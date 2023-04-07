Три года 28-летний молодой человек молчал, что убил ребенка Фото: СОЦСЕТИ

В городе Богородицке Тульской области молодой отчим зверски забил до смерти ребенка. А недавно признался в этом - через три года. За это время никто не хватился пропавшего малыша, его как будто и не было. Пара продолжала жить вместе, как ни в чем не бывало...

Сайт KP.RU публикует последние новости об убийстве пятилетнего мальчика в Тульской области.

Причины убийства ребенка под Тулой

Елена и Николай, ей 33 года, ему 28. Как сошлась эта пара, пока не известно, но у Елены был сын, – и, как сейчас классически уверяют их знакомые, «Николай принял его как родного». Не маргиналы, точно. Обеспечены (кем кто из них работал, сейчас выясняют). Об этом говорит хотя бы тот факт, что ездил Николай на дорогой машине. А Елена позволяла себе отдыхать за границей. Оба этих момента фигурируют в страшной истории. Все случилось, когда Елена улетела в очередной раз на отдых. Сына оставила с «отчимом».

Как расскажет потом следователям Николай, в один из дней мальчик его сильно достал. Он наотмашь несколько раз ударил его по голове, оставил в кроватке. Думал – а что такого? Пошел спать, мальчик затих...К утру ребенка он обнаружил мертвым.

Подозреваемый в убийстве говорит, что испугался последствий. Завернул тело в плед и пока не рассвело, на своем BMW вывез в березовый лес. Там и закопал. К этому месту он вернулся через три года, чтобы показать следователям, где спрятал тело.

Почему молчала мать убитого в Тульской области ребенка?

Мать все узнала, когда вернулась с отдыха. Закричала в истерике бросилась в полицию? Нет. Договорились, что будут молчать. И жить вместе дальше. Ее, по имеющимся сейчас данным, никто не запугивал. Просто выбрала - «мужа».

Искали ли мальчика? Если не родители, то кто-то другой?

Отчим завернул тело мальчика в плед и закопал в лесу. Фото: СК по Тульской области

Николай Рязанцев, руководитель пресс-службы ЛизаАлерт в Тульской области рассказал, что просьб найти ребенка в это время не было:

"В 2020 году заявки на поиск мальчика 5 лет в Богородицком районе нам не поступало. Да, я слышал об этом преступлении в новостях, проверил архивы. Не искали мы его."

Стандартный вопрос, что представляет из себя подозреваемый, «привлекался ли?». В базе силовиков есть данные о том что он попадал в поле зрения оперативников, но, как выяснилось, по мелкому поводу - всего лишь в декабре 2020 года в разгар коронавируса он попался в магазине без маски. За это его оштрафовали на 1500 рублей. Собственно, никакого криминального прошлого.

Все раскрылось, когда Николая явился к следователям сам. Почему? Уверяет – замучила совесть. Но, возможно, понял, что рано или поздно все равно все откроется, и последствия будут более тяжкими. 6 апреля его задержали. На допросе он в подробностях рассказал о том, как избил ребенка и показал место, где закопал тело.

Оперативники уже достали из земли плед с останками мальчика. Их отправят на экспертизу.

В СК сейчас устанавливают всю картину произошедшего, какая ответственность грозит матери за сокрытие преступления. Уже назначено проведение судебно-медицинской и молекулярно-генетической экспертиз.

- Возбуждено уголовное дело по статье «умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее смерть потерпевшего». В ближайшее время следователем в суд будет направлено ходатайство об избрании в отношении подозреваемого меры пресечения в виде заключения под стражу, - прокомментировали в СК по Тульской области.

По информации местных СМИ, сожители не были прописаны в Тульской области. Мать ребенка из Москвы, а отчим - из Твери. Детский сад ребенок не посещал. Появилась также версия, как спустя почти три года оперативники узнали о преступлении. По словам местных жителей, мать сама проговорилась в одном из чатов, что ее сын убит. Это сообщение переслали полиции, а на допросе мужчина во всем признался, Сейчас в Богородицке ходят слухи, что мать не особо переживает за все, мол, она уже живет с другим мужчиной и, поговаривают, что даже ждет от него еще одного ребенка. Но все это предстоит тоже проверить силовикам.

Убийство пятилетнего мальчика в Тульской области: ребенка никто не искал?

Этим вопросом сейчас задаются все. Ведь он ходил в детский сад, наблюдался в поликлинике, наконец, есть же и другие родственники – бабушки, дедушки?! Как пятилетний ребенок мог пропасть, чтобы об этом узнали только через три года, и то после признательных показаний? А может, о произошедшем знал кто-то еще, но тоже молчал? И такая версия не исключается...

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