней премьеры выступили звезды мирового фигурного катания Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Петра Чернышева с трудом узнали поклонники. Гримеры максимально состарили фигуриста с помощью бороды и грима, поскольку Чернышев играет в постановке пожилого короля.

- Я счастлива, что в наших проектах участвуют самые лучшие и всемирно известные фигуристы. Благодаря профессионализму, индивидуальности и таланту каждого из них рождается настоящая магия на льду! Тонкая, изящная и невероятно красивая Виктория Синицина в роли Шахерезады, убедительный и харизматичный Никита Кацалапов в роли Шахрияра и несравненная Камила Валиева в роли Богини – вместе они творят настоящее чудо! - поделилась с репортерами Татьяна.

Петра Чернышева с трудом узнали поклонники Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Декорациями с использованием новейших 3D-технологий, невероятными костюмами ручной работой и конечно же, фирменными трюками Татьяны (например, полетом чемпионки над ареной) в вип-партере любовался муж Навки Дмитрий Песков, который после шоу вручил ей в качестве подарка букет.

Фирменными трюками Татьяны Навки в вип-партере любовался ее муж Дмитрий Песков Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

А вместе с ним и почти вся их семья - Лиза Пескова, Саша Жулина и конечно же, общая дочь Татьяны и Дмитрия Надежда.

В антракте Надя общалась со своими друзьями - детьми Филиппа Киркорова и дочерью Жасмин.

Киркоров и Жасмин озвучили главных героев «Истории любви Шахерезады» Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Кстати, Киркоров и Жасмин озвучили главных героев «Истории любви Шахерезады». Зрители услышали голоса и других звезд - Валерии и Ани Лорак.

Филипп как всегда удивлял новым нарядом. Артист надел на премьеру костюм в гобеленовом стиле: куртку, шорты и лосины. Понятно, что образ артиста тут же попал под острые языки модных критиков. Но Филиппу к таким пересудам не привыкать, он готов и дальше нас удивлять.

Филипп Киркоров как всегда удивлял новым нарядом Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

- На мне не может быть одежда, сшитая «тяп-ляп», поэтому я обращаюсь к именитым дизайнерам, - делится Филипп Киркоров. - Из-за высокого роста у меня нестандартный размер. Все, что продается в магазинах, я себе купить не могу. Магазины такой размерный ряд и такой рост не закупают. Самые лучшие бренды создают для меня эксклюзивные вещи, в которых я потом появляюсь на мероприятиях. И все начинают это обсуждать. А за все красивое и «ах-ах» надо платить большие деньги.

По словам артиста, все свои наряды он покупает сам. Мол, бренды, конечно, что-то дарят, но в основном все вещи Филиппа куплены на его гонорары.

- Бесплатно только птички поют. Каждый хороший труд должен быть оплачен, - улыбается Киркоров.

Не могла пропустить премьеру ледового шоу и Ольга Бузова Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Не могла пропустить премьеру ледового шоу и Ольга Бузова. За кулисами поющая теледива познакомилась с Дмитрием Песковым.

- Я рада с вами лично познакомиться, у вас потрясающая семья! - обратилась Бузова к Пескову.

Дмитрий Сергеевич доброжелательно заметил, что считает Бузову нестоящей трудягой: «Вы чудесная! Мне Таня на самом деле говорила, что надо с вами познакомиться!».

Анна Калашникова предложила Юрию Антонову спеть дуэтом Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

А вот маэстро Юрий Антонов долго беседовал со звездой ток-шоу, певицей Анной Калашниковой.

- Юрий Михайлович потерял перед представлением кепку, забыл, где оставил. Рада, что легенда оправился после операции на ноге. Я предложила Антонову записать дуэт в новом году или разрешить мне перепеть его легендарный хит «Двадцать лет спустя». Маэстро обещал подумать, - рассказала KP.RU Калашникова.

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