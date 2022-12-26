До 17 тысяч за штуку: Как зарабатывать на елочных игрушках из ваты

В наше время у ватной елочной игрушки настоящий ренессанс. Фото: Оксана ЗУЙКО

В шестидесятые годы считалось, что ватная эпоха елочных игрушек закончилась. К этому времени конкурентов (казалось бы, навсегда) вытеснили игрушки из стекла. Однако в наше время у ватной елочной игрушки настоящий ренессанс. Многочисленные мастер-классы в Интернете дают понять, что сегодня изготовление игрушки из ваты - модный и оплачиваемый вид хобби. Цена небольшой игрушки начинается от двух с половиной тысяч рублей, а на новогодней ярмарке в ГУМе популярностью пользуются ватные елочные наборы из Коломны, где цена дедушки Мороза доходит аж до 17 тысяч!

- Это же вата! - ахают покупатели.

- Вот именно! - важно отвечают продавцы.

Фото: Оксана ЗУЙКО

Из истории ватной игрушки

В конце ХIХ века обычай наряжать елку в канун Нового года и Рождества был заимствован у немцев. Понятно дело, что игрушки из стекла считались лучшими, но для запуска собственных стеклодувных заводов Россия не располагала необходимым сырьём, а завозить готовую продукцию было дорого. Поэтому украшение на новогоднее дерево лепили из того, что было. Например, из ваты.

Фото: Оксана ЗУЙКО

В 30-е годы XX века в Москве были организованы профессиональные художественные артели, такие, как «Изокульт», «Художественная игрушка», «Все для ребенка»... Изделия ручной работы из этой эпохи ценятся очень высоко. Помню свое удивление, когда в прошлом году на аукционе старенькая и потрепаная ватная зайчиха ушла с молотка аж за двадцать тысяч рублей!

Фото: Оксана ЗУЙКО

Единственный музей ватной игрушки

Первый в Москве музей ватной игрушки был основан в прошлом году и располагается он на территории Николо-Перервинского монастыря, в настоящей монастырской келье. Здесь можно не только посмотреть на ностальгическую старину (некоторым игрушкам по 80 лет!), но и самим освоить технологию. О том, как превратить непослушную вату в снеговиков, пухлощеких школьников и девочек на саночках - рассказывают и показывают на мастер-классах Мануфактуры "Московская игрушка".

Фото: Оксана ЗУЙКО

В предновогодние дни мануфактура проводит занятия на новогодней ярмарке на Охотном ряду. Желающих освоить ватное мастерство набирается видимо-невидимо. Во время одного из мастер-классов мы, к своему удивлению, встретили корреспондента "Комсомолки" из Краснодара Ирину Сегеду. Она пришла на занятия вместе с мужем.

- Наделаем игрушек в четыре руки и увезем домой, в Краснодар. Украсим нашу елочку, - поделилась планами Ирина.

Фото: Оксана ЗУЙКО

Как сделать игрушку из ваты

- Это несложно, - уверена мастер Елена Лукинова. Сама Елена освоила технику недавно, в ходе занятий по зуму. Однако полученных знаний хватает, чтобы самой проводить занятия среди ветеранов Басманного района.

Мастеру потребуются: шило, кисточка, ножницы, ванночка из пластика (подойдет емкость для соевого соуса, которые приносят в доставке суши и роллов) и, конечно, вата.

Самое простое изделие, с которыми справится каждый - это вафельный рожок, практически неотличимый от настоящего.

Фото: Оксана ЗУЙКО

1. Сначала подготавливаем клейстер. В ванночку для соевого соуса засыпаем муки, разбавляем ее водой. В получившуюся массу добавляем специ. Например, зиру и куркуму. Это делается для того, чтобы придать цвет рожку. Он получится поджареным, словно из печки.

2. Из плотного пластикового файла заворчаиваем кулек. Подрезаем его со всех сторон. Это будет каркас изделия.

3. От ватного рулона отрываем полоски. Обильно смазываем золотистым клейстером и обматываем вокруг пластикового кулька. Некрасивые кусочки, торчащие по бокам, поправляем шилом.

4. Теперь пластиковую основу можно аккуратно вытащить из игрушки, а сверху в кулек положить смазанный клейстером комок ваты. Цвет этого комочка выбираем на свое усмотрение. Можно не красить ничем - получится рожок с пломбиром. Можно покрасить клейстер розовым - и тогда мороженое станет клубничным.

5. Подсушиваем изделие на батарее или в духовке. В готовую игрушку вдеваем веревочку. Рожок готов.

Фото: Оксана ЗУЙКО

Для тех, кто освоил рожки из ваты - можно попробовать сделать ватный гриб. Здесь и вовсе не потребуется никаких каркасов. Катаем ватную ножку, сверху нахлобучиваем шляпку. Не забываем смазать изделие клейстером. "Грязь" на ножке гриба имитируем при помощи заварки и сухой зелени. После того как гриб сформирован - расписываем шляпку акриловыми или акварельными красками. Подкрашивать клейстер в этом случае необязательно.

Освоившим технологию предлагаем самим сделать избушку, обмотав ватой ненужную картонную коробочку или кубик. А тем, кто вошел во вкус и ничего не боится - можно замахнуться на человечка. Но для этого предстоит скрутить из проволоки каркас будущей игрушки, а еще - сформировать личико из полимерной глины. Сами фигурки могут быть разнообразными. Сейчас большой популярностью пользуются образы советских школьников. Немало мастеров в буквальном смысле сделали себе имя и состояние на таких работах. (В сети, например, можно погуглить работы Натальи Приваловой из Тобольска).

Фото: Оксана ЗУЙКО

Игрушки из ваты - безотходное производство. Например, из разноцетных кусков ваты, оставшихся после работы Елена Лукинова сделала красивые бусы. Хоть на елку, а хоть и самой носи.

В наступающем году Мануфактура планирует провести серию мастер-классов по созданию фигурок отечественных деятелей культуры. Как рассказала основательница Мануфактуры Светлана Моднова, в планах созданного ей центра - не просто обучить искусству большое количество народа, но попытаться закрепить за ватной игрушкой статус русского народного промысла.

СЛУШАЙТЕ ТАКЖЕ

Люди расслаблены: как во время новогодних праздников мошенники грабят россиян (подробнее)