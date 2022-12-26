Кролик на час

В преддверии Нового года москвичи непременно хотят себе снимок с ушастиком. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

В преддверии Нового года, символом которого китайский календарь называет кролика, владельцы ушастиков богатеют на глазах. В питомниках распродали не только всю имеющуюся живность, но и забронировали будущий приплод на пару месяцев вперед - желающих поселить дома символ года пруд пруди. Мало того - появилась новая услуга: аренда ушастого. Причем купить кролика навсегда и взять на час фотосъемки стоит примерно одинаково: от 2500 рублей. Я позвонила по одному из объявлений.

- За 2500 мы привезем вам взрослого опытного кролика, он вспышек фотокамеры не боится, в руки дается, - рассказывает мне очередная кроликовладелица, которая сдает своих питомцев в аренду для фотосессии. - За 9000 - корзинку из четырех крольчат. Они вообще лапушки: милые, пушистые, почти не брыкаются. Единственное - музыку не очень любят. На прошлой фотосессии колонку включили, так у них чуть приступ не случился, испугались сильно.

Можно договориться о пакете услуг: красивая фотостудия, 30 минут с кроликом и фотограф обойдутся в среднем в 4000 рублей, три и больше кроликов - плюс еще тысяча сверху. Услуги стилиста, визажиста оплачиваются отдельно, с их участием фотосессия будет стоить от 20 000 за час.

Взамен получите две сотни кадров и 10 - 20 лучших отретушированных снимков по вашему выбору.

- Предновогодние фотосессии бронировать начали еще в ноябре, - говорит фотограф Ольга. - Но еще есть места на январских праздниках. Работать с животными нелегко: кролики могут быть не в настроении сидеть на ручках. Но у нас есть специальная корзинка, которую они считают домиком и с радостью туда сами запрыгивают...

Странная, конечно, страсть: помучить животное и оставить за это еще и кучу денег. А ведь 2023 год - не только Кролика, но еще и Кота. Дайте своему домашнему любимцу вкусняшку, почешите за ушком и устройте новогоднюю фотосессию с ним - этот символ года будет верен вам гораздо дольше, чем следующие 365 дней.

НЕ ДАРИТЕ УШАСТОГО!

Кролик - плохой подарок на Новый год, ведь он требует особого ухода, а живет 8 - 10 лет. Многие ушастики не любят обнимашки, а испугавшись, могут еще и ударить задними лапами, поцарапать или укусить. Да и как угадать - будет ли рад тот, кому вы приготовили живой подарок.

При наступлении прошлого «кроличьего» 2011 года его живые «символы» десятками и даже сотнями (в масштабах страны) были выкинуты из дома: новые владельцы наигрались и устали от питомцев.

МНЕНИЕ СПЕЦИАЛИСТА

«Это вредно для животных»

Ярослава ЧЕПАРЕВА, ветеринарный врач:

- Аренда кроликов - бизнес прибыльный, но для животных вредный. Выход из дома, перепады температур при перевозке, сама фотосессия с незнакомыми людьми в чужой обстановке - все это огромный стресс. Более того, все это время животные не едят и не пьют, не ходят в туалет, из-за чего пищеварение нарушается, что для кролика может быть губительно.