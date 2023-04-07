Утечка суперсекретных данных США о «весеннем наступлении» Украины: Это правда или «утка», чтобы усыпить бдительность

Вообще ситуация с много раз обещанным Киевом наступлением начинает напоминать призрак - все о нем говорят, но никто его не видел. Фото: REUTERS

Такого позорного прокола в истории Пентагона еще не было. Из тайных недр военного ведомства США в соцсети выпорхнула целая стая документов с грифом "совершенно секретно". И даже близкая к американским политическим и военным кругам газета New York Times (обычно держащая язык за зубами, когда случаются серьезные неприятности в Белом доме и армии), на сей раз подробно смакует содержание утечки.

А посмаковать есть чем.

1. ЧТО В СЕКРЕТНЫХ ДОКУМЕНТАХ?

Большинство из этих материалов, копии которых уже "гуляют" в американских соцсетях и других СМИ, касаются состояния вооруженных сил Украины и их подготовки к давно обещанному Киевом грандиозному «весеннему наступлению». Тут вам и численность украинских войск, и состояние их вооружений. Тут вам и данные о 12 формируюшихся бригадах, часть личного состава которых обучается и снабжается в США и других странах НАТО. Причем, 9 из этих бригад должны быть готовы к "наступу" в марте-апреле. Тут вам и расчеты, — сколько единиц бронетехники еще нужно Киеву для успешного ведения боевых действий (250 танков и 350 боевых машин пехоты).

В засвеченных материалах Пентагона называются номера новых отдельных механизированных бригад: 21-я, 32-я, 33-я, 37-я, 47-я, 117-я, 118-я, а также 46-я отдельная аэромобильная бригада и 82-я отдельная десантно-штурмовая бригада. Штатная численность каждой бригады - 3-4 тысячи военнослужащих.

Перечисляется и западное вооружение этих бригад: 253 танка, 381 гусеничная боевая машина, 480 колесных бронетранспортеров, 147 артиллерийских орудий, а также 571 бронированный вездеход HMMWV.

Когда на всеобщее обозрение выставляются копии (или скрин-шоты) таких материалов, специалисты обязательно обращаются внимание на их оформление, - штампы, печати, номера, даты, другие обязательные штабные "лейблы". В данном случае - фейковых примет нет. Все серьезно.

Правда, те наши военные эксперты, которые глубоко и профессионально погружены в ситуацию на поле боя, кто знает о соотношении сил, о количестве потерь в людях и боевой технике, замечают некоторые сущесвтенные "шероховатости" в американских (а, может быть, даже в украинских!) документах и даже явную политическую предвзятость их авторов. Например: количество сбитых российских самолетов и вертолетов явно взято с потолка и значительно преувеличено, как и потерь в личном составе. Причем, о потерях в ВСУ почему-то вообще умалчивается. Правда, в некоторых местах (явно для видимости объективности анализа) в сторону россиян отвешиваются некоторые комплименты.

И все равно возникает вопрос - а может ли все это быть дезой или даже специальной информационной операцией, цель которой - сбить россяин с толку, как говорится, повесить им лапшу на уши? Поразмышляем.

2. УТЕЧКА ИЛИ ДЕЗА?

Если верить публикациям в той же New York Times, из-за утечки Пентагон якобы уже стоит "на ушах", - назначено расследование, разведка ищет тех, кто допустил слив секретных сведений. Более того, офицеры специального департамента военного ведомства, отвечающие за сохранность тайн, пытаются уничтожить публикации копий секретных документов в соцсетях и предупреждают другие СМИ об уголовной отвественности за разглашение конфиденциальных сведений. Но разве такое не может быть продолжением хорошо устроенного спектакля?

Возможно. Однако, пока нельзя уйти и от другого вопроса, - а вдруг все это правда? Вы можете себе допустить, что в Пентагоне служит наш "крот" калибра Штирлица? А почему бы и нет?

Вы можете себе допустить, что в Пентагоне служит офицер, который не согласен с политикой США в отношении Украины? Или офицер, ненавидящий Байдена и симпатизирующий Трампу, над которым начались судебные издевательства? Тогда слив вполне возможен как месть за унижения кумира.

Версии могут быть самые разные, но в любом случае засветка секретных материалов Пентагона - еще одно документальное доказательство глубокого погружения США в военные дела Украины. Хотя это давно уже не секрет. Как не секрет и то, что ВСУ управляются не из украинского генштаба, а из Пентагона.

А вот "между строк" в разглашенных материалах читается и другое: планы наступления украинских войск при таком их положении надо еще корректировать и не спешить идти в атаку. А вот это уже похоже на убаюкивание нашего командования.

Cреди утекших в интернет данных - информация о формирующихся бригадах ВСУ, часть личного состава которых обучается и снабжается в США и других странах НАТО. Фото: REUTERS

3. А ЕСЛИ ЭТО ВСЕ ЖЕ ПРАВДА?

Вообще ситуация с много раз обещанным Киевом наступлением начинает напоминать призрак - все о нем говорят, но никто его не видел.

Это, пожалуй, первый в военной истории случай, когда противник несколько месяцев подряд рассказывает о времени наступления и направлении своих главных ударов (на Запорожье и Крым). А заодно - о формировании новых армейских корпусов ВСУ (общей численностью 75-100 тысяч человек), вооруженных западной техникой.

Более того, еще зимой в Киеве начали говорить о весеннем наступлении, теперь же говорят о весенне-летнем. Возможно, скоро объявят и про летне-осеннее?

А недавно случился и вовсе анекдотический случай: утром Зеленский заявил, что ВСУ пока не готово к наступлению (мол, западное оружие поступает с задержкой), а вечером того же дня министр обороны США Ллойд Остин публично утверждал: "К наступлению украинцев все готово!".

Ну что же, когда украинцы уже реально решатся идти в атаку, - это их дело. Но как бы нашим политикам и командирам Киев и Вашингтон не пытались "запудрить мозги" фальшивыми заявлениями или сфабрикованными утечками штабных секретов, наша армия должна быть готова к любым вариантам развития событий. Тем более, что формирование мощных украинских группировок - это уже не блеф. Только в одной Запорожской области такая группировка насчитывает около 60 тыс. штыков. И тут почему-то думается о далекой Курской дуге, где гитлеровские генералы сколотили мощнейший танковый кулак и готовились к внезапному разгромному удару по Красной Армии. Но получили от нее такой внезапный нокатирующий контрудар, после которого долго не могли очухаться. Как говорится, опыт дедов и отцов - в жизнь!

Тем временем, Минобороны США начало расследование в отношении утечки секретных военных документов. Об этом газете The New York Times сообщили представители администрации Байдена.