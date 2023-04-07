Уникальное лекарство от рака, снижение смертности и новые аппараты: важное из встречи министра здравоохранения с Владимиром Путиным

В Кремле Владимир Путин встретился с министром здравоохранения Михаилом Мурашко. Фото: Михаил Климентьев/пресс-служба президента РФ/ТАСС

В Кремле Владимир Путин встретился с министром здравоохранения Михаилом Мурашко.

- Давайте начнем с самого важного и самого сложного, наверное, вопроса – с демографии, — президент сам выбрал первую тему доклада.

- На сегодняшний день у нас после снижения заболеваемости COVID медико-демографическая ситуация улучшается – это дополнительный прирост ожидаемой продолжительности жизни, — ответил глава Минздрава.

Он добавил, что в стране сейчас рекордно низкая младенческая смертность.

Но это в целом. А вообще ведомство смогло добиться успехов в самых разных областях:

ОНКОЛОГИЯ

На 4,5% снизился уровень смертности от рака. Это результат ранней диагностики плюс стало больше вариантов лечения и лекарств.

- Только за последние три года практически на 50% увеличилось число курсов химиотерапии; почти на 40% количество схем, применяемых в современной химиотерапии, увеличилось. Впервые у нас появилась протонная терапия, — перечислил Мурашко.

- Где эти установки стоят? – уточнил Путин.

- Москва, Санкт-Петербург и Ульяновская область.

Министр отдельно отметил радиофармпрепараты:

- Наши ученые разработали препараты на основе лютеция и используя актиний. Чем интересны эти препараты – при определенных видах онкологических заболеваний дают хороший эффект и при третьей, четвертой стадии, когда другая терапия уже не работает.

СЕРДЕЧНО-СОСУДИСТЫЕ БОЛЕЗНИ

Во время ковида смертность от сердечно-сосудистых заболеваний выросла. Вирус вызывал тромбозы. Но с этим научились бороться, и сейчас смертность на 10% ниже, чем в 2019-м.

Ситуация улучшилась еще за счет того, что людей из групп риска начали отправлять на диспансеризацию. Плюс в регионы привезли много новых рентгенов – на 16% увеличилось количество таких исследований.

- Плюс лекарственная терапия. Здесь мы очень жестко подошли к рациональному использованию средств. Нам было выделено десять миллиардов рублей на лечение пациентов, перенесших сосудистые катастрофы, инфаркты и инсульты, — отметил министр.

ПОЛИКЛИНИКИ

- Как Вы оцениваете ситуацию в первичном звене? – спросил Владимир Владимирович.

- Мы сделали систему оценки удовлетворенности, по вашему поручению, плюс есть внешние оценки. Впервые за последние десятилетия мы вышли на один из самых высоких показателей удовлетворенности, — заверил главу страны Мурашко.

Это результат ремонта самих зданий, найма новых врачей, улучшения лекарственного обеспечения.

- Для первичного звена ваше решение по установлению дополнительных стимулирующих выплат – за это огромное спасибо, потому что это действительно очень напряженный в последние годы участок работы, — сказал министр.

НОВЫЕ ТЕРРИТОРИИ

В каждой третьей клинике в присоединенных регионах идет ремонт. Это 138 организаций. Туда и новое оборудование поставляют.

Федеральные медцентры взяли шефство над больницами новых регионов. Туда выезжают специалисты для обучения. Консультаций, помощи в налаживании работы.