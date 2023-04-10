Цистит. Как лечить правильно и почему не стоит заменять назначения лечащего врача?

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Но во многих регионах России календарная весна не всегда теплая, погода обманчивая, поэтому есть риски возникновения неприятных заболеваний, в частности, таких как цистит. В этой статье мы разберемся в причинах возникновения, симптомах и диагностике, выясним, как правильно лечить цистит. Поможет нам в этом врач-уролог, к.м.н., доцент кафедры урологии МГМСУ им. Евдокимова Берников Александр Николаевич.

Цистит - воспаление слизистой оболочки мочевого пузыря. Это крайне неприятное заболевание, которым особенно часто страдают наши прекрасные женщины. Причина в анатомии: женская уретра короче, шире и прямее мужской. А так как уретра находится рядом с бактериальными «резервуарами», влагалищем и прямой кишкой, это упрощает проникновение бактерий в мочеиспускательный канал и мочевой пузырь, а также способствует повторному заражению. Основной возбудитель заболевания – кишечная палочка (до 75% случаев), она имеет массу «приспособлений», может мимикрировать и даже способна забираться в подслизистый слой. Почему? Дело в том, что внутри стенка нашего мочевого пузыря покрыта слизистой оболочкой, которая никого не пропускает внутрь. Это ее защитная функция. Так вот, палочка может забраться в защитный слой и затаиться там на какое-то время. При удобных условиях она начинает размножаться, что влечет за собой возникновение тех неприятных ощущений, которые и приводят пациентку на прием. Поставить точный диагноз может только врач, но заподозрить заболевание несложно — даже ранние признаки цистита яркие. Обычно отмечаются следующие симптомы:

• боль при мочеиспускании (характерные рези и жжение);

• частые позывы;

• моча может становиться мутной, иногда с прожилками крови

• часто возникает чувство неполного опорожнения мочевого пузыря

В зависимости от характера течения заболевания выделяют острый и хронический (рецидивирующий) цистит. В первом случае говорят о впервые развившемся воспалении, а рецидивирующий диагностируют в случае возникновения инфекции более трех раз на протяжении года либо более двух раз на протяжении 6 месяцев.

Что же делать, когда вы почувствовали у себя хотя бы один из перечисленных симптомов? Многие из нас привыкли обращаться за советом к интернету, знакомым, сотрудникам аптеки. Но в данном случае лучше этого не делать. Приложив грелку, по совету подруги, например, вы лишь на время снизите болевые ощущения, но не уберете главную причину заболевания.

Необходимо помнить, что часто недолеченное заболевание может перерасти в хроническую форму, поэтому крайне важно при постановке диагноза следовать назначениям вашего лечащего врача.

Основными препаратами для лечения цистита являются антибиотики. К сожалению, мы сейчас столкнулись с глобальной проблемой антибиотикорезистентности. И кишечная палочка настолько легко перенастраивается и вырабатывает фермент, разрушающий антибиотики, что сейчас есть только 2 группы антибактериальных средств, которые способны на нее воздействовать. В комплексе с антибиотиками врач также может назначить уросептики, комбинированные лекарственные средства и фитопрепараты.

В России традиционно пациенты доверяют лекарственным растительным препаратам, и это как раз тот случай, когда они помогают. Фитопрепараты усиливают действие антибиотиков, помогают «смывать» кишечную палочку cо слизистой мочевого пузыря, снижают риск развития рецидивов. В России традиционно пациенты доверяют лекарственным растительным препаратам, и это как раз тот случай, когда они помогают. К таким средствам относится, например, Канефрон® Н. В состав Канефрона входит золототысячник, любисток и розмарин. Это натуральное средство обладает противовоспалительным, спазмолитическим, мягким мочегонным и антимикробным действием.

Важно отметить, что в основе всех этапов производства данного препарата лежит определенная концепция - фитониринг*. Она сочетает в себе целебную силу растений, данную им от природы и высокотехнологичный научный подход. Компания производитель** долгое время изучает свойства растений, тщательно выбирает сырье и место для выращивания. Например, розмарин для Канефрона культивируется на о. Майорка в экологическом районе, вдали от вредных производств и собирается под четким контролем при помощи технологических систем. Такой осознанный подход к производству фитопрепаратов позволяет добиться высочайшего качества и сделать действие лекарств предсказуемым.

При выборе лекарственного средства в аптеке важно помнить, что не все так называемые аналоги (дженерики) прошли те же этапы контроля, поэтому существует опасность столкнуться с незаявленными побочными реакциями. Такие средства как БАДы к лекарственным средствам вообще не относятся, и проходят совершенно другие пути регистрации для выхода на рынок. Поэтому мне, как врачу, очень важно, знать, что я назначаю, оригинальный лекарственный препарат, дженерик или БАД. Канефрон, я знаю, является оригинальным лекарственным препаратом и прошел массу клинических исследований. Лично мне известно порядка 19 международных, плацебо-контролируемых исследований, показавших эффективность препарата, и что самое важное – безопасность.

Канефрон® Н

Возвращаясь к теме лечения и профилактики цистита, пациенты спрашивают, что делать, чтобы он не возвращался? – Ответ простой -стараться самим не провоцировать обострение. Основу профилактики составляет правильная техника личной гигиены и питьевой режим (выпивать не менее 2,5 литров жидкости в день). Переохлаждаться точно не стоит, особенно застужать ноги, это важно помнить в весенний период. Важно принимать меры профилактики половых инфекций, своевременно опорожнять мочевой пузырь и обращаться к врачу при появлении признаков заболеваний мочевыводящих путей и половых органов. Одним из способов профилактики цистита при частых рецидивах также может выступать прием фитопрепаратов, таких как Канефрон Н.

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