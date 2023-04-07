В России поймали двух украинских шпионов

Задержанные передавали данные о передвижении российских войск в Херсонской области. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Сотрудники Федеральной службой безопасности России задержали агента украинских спецслужб и лицо, действовавшее по его заданию.

Под давлением улик они признались, что собирали сведения о местах дислокации и численности подразделений Вооруженных Сил России на территории Херсонской области.

- Задержали в Херсоне после несостоявшегося митинга. У меня друг работает СБУ. Он меня просил передавать информацию о передвижении российской техники. Дважды ему скидывал точки, - заявил на допросе первый.

Второй шпион был также задержан за передачу данных: «От меня требовалось пересылать данные человеку. Женщина просила прислать сведения о технике, дислокации, перемещении. Я переправил данные нескольких точек дислокации Чернобаевского аэропорта. В одной стояли грузовики, в другой находилась заправка».

«Данные о маршрутах перемещения и видах используемой в СВО военной техники и вооружений с привязкой к картам местности и географическим координатам пересылались кадровым сотрудникам Службы безопасности Украины посредством интернет-мессенджеров», - отметили в ФСБ России.

Полученную информация украинская разведка использовала для корректировки артиллерийских и ракетно-бомбовых ударов по позициям ВС РФ.

В отношении задержанных граждан Украины возбуждены уголовные дела по ст. 276 УК РФ («Шпионаж»), избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Санкция статьи предусматривает наказание до 20 лет лишения свободы.