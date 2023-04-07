Аэрофлот взял в Московском зоопарке под опеку амурскую тигрицу

Фото: www.aeroflot.ru

Аэрофлот будет опекать амурскую тигрицу Амуру, которую доставил на лечение в Московский зоопарк летом прошлого года. Авиакомпания взяла на себя расходы на питание хищницы и на выполнение работ по расширению выгульной зоны вольера, которая также будет использоваться для проведения регулярных медицинских обследований животного.

Раненая тигрица была доставлена в Москву рейсом Аэрофлота из Владивостока. Перевозка юной дикой кошки с серьёзной травмой челюсти была организована по просьбе Центра «Амурский тигр». Аэрофлот принял решение оказать услугу по транспортировке беслплатно.

Имя тигрице придумали и выбрали подписчики официальных страниц авиакомпании в соцсетях. За восемь месяцев в Центре воспроизводства редких животных Московского зоопарка Амура значительно окрепла, свободно передвигается по вольеру, предпочитая для прогулок вечерние часы. Самочувствие тигрицы, по оценке ветеринаров, удовлетворительное. Она перенесла несколько стоматологических операций и теперь может полноценно питаться. В рацион зверя входит говядина 1 категории, куриное яйцо, пакетированное молоко и костная мука. Тигрица набирает вес согласно своей возрастной категории и на данный момент весит порядка 90 кг.