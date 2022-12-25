Зачем на Украине возрождают разбитый с позором полк нацистов-зверей "Азов"*: Раскрыта правда

Пленные бойцы батальона "Азов"* в Мариуполе Фото: Дмитрий СТЕШИН

Киев возрождает полк «Азов» (запрещенный в России). Два батальона уже сформированы, третий на подходе. Чем грозят такие действия— об этом на «Радио «Комсомольская правда» говорили с военкором Дмитрием Стешиным.

- Зачем собираются возрождать «Азов»*?

- Вообще их было два. Один относился к территориальной обороне с начала спецоперации. Второй – к Нацгвардии. Вот это как раз те, кто сидел в Мариуполе. А потом на «Азовсталь» их согнали. И там эти «герои» позорно сдались. «Отличная» история у возрождаемого воинского соединения.

- Из «заслуг» их какие можно привести?

- Они восемь лет кошмарили мирных жителей, потом сидели под Мариуполем. И вызывали огонь на своих побратимов из мобилизованных ВСУшников. Как было? «Азовцы»* постреляют по нашим позициям - и уедут. В ответ прилетает в траншеи, где сидят люди, набранные в Херсонской, Запорожской области. Они уже в годах. У них убитые и раненые. Называлось это «боевое слаживание кровью». Вот чем занимался «Азов».

Бойцы батальона "Азов"* покидают подземелья "Азовстали" Фото: Дмитрий СТЕШИН

- Но Киев долго выставлял их как «героев Мариуполя».

- Оказалось, даже удержаться в плотной городской застройке и не сдаться на заводе они не могут. Бежали они на завод так, что бросили свое капище под Мариуполем на тренировочной базе. Мои друзья его выкопали и припрятали. Это будет раритет на уровне нацистских знамен.

- Как удалось «светлый образ» азовцев Украине преподнести?

- Имидж у «Азова» на Украине отличный. Они там до сих пор «герои Мариуполя», «герои «Азовстали». Наше мнение не проникает в украинское общество. У них имидж сформирован. Думаю, «Азов» возрождают именно под западных наемников.

Со сдавшимися в плен бойцам нацбатальона поступили гуманно. Фото: Дмитрий СТЕШИН

- Почему под них?

- Это на Западе узнаваемый бренд военный. Они хотят завезти новый поток добровольцев. Наверное, остались еще на Западе идиоты. «Азов» себя всегда позиционировал как неонацистская интернациональная организация, где люди сражаются за «белые идеи». И будет вторая редакция.

На что они рассчитывают? Возможно, у них остался единственный военный бренд, который поможет Украине в пропаганде, в ее нелегкой борьбе за интересы Запада.

Пленные азовцы в больнице Новоазовска. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

- Визит Зеленского в Америку совпал с информацией о возвращении «Азова» - это связано?

- Если они хотят по-прежнему заводить на Украину наемников с Запада, инструкторов, то «Азов» - это легальная крыша для иностранцев. Где они будут себя чувствовать комфортно. Где больших вопросов не возникнет. Такая у нас добровольческая террористическая организация, что вы хотите.

* Запрещенный в России

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