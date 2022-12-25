В Госдуме хотят ввести санкции против уехавших россиян: что планируют власти и кого это коснется

Предложение «закрутить гайки» для покинувших страну граждан, которые продолжают трудиться в отечественных организациях удаленно, звучит не впервые Фото: Shutterstock

«Вопрос справедливости, или Снова об уехавших», - так озаглавил свой пост в «Телеграме» 25 декабря председатель нижней палаты российского парламента. Вячеслав Володин не согласен с теми, кто считает, что необходимо давать преференции и льготы покинувшим нашу страну, чтобы они вернулись обратно.

«Это неправильно, - пишет спикер Госдумы. - Но до сегодняшнего дня уехавшие не только работают в российских компаниях на удалёнке, но и пользуются всеми льготами, которые она им даёт в соответствии с законодательством нашей страны. Правильно преференции для покинувших Российскую Федерацию отменить и ввести для них повышенную ставку налогообложения. Так будет справедливо».

УЕХАВШИХ ПРИРАВНЯЮТ К ИНОСТРАНЦАМ?

Предложение «закрутить гайки» для покинувших страну граждан, которые продолжают трудиться в отечественных организациях удаленно, звучит в России не впервые. Не так давно этот вопрос поднимали в Совете Федерации. Правда, тогда речь шла о том, что удаленную работу из другой страны могут запретить чиновникам, работникам транспортных отраслей и сотрудникам из сферы информационной безопасности, но санкции не коснутся сотрудников частных компаний. О чем конкретно речь идет на этот раз, Вячеслав Володин не уточнил.

- Я думаю, что если человек уехал на месяц в Таиланд отдыхать, то вряд ли к нему будут применяться какие-то меры, - поделился своим мнением в эфире «Радио «КП» экономист, антикризисный менеджер Павел Кобяк. - Здесь, наверное, говорить нужно о тех, кто получил второе гражданство, либо вообще отказался от российского гражданства, или имеет вид на жительство в другой стране. Напомню, что у нас и так уже в налоговом законодательстве предусмотрено, что для того, чтобы быть резидентом Российской федерации, нужно находиться здесь не менее полугода. Если происходит увеличение срока пребывания вне пределов России, то происходит увеличение налогов. То есть в принципе механизм уже есть. А какой механизм сейчас дополнительно хотят включить – пока все это только на стадии обсуждения.

Напомним, что по действующим правилам, если человек находится за рубежом больше полугода, он перестает быть налоговым резидентом РФ. Подоходный налог для гражданина России, постоянно живущего внутри страны, составляет 13%. Нерезиденты (имеющие другое гражданство или живущие за границей больше 183 дней в течение календарного года) обязаны платить гораздо больше - 30% с дохода.

По мнению эксперта, в Госдуме обсуждается какой-то максимальный порог пребывания за границей – например, 2-3 месяца, в течение которых люди могут там отдыхать. А если они уехали на больший срок, можно предположить, что они будут продолжать работать на наши компании, а жить при этом за рубежом. И в случае, если человек будет находиться за границей дольше установленного времени, работодателя обяжут уведомить об этом государство. И тогда могут быть повышены налоги для покинувших страну на длительный срок. У нас с граждан страны взимается НДФЛ в размере 13%, кроме того, есть социальные страховые взносы, которые платит за сотрудника компания. Для уехавших, возможно, произойдет увеличение ставки НДФЛ. Плюс, возможно, будет введена повышенная ставка социальных отчислений на сотрудника для компании, в которой он работает. И компаниям будет просто невыгодно содержать сотрудников, которые работают дистанционно из-за рубежа.

- Но если у компании есть филиал, который она открыла в другой стране, и сотрудники работают там официально, то ни о каких санкциях применительно к ним не может быть и речи, - уверен Павел Кобяк. – Говорить можно только о тех, кто уехал самостоятельно. И если решение о мерах в их отношении будет принято, то, думаю, что это коснется в первую очередь тех, кто уехал в недружественные страны. А потом, возможно, начнут и дальше сужать круг возможностей для людей работать из-за пределов страны.

ПОБЕДИТ ТОТ, КТО ПРИВЛЕЧЕТ ЛУЧШИЕ КАДРЫ

По разным оценкам, в этом году Россию покинуло от 500 тысяч до миллиона трудоспособных россиян. Большинство из них продолжают работать на российские компании, но физически живут в других странах. Как правило, это квалифицированные кадры. Так, в Министерстве цифрового развития называли цифру в 100 тысяч покинувших Родину айтишников. И введение санкций в отношении таких сотрудников может заставить их покинуть российские компании, что нанесет ущерб экономике страны. Когда шла речь о возможном запрете работать на российские компании из-за рубежа, в Минцифры высказывали свои опасения по этому поводу.

- Введение тотального запрета может привести к снижению темпов развития цифровых платформ и решений, что в итоге может негативно сказаться на их конкурентоспособности. Наша задача — использовать весь доступный интеллектуальный потенциал разработчиков для внедрения новых цифровых сервисов. В конечном итоге победит тот, кто сможет привлечь самые талантливые кадры, которые, в том числе, находятся и за границей, - говорили тогда в министерстве.

В Минцифры предлагают найти компромисс между безопасностью и целесообразностью. Что касается частных компаний, то ограничивать их выбор в выборе сотрудников вообще кажется странным. К тому же на практике очень трудно отделить тех, кто работает из-за рубежа постоянно, от тех, кто поехал туда на отдых, к родственникам, по делам или в командировку.

- А если человек в Индии или Дубае налаживает параллельный импорт в РФ? Или поставки из Китая? Или управляет активами в Израиле? - недоумевает Евгений Коган, инвестбанкир, профессор Высшей школы экономики. - Это все дружественные страны. Эти люди друзья или враги по вашей логике?

Вячеслав Володин предложил своим подписчикам оставлять комментарии на тему необходимости санкций в отношении уехавших. К середине дня 25 декабря высказались уже около 8 тысяч. Есть среди них те, кто поддерживает такую инициативу, но очень много также противников ограничительных мер.

«Те, кто так сделал - это их бремя, и им с этим жить. А нам надо развиваться здесь и сейчас», - пишет пользователь Юлия.

«Ключевые фразы – «работают в российских компаниях» и платят налоги в российский бюджет, то есть продолжают работать на благо России, - отмечает в комментарии подписчик Алексей. - Если от них отвернуться, то они с лёгкостью найдут работу в зарубежных компаниях, платя уже там налоги и принося вклад в их ВВП».