Российские ученые создали фонд для исследований заболеваний мозга и поиска способа увеличить его возможности

Теперь ученые, занятые изучением мозга, могут обратиться за поддержкой в Фонд развития отечественной науки, техники и медицины «ФРОНТМЕД»

Найти лекарство от деменции, работающий способ быстрого восстановления человека после инсульта или метод, который позволит в разы увеличить объем памяти человека — все это может стать реальностью благодаря российским ученым. Исследователи в разных городах страны изучают работу мозга и способы профилактики и лечения болезней, связанных с мозгом.

Чтобы работа в лабораториях была еще эффективнее, исследователям нужна помощь: где-то есть потребность в новом оборудовании, где-то — нужно увеличить штат команды… Теперь ученые, занятые изучением мозга, могут обратиться за поддержкой в Фонд развития отечественной науки, техники и медицины «ФРОНТМЕД». Новую некоммерческую организацию презентовали 5 апреля в Москве.

Учредителями фонда выступили вице-президент Российской академии наук, академик РАН, директор ФГБНУ «Научный центр неврологии» Михаил Пирадов, генеральный директор инвестиционной компании «ВЕЛЕС Капитал» Алексей Гнедовский и директор Института медицинского образования и профессионального развития ФГБНУ НЦН, доктор медицинских наук Елена Гнедовская.

— Необходимость создания фонда «ФРОНТМЕД» продиктована серьезными вызовами сегодняшнего дня, связанными с ростом заболеваний мозга и требующими активной работы ученых и медиков по их исследованию, лечению и предупреждению. Однако наша задача не только научиться опережать развитие этих заболеваний, но и продвинуться в области исследования возможностей мозга здорового человека и увеличения объемов нашей памяти, - говорит Михаил Пирадов, учредитель фонда «ФРОНТМЕД».

Необходимость создания фонда «ФРОНТМЕД» продиктована серьезными вызовами сегодняшнего дня

По данным ВОЗ, каждый шестой человек в мире страдает заболеваниями нервной системы. Ежегодно в России регистрируется порядка 450 000 инсультов. Прогнозы таковы, что к 2032 году количество людей, страдающих нейродегенеративными заболеваниями, вырастет с 40 до 100 миллионов человек.

Заболевания мозга займут первое место по числу больных и финансовым затратам на их лечение и реабилитацию, опередив сердечно-сосудистые и онкологические заболевания. Врачи констатируют, что большая часть неврологических патологий неуклонно прогрессирует, является основной причиной недееспособности взрослого населения и требует пожизненного дорогостоящего лечения и реабилитации.

Среди первых задач фонда «ФРОНТМЕД» – финансирование исследований и внедрение передовых медицинских технологий в области профилактики, диагностики и лечения заболеваний мозга, таких как деменция, болезнь Альцгеймера, рассеянный склероз, инсульты или черепно-мозговые травмы и другие болезни.

Есть еще одно важное направление работы фонда — фундаментальные исследования в области увеличения возможностей памяти здорового человека. По предварительным оценкам, для реализации проектов в 2023–2025 годы потребуется порядка 800 миллионов рублей

— Мировая практика показывает, что без участия частных фондов в финансировании научных исследований не обойтись, если мы хотим эффективно и оперативно решать стоящие перед наукой и медициной задачи, – отметил Алексей Гнедовский. – Государственные вложения в научные исследования в России увеличиваются, но по состоянию на 2020 год составляли 1,1 процент ВВП в сравнении с 2,2 процента в ЕС, 3,5 процента в США и 2,4 процента в Китае. Нас вдохновляет опыт стран, где участие некоммерческих организаций и частных фондов в финансировании науки позволяет добиваться выдающихся результатов.

Фонд «Фронтмед» будет пополняться за счет частных и корпоративных пожертвований. Первым партнером фонда стала инвестиционная компания «ВЕЛЕС Капитал».

Экспертной базой фонда «ФРОНТМЕД» и одной из площадок для исследований станет ФГБНУ «Научный центр неврологии» – ведущий научно-исследовательский и лечебно-диагностический центр страны, решающий сложнейшие задачи в области неврологии и смежных дисциплин.

Подробнее о программах и проектах можно прочитать на сайте фонда frontmed.ru.