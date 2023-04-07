Мозг нам лжет: человек не способен запомнить то, что с ним случилось всего пару секунд назад

Мозг не позволяет видеть нам то, что в действительности видят наши глаза, доказала команда исследователей Фото: Shutterstock

Наши воспоминания фальшивые, даже если мы припоминаем то, что случилось пару секунд назад. Это означает, что реальности как таковой не существует. Новое исследование международной команды ученых доказывает: да, мы живем в матрице. Но эту матрицу создали не инопланетяне, и не зловредный искусственный интеллект, который играет с людьми, держа их на Земле, словно в песочнице. Матрицу порождает наш собственный мозг. И мы не можем от нее избавиться, потому что мы – это и есть наш мозг.

УЗНИКИ ПЕЩЕРЫ

Веками наука призывала нас «верить разуму», «воспринимать мир таким, каков он есть» и вообще доверять рациональному знанию. Религия, напротив, утверждала, что человек не в состоянии постичь истинный мир органами чувств или приборами, и для проникновения в подлинную суть вещей нужен мистический опыт.

Лучшие представители науки, правда, предупреждали, что все не так просто. Платон первый обратил внимание на то, что мы – как бы рабы собственного сознания. Он выдвинул концепцию «пещеры»: пещера и есть наш разум, проецирующий на наше сознание только тень реального мира. Однако, возобладал грубо-материалистический подход. Что я вижу глазами (или меряю приборами), то и правда. На этом строилась наука в блестящем XIX веке. Как итог: невероятное количество изобретений, потрясающий прогресс техники.

Но сегодня наука опровергает то, в чем убеждала людей столетиями. Все, что мы воспринимаем, мы воспринимаем с помощью мозга. Даже если построим сложную машину (искусственный интеллект), мы все равно общаемся с ним с помощью мозга. Мозг нам лжет. Точка.

НЕ ВЕРЬ ГЛАЗАМ

В эксперименте испытуемым показывали короткие надписи. Некоторые буквы были перевернуты, искажены. Затем добровольцев тут же просили вспомнить, что именно они видели. Как правило, люди уверяли, что видели правильные, без искажений, надписи. Они «вспоминали» верно написанные слова – хотя на самом деле видели другое.

Мозг распознал крупицы информации, очистил ее от искажений и предложил сознанию готовый результат. Все это было известно. Но оказалось, что мозг одновременно стирает исходную картину начисто. Забывает то, что видел в реальности. Мозг интересуется только результатом, а не тем, из чего он получен.

Таким образом, новое исследование показывает, что мозг может подменять реальность. Это – совершенно новое знание для нас. Мы думали, что, напрягшись, мы все-таки подлинную «картинку» из сознания извлечем. А ее там просто нет. После анализа она тут же стирается.

ПЯТЬ МИНУТ, ЭТО МНОГО ИЛИ МАЛО?

Таким образом, мы не можем доверять памяти. К долговременной памяти, кстати, доверия нет давно.

Почитайте воспоминания любого популярного человека. Все так убедительно, не правда ли? На самом деле, люди конструируют некую выдуманную модель своего прошлого. Опытный читатель поймет, что его дурят, по некоторым признакам, штампам («я рос в бедности», «в школу ходил босиком», «идея осенила меня внезапно», «я всего добился сам» и т.д.). Но штука в том, что «звезда», когда диктует эти «воспоминания», начинает сама в них верить. Именно поэтому опытные историки различают дневники (описал вечером события дня) и мемуары (припомнил то, что было давно). Историки знают: хотя человек лукавит всегда, то, как он переосмысливает далекое прошлое – полностью искажает реальную картину.

Мы с вами не «звезды», но и мы «помним» не то, что было на самом деле, а ту версию событий, которая кажется нам более приемлемой. Особенно это касается ситуаций, когда мы были не правы, оказались в центре конфликта и т.д. Возможно, сначала мы лукавим, выдавая желаемое за действительное, но быстро забываем, а как было-то. В нашей памяти оживают диалоги, сцены, которых не было никогда. Мозг их просто сконструировал.

Самый жесткий пример «игр долгосрочной памяти» - эффект Нельсона Манделы. Когда Нельсон Мандела скончался в 2013 году, многие удивились – разве он еще жив? И «вспоминали», как «видели» по ТВ его похороны давным-давно.

ЧТО ВООБЩЕ ПРОИСХОДИТ ВОКРУГ НАС?

Память – это и есть наше сознание. Вот прошлое, его уже нет. Вот будущее, его еще нет. Живи мы «в реальности», мы бы напоминали танцоров на дискотеке, которым включили стробоскоп. Вспышка, вспышка, вспышка, миг, миг, миг. Но сознание сшивает эти вспышки в единое полотно. Мы помним, что было, мы ожидаем, что будет, и из этого появляется то, что мы называем «настоящим» (и что на самом деле есть компиляция прошлого, которое в памяти, и ожиданий будущего, которое в мозгу).

И вот выясняется, что реальности как таковой-то и нет. Главный вывод из этого: мы не в состоянии увидеть (запомнить, понять) то, с чем не сталкивались ранее. И самый яркий пример – «встречи с НЛО».

Давно замечено: раньше люди видели «демонов», потом «дирижабли», потом «космические корабли», то есть люди встречаются с чем-то, что они объясняют реалиями своей эпохи. Наука поначалу отбрасывала такие темы (особенно, если речь шла о «похищениях пришельцами»), мол, с ума человек сошел, бывает. Но с 1970-х остановилась на трактовке таких «воспоминаний» как «коллективного бессознательного». Вот только что это за «бессознательное» такое, где оно существует (не в «ноосфере» же), как спускается в наши бедные головы, было непонятно. Зато сейчас – понятно.

Вот человек видит что-то, что он не в состоянии осознать. Мы знаем теперь, что мозг мгновенно стирает из памяти всю картинку. Дочиста. Как «Люди в черном» своими мигалками. Искать в воспоминаниях такого человека хотя бы тень реальности бессмысленно. И он тут же заменяет реальную картинку другой, приемлемой, «понятной» для человека. Если он религиозен – это будут «демоны», если любит фантастику – «пришельцы».

И какой из этого вывод? Рядом с нами, постоянно, НА САМОМ ДЕЛЕ происходят события, которые мы не в состоянии никак объяснить. Но мы их не в состоянии и увидеть, запомнить.

А дальше – больше. Только ли «неправильное», экстраординарное мгновенно стирает наша память? Почему некоторые (экстрасенсы, медиумы) видят то, чего не видим мы: может, их мозг просто поврежден, и функция мгновенного стирания нарушена? Что на самом деле окружает нас в реальности, и – что такое реальность?

Вот на какие жуткие размышления наводит простой опыт, который не догадывались поставить десятилетиями. Ученые уничтожили «настоящее», поместив нас в матрицу. Но, наверное, к лучшему: чтобы выйти из матрицы, надо для начала понять, что ты в ней находишься.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Человечество в шаге от создания машины времени: ученым удалось разорвать пространство и время

Физики провели эксперимент в лаборатории и выяснили неожиданное (подробнее)