На руинах появятся новые возможности: Астролог Тамара Глоба раскрыла, что принесет 2023 год всем знакам Зодиака

Тамара Глоба составила прогноз для всех Знаков Зодиака. Фото: социальные сети

Старый год мы провожаем с надеждой на хорошие новости в новом – 2023 году. Заглянуть в будущее возможно с помощью астрологов. Традиционно наибольшим интересом у любителей гороскопов пользуются расчеты и предсказания астролога Тамары Глоба. Глоба озвучила гороскоп на 2023 год в интервью на YouTube для канала Стрелец-молодец.

Мы прослушали и пересказываем интересные моменты.

Гороскоп на 2023 год: Тамара Глоба

ОВЕН

С одной стороны: это время личного успеха, лидерских возможностей. Также это время дает возможность проявить себя. Будут хорошие шансы для прибыли и выгодных решений. У Овнов вторая половина весны – опасность материальных потерь, проблем со здоровьем; ни в коем случае ни во что не вкладывайтесь – могут быть потери. Также в середине октября, конца октября – возможны материальные, личные потери. Этот год время новых возможностей: все что Овен будет делать и в «плюсе», и в «минусе» - потом ему зачтется. Жизнь не даст Овну сделать промах, и он будет выстраивать свое будущее. Нужно браться за проекты, которые на взгляд Овна не принесут материального успеха, но они принесут успех личный. А за этим последует материальный успех, который перейдет на конец 2023 года и на 2024 год.

ТЕЛЕЦ

2023 год дает перспективы открытий, которые Телец выстраивает как свое будущее. Отдачу получит через 8 – 10 лет. Будет помощь людей, стоящих за спиной, покровителей – это авторитетные персоны, которые задумываются дать работу, возможности продвижения Тельцу или не дать. В этом плане будет очень успешен период конца весны – начала лета. В летний период надо поберечь родителей; присмотреть за своим имуществом. Осенний период принесет возможности для начала новых отношений, рождения детей. В конце октября и начале ноября нужно уделить внимание здоровью. Нужно перетерпеть: сорвутся какие-то проекты, пускай они на время уходят в сторону. Все, что ранее сделал Телец, принесет отдачу и 2024 год станет временем успеха.

БЛИЗНЕЦЫ

Год переменный. Время, когда Близнецам приходится встраиваться в изменяющиеся условия. Необходимо тактически и быстро реагировать на события, которые происходят. Январь, февраль, март – время, когда могут быть стрессы. В начале года - опасности ушибов, аварийных ситуаций. С конца марта появятся события, которые ограничат возможности, касающиеся карьерной деятельности, которая ранее давала хорошие возможности. Конец марта, начало апреля принесут перемены. Со второй половины года (даже если не будет много денег, крупных возможностей), нужно опираясь на друзей, на то, что они могут сделать – нужно двигаться вперед. Вместе с друзьями Близнецы будут решать свои перспективные планы. Весь год Близнецы должны контролировать вопросы, касающиеся работы. На руинах рухнувших договоренностей, появятся новые возможности – этим надо воспользоваться.

РАК

Первая часть года (до апреля) – период, когда дороги принесут удачу. Недвижимость, в которую они вложатся (или которая у них была) – будет хорошая отдача. Возможны переезды, смена места жительства. Со второй половины года деньги могут приходить издалека; авторитетные друзья, партнеры будут поддерживать Рака – нужно воспользоваться этим, двигаться вперед. Несмотря на то, что могут быть материальные потери или агрессивный отъем материальных средств.

ЛЕВ

Успех, перспективы вдали от дома – это может быть связано с работой, творчеством, лидерством, которое Лев хочет получит. В то же время нужно беречь партнеров, к которым Лев привык. Какие бы странные вещи не происходили в жизни: удерживать то, что дорого Льву просто необходимо. С летнего периода в карьере откроется период новых шансов; руководство будет поддерживать. Но в то же время некоторые дела будут срываться. Июнь – хороший месяц для рождения детей, для беременности. В конце июня нужно беречь здоровье; есть опасность аварийных ситуаций – в дорогах нужно быть внимательнее. Во второй половине осени – время любви.

ДЕВА

Приходят события, которые Дева, может быть, не ждала. В первую очередь они связаны с семьей. Семья станет вашим ангелом-хранителем – помогая любимым людям, вы поможете себе. Девы должны беречь близких – вместе вы преодолеете очень многое. Первая половина года в этом плане принесет большой успех: значимость личных отношений. Работать лучше не одному, а в союзе с кем-то. У Девы идет период расходов. Со второй половины года начнется период успеха вдали от дома. Несмотря на проблемы с деловыми партнерами, противниками – в период осени Дева одержит верх. Эта победа дается ей ее интеллектом. Новые возможности перейдут на следующий год.

ВЕСЫ

Год, который наступит требует внимания к семье. Первая половина года: партнеры будут иметь успех и нужно работать в группе. Когда обнаружатся какие-то проблемы со здоровьем: ими надо заниматься сразу. Во второй половине года: все что вы накопили (здоровье, авторитет, работа) – в последующие полтора года будет приносить успех и отдачу. Совмещать духовное и материальное будет самым важным.

СКОРПИОН

Год категорически важный. Он приносит события, продолжающие 2022 год: здесь все, что Скорпион сделал когда-либо (хорошего или плохого) напомнит о себе. Те, кому Скорпион когда-то помогал – будут помогать ему. А те, кому он сделал недоброе – будут тоже категорически участвовать в его жизни, например, пытаясь скинуть его с занимаемой должности. В первой половине года может быть беременность; новая любовь. Кардинальные перемены начнутся на работе в апреле: уйдут сотрудники, изменится сфера деятельности. В летний период надо действовать, опираясь на семью, на других людей – это очень важно. Период прибыли и хорошей работы в коллективе возможен в конце года.

СТРЕЛЕЦ

Год, который придет, принесет радость в плане любви, личных отношений, творчества. Благодаря детям и любви, Стрельцы могут продвигаться. Со второй половины весны вокруг Стрельцов – новое окружение; появится интерес к новым занятиям, новым людям. Будет много поездок и путешествий. Летний период успешен по дорогам – это продлится до середины осени. Но в то же время будут и приключения: если появится новая любовь или какие-то шансы, то присмотритесь к тем, кто вокруг вас – вдруг эти люди лишат вас финансовых возможностей. В этом плане опасен период конца июня, начала июля, начала августа, начала сентября. С середины года работа может принести отдачу, появятся люди, которые являются помощниками Стрельца, сотрудники придут с уважением. Год переменный: денег то густо, то пусто. Стрельцу нужно строится, вкладывать в недвижимость – потом это может пригодится, дать отдачу.

КОЗЕРОГ

Начало 2023 года даст трудности и потери, которые касаются семьи, отношений с партнерами, противники могут прийти с какими-то требованиями к Козерогу. Это время переломное. Нужно понимать, что ваш успех на Родине, в том месте, где вы живете. Помощь и опора придет от тех, кто рядом – это родня, люди из близкого окружения. Эти люди проявят доброту и понимания. Осенью нужно поддержать близких людей, заняться их здоровьем. Первая половина года – период строительства, приобретения, вложения в недвижимость. Это может принести отдачу. Нужно успеть это сделать до середины апреля. Начиная с летнего периода: время любви; отличные возможности для пополнения семейства. Осеннее время хорошее время для путешествий.

ВОДОЛЕЙ

В первой половине год дает хорошие финансовые возможности. Также возможности, которые касаются поддержки родственников; приобретения движимого имущества; новых союзов, знакомств; успешного покровительства людей, которые продвигают дела Водолея. Хороший период, который дает шансы для обучения, новых знакомств и родственных отношений. С марта Водолею нужно внимательно отнестись к своим финансам – и это, как минимум, два года продлится. Денег будет достаточно, но в то же время эти деньги нужно вкладывать – в строительство, в экономику, в реальное развитие; потому что если деньги «пускать на ветер», просто тратить – они не будут приходить. В дорогах – повышенное внимание к транспортному средству. В октябре поездки стоит отложить.

РЫБЫ

Первая половина года время, когда ничего плохого у Рыб не может случится, если сами не идете «с открытым забралом на неприятности». Все тайное становится явным. Будет много работы, из-за этого могут быть проблемы, связанные со здоровьем. Начиная со второй половины весны - период, когда надо позаботиться о своем здоровьем, может проявится старая хроника. Или из-за загруженности могут проявится проблемы со здоровьем в новом варианте. Трудности с финансовыми вопросами возникнут в середине апреля и в середине октября. Нужно вкладывать в имущество, благодаря этим вкладам потом придет хорошая отдача. Хорошее время для обучения; для прироста людей в доме. Опасности в путешествиях возможны в начале мая, в конце июня, в период конца октября – начала ноября.

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