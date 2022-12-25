Это бомбы замедленного действия: Названа точная причина взрыва самого большого аквариума в Европе

Для сооружений таких масштабов очень трудно спрогнозировать срок службы Фото: EAST NEWS

После трагедии с гигантским аквариумом "АкваДом" в Берлине, в немецкой прессе все чаще стали звучать откровения экспертов, считающих, что огромные аквариумы совсем не безопасны.

С бомбой замедленного действия сравнил такого рода сооружения голландский предприниматель Герман Шуран, специалист по гигантским аквариумам и бывший владелец Schuran Seawater Equipment. В интервью Bild Шуран рассказал, что в любом случае огромный аквариум рано или поздно развалится и что в свое время его компания отказалась от проектирования "АкваДома" из-за гигантских размеров конструкции.

"Для сооружений таких масштабов очень трудно спрогнозировать срок службы. В теории, это до 25 лет", - говорит Шуран.

В случае "Аквадома" этот срок снизился до 19 лет и, рассуждая о возможных причинах, эксперт не исключил просчеты проектировщиков, которые недостаточно тщательно подошли к созданию конструкции из акрила: "В начале двухтысячных "АкваДом" получил одобрение при недостаточных характеристиках испытаний", - заявляет Шуран.

По его словам, имело место и некачественное техобслуживание: компания, построившая аквариум, должна была проводить его осмотр каждые два года, однако в контракте периодичность проверок не указывалась.

Также Шуран обратил внимание и на специфику ввода объекта в эксплуатацию после ремонта. По правилам, "АкваДом" полагалось прогреть до 80 градусов.

- Это очень дорогая процедура, но если ее не провести, то не исключено появление трещин, - подчеркнул эксперт.

Судя по всему, это и произошло, учитывая, что взрыв аквариума произошел вскоре после ремонта.

Напомним, что согласно официальной версии, озвученной сенатором Берлина Ирис Шпрангер, аквариум взорвался из-за "усталости материала". Эта версия встретила волну критики: откуда могла взяться "усталость" у объекта, который был подвержен только статической нагрузке?

Однако о том, что "усталость" мог спровоцировать именно ремонт - говорят и другие эксперты. В частности, директор океанариума в Штральзунде Андреас Таншус предположил, что опорожнение аквариума могло негативным образом сказаться на его состоянии: «Вполне возможно, что из-за изменения напора воды могли произойти изменения в раме конструкций, это, в свою очередь, могло привести к напряжению в стекле".

На сегодня расследование полиции уже завершено, поскольку доказательств уголовного преступления нет. Это делает инцидент с АкваДомом страховым случаем. Однако точный ущерб, причиненный отелю, до сих пор не подсчитан. Вестибюль Radisson полностью разрушен. Работы по расчистке завалов ведутся. По некоторым данным, стоимость погибшей рыбы превышает полтора миллиона евро.