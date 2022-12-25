Минобороны уничтожило в Артемовске пункт иностранных наемников

В Минобороны России сообщили данные о потерях ВСУ в основных районах столкновений с нашими военнослужащими. Фото: стоп-кадр видео МО РФ

На прошедшем брифинге официальный представитель Минобороны России Игорь Конашенков сообщил данные о потерях ВСУ в основных районах столкновений с нашими военнослужащими: на Купянском направлении уничтожено более 30-ти украинских военнослужащих, на Красно-Лиманском до 60, на Донецком более 80, на Южно-Донецком более 50.

Генерал-лейтенант отметил, что на Красно-Лиманском направлении также ликвидированы две разведгруппы ВСУ, действовавшие в направлении населенного пункта Червоная Диброва Луганской Народной Республики.

По всей линии соприкосновения сожжены десятки танков, бронемашин и автомобилей ВСУ.

Также за сутки нашими силами противовоздушной обороны, ракетными войсками и артиллерией поражены: 5 беспилотников, 6 реактивных снарядов системы залпового огня «HIMARS», один реактивный снаряд «Ураган», две боевые машины реактивной системы залпового огня «Ураган», две установки реактивной системы залпового огня «Град», польская самоходная артиллерийская установка «Краб», три артиллерийские системы М777 производства США, 58 артиллерийских подразделений ВСУ на огневых позициях, живая сила и военная техника в 86 районах.

Кроме того, в районе города Артемовск Донецкой Народной Республики нашими воинами поражен пункт временной дислокации подразделения иностранных наемников.

БОЕВАЯ СВОДКА

Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены:

352 - самолета.

192 - вертолета.

2724 - беспилотных летательных аппарата.

399 - зенитных ракетных комплексов.

7240 - танков и других боевых бронированных машин.

940 - боевых машин реактивных систем залпового огня.

3708 - орудий полевой артиллерии и минометов.

7747 - единиц специальной военной автомобильной техники.

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