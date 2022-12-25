Вши помогли узнать, что женщины похорошели 3 миллиона лет назад

Когда-то – миллионы лет до нашей эры – мы были такими мохнатыми и неуклюжими. Фото: Shutterstock

Голые и не смешные

Впору отметить круглую дату: 3 миллиона лет назад наши далекие предки лишились видимой густой шерсти на теле. Оголились, если так можно выразиться. Больше всех женщины.

Дату преображения определили ученые, исследовав …вшей – паразитов, которые, оказывается, с доисторических времен тесно сожительствуют с людьми.

- Вши уже миллионы лет связаны с человеком, следовательно, и развивались они вместе, - поясняет американский генетик Дэвид Рид (David L Reed) из Университета Флориды (University of Florida, Department of Natural History). Именно он помог британскому эпидемиологу Робину Вайсу, (Robin Weiss) из Университетского колледжа Лондона (UCL) понять, каким образом случилось так, что людей облюбовали вши трех видов, точнее, подвидов: головная, лобковая и платяная. Первая предпочитает в основном шевелюру, вторая - волосы зоны бикини, бровей и подмышек, третья - одежду. Откуда у них - весьма схожих внешне – такая избирательность?

Найдя близких родственников общего предка всех вшей, до сих пор обособленно живущих на гориллах, ученые определили, когда же их потомки – вши, конечно, расползлись по разным местам обитания. С помощью метода «генетических часов», который учитывает число мутаций, Рид с Вайсом и вычислили весьма точное время разделения. «Часы» показали, что 3 миллиона лет назад на теле людей одновременно обитали и головная вошь, и лобковая. А они не смогли бы ужиться на едином волосяном пространстве. Какой-нибудь один подвид обязательно бы подавил другой. Значит, вши селились в волосах, участки которых были отделены друг от друга голыми местами.

Ископаемые вши (слева) – жили еще на динозаврах.

Иными словами, в то отдаленное время шевелюры наших предков уже не сообщались с волосами в интимных местах посредством шерсти на груди, животе или спине.

Значит, предки уже были голыми 3 миллиона лет назад. А дамы того времени способствовали дальнейшей эволюции. Поскольку они были более чистоплотными сами и предпочитали менее шерстистых партнеров – тех, у которых было меньше пристанищ для паразитов, разносивших болезни. Голые выглядели более здоровыми. Постепенно эволюционная трансформация закрепилась вместе с разделением вшей.

Прощай мохнатость, здравствуй, запах

Как объясняет всё тот же Робин Вайс, потеря шерсти повлекла за собой биохимическую перестройку всего организма. Способствовала развитию потовых желез – их количество увеличилось в несколько раз. Благодаря чему люди стали дышать всем телом в отличие от других приматов и обрели способность охлаждаться. Но расплатились за «подарок» появлением специфического запаха - одного из самых сильных среди млекопитающих.

Кстати, одно время ученые считали, что «эпиляцию» спровоцировал жаркий климат, в котором обитали предки. Они полиняли, чтобы не перегреваться. Но большинство антропологов отказались от такой гипотезы, глядя на нынешних обитателей жаркого климата – вроде горилл или шимпанзе. Они так и не стали голыми. Равно как и люди, выжившие в ледниковый период, не обросли шерстью. Чтобы согреваться. Им пришлось одеться.

Женщины лишились шерсти на теле раньше мужчин и чуть похорошели.

Самые обаятельные и привлекательные

Оголившись, наши прапрабабки сделались еще более обаятельными и привлекательными – как-то совпало, что одновременно с тотальной потерей шерсти они обрели соблазнительные формы и совсем перестали походить на обезьян. Ученых из Института происхождения человека Университета штата Аризона (Institute of Human Origins Arizona State University) убедила в этом небольшая косточка стопы, которую они обнаружили. Её опознали, как четвертую плюсневая, соединяющую голень с фалангой пальца. Косточка принадлежала самке афарского австралопитека (Australopithecus afarensis), жившей 3,2 миллиона лет назад. Самую известную представительницу этого вида, останки которой найденную в 1974 году на территории нынешней Эфиопии, палеонтологи окрестили Люси. И причислил – вместе с сородичами - к самым древним предкам современных людей. Из официально признанных, конечно.

Косточка свидетельствовала, что стопы Люси и ей подобных австралопитеков были предназначены прежде всего для ходьбы на двух ногах.

Пешие прогулки и бег, как предполагают ученые, способствовали интенсивному развитию бедер и ягодичных мышц. Они постепенно увеличивались в своей массе. И к периоду, отстоящему на 3 миллиона лет, во многом еще дикие женщины не только заложили основы нынешних - привлекательных - фигур и выработали грациозную походку, но уже и выглядели вполне пристойно сзади. В меру соблазнительно для самцов того сурового времени.

А деревья дамы стали покидать еще раньше – примерно 4 миллиона лет назад. Определить это время помогли уже не ноги, а руки. Конкретно – запястья афарских австралопитеков. Многие ученые, в том числе и профессор Кентского университета Трейси Кивелл (Tracy Kivell), указывали, что руки сородичей Люси не были уже приспособлены для передвижения исключительно по веткам - изменились. На такую трансформацию понадобился примерно миллион лет. А началась она как раз 4 миллиона лет назад. За дамами, естественно, и кавалеры потянулись.

Вот во что эволюция превратила женщин сейчас. Фото: Shutterstock

КСТАТИ

Наследие неандертальцев

Если верить докладу, прозвучавшему несколько лет назад в Альбукерке на ежегодной конференции Американской Антропологической Ассоциации (ААА), платяная вошь стала самостоятельным видом 190 тысяч лет назад – тогда, когда у людей появилась одежда. Эти паразиты предпочли шерсти складки шкур.

По мнению исследователей, первыми пошивом шкур занялись неандертальцы. Стало быть, они-то и развели у себя платяных вшей. И чуть позднее наградили ими кроманьонцев – наших непосредственных предков.

Вечно живые

Вши появились еще в Юрском периоде – когда людей и в помине не было. Нашли останки паразитов. Они сосали кровь у динозавров – сотни миллионов лет назад. И же были хитрыми: не гнушались при случае сменить хозяев.

Словно почувствовав, что ящерам скоро придет конец, вши переселились на птиц. И соответствующим образом мутировали. Следы этого феномена ученые обнаружил в очередной раз изучив «вшивый геном». Так, мутируя, паразиты добрались и до людей.

- Вши - это живые ископаемые, - восхищается объектом исследования один из его авторов доктор Винсент Смит (Dr Vincent Smith) из Лондонского музея (Natural History Museum, London). - Все наше прошлое записано в этих паразитах.

ИТОГО

Хронология развития человеческого рода, рассказанная паразитами

Исследовав ДНК вшей, обитающих на людях и обезьянах, генетики проследили, как менялся их геном со временем - в зависимости от того, на ком они обитали.

13,5 миллиона лет назад предки людей отделились от мартышек, 7 миллионов лет назад - от горилл, 6 миллионов лет назад - от шимпанзе.

4 миллиона лет назад люди слезли с деревьев.

3 миллиона лет назад обрели твердую походку,

лишились шерсти. И стали очень пахучи.

1,5 миллиона лет назад часть предков человека ушли вместе со своими вшами на Ближний Восток, в Индию и в Китай.

190 тысяч лет назад человек начал одеваться. Именно в это время головная вошь начала мутировать в платяную.

ЗАГАДКА ВСЕХ ВРЕМЕН И НАРОДОВ

Почему эволюция не избавила людей, и женщин в том числе, от всех волос? То, что они остались на головах, понятно – это красиво. Но для чего нужны волосы в интимных местах и подмышках? Ответа нет.