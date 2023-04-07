Военная спецоперация на Украине 7 апреля 2023: прямая онлайн-трансляция

Российские войска успешно выявили и ликвидировали на Купянском направлении три украинские диверсионно-разведывательные группы Фото: GLOBAL LOOK PRESS

С 24 февраля российские военные проводят на Украине спецоперацию по денацификации и демилитаризации страны.

Сайт KP.RU в онлайн-режиме публикует последние новости о военной спецоперации России на Украине на 7 апреля 2023 года.

Президент России Владимир Путин в ходе встречи с врио главы ДНР Денисом Пушилиным в заявил, что на одном из участков ВСУ ликвидировали 14 своих же военных, которые сдались в плен.

«...На одном из участков соприкосновения 14 человек … сдались в плен … Наши остались там с ними … 300 снарядов противник положил в одно место!», — заявил российский лидер, отметив, что украинские войска «уничтожил всех своих военнослужащих».

Российские войска успешно выявили и ликвидировали на Купянском направлении три украинские диверсионно-разведывательные группы, а также разрушили три секретных убежища.

Российские войска успешно отразили попытку украинской разведывательно-диверсионной группы проникнуть на территорию Брянской области. Киевские боевики понесли тяжёлые потери и были вынуждены отступить, о чём сообщили в пресс-службе Минобороны России.

На Купянском и Краснолиманском направлениях российские военные уничтожили 130 украинских боевиков, об этом сообщили в Минобороны РФ.